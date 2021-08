Der Marktforschungsbericht Zonale Isolation bietet Wachstumsaussichten

Transparency Market Research hat einen neuen Marktbericht mit dem Titel „Markt für zonale Isolierung – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstumstrends und Prognose 2016 – 2024“ veröffentlicht. Laut diesem Bericht wurde der globale Markt für zonale Isolierung im Jahr 2014 auf 14,80 Mrd.

Muster anfordern:https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=72989

Traditionell wurde die Zementierungstechnik von den Betreibern verwendet, um während der gesamten Lebensdauer eines Bohrlochs eine Zonenisolierung bereitzustellen. In den letzten Jahren wurden jedoch mehrere mechanische und chemische Techniken entwickelt, um einen Kreuzfluss von Wasser, Gas oder Öl zwischen verschiedenen Formationen zu verhindern. Die mechanische Zonenisolierung besteht aus der Verwendung mehrerer mechanischer Geräte wie Schiebemuffen, Packer, perforierte/geschlitzte Auskleidungen und Stopfen. Die chemische Zonenisolierung umfasst dagegen den Einsatz von Polymergelen, Monomersystemen, Biopolymeren und Elastomeren.

Jetzt kaufen:https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=72989<ype=S

Mehrere Technologien zusammen mit Primär- und Sanierungszementierung werden von Bohrlochbetreibern eingesetzt, um eine bestimmte Zone während der Bohrlochvervollständigung und -intervention zu isolieren. Der Einsatz solcher Techniken hängt von mehreren Bohrlochparametern ab, wie der Art der Förderzone (Öl oder Gas), der Bohrlochtiefe, der Bohrlochgeometrie und der Temperatur des Bohrlochs. Zonale Isolation gilt als sehr kritisch für die Entwicklung unkonventioneller Ressourcen. Es ist sehr wichtig, Flussraten vorherzusagen, um mehrstufiges Hydrofracking in gering durchlässigen Schiefergasvorkommen erfolgreich zu entwerfen und zu implementieren. Die Kosten für die Isolierung einer bestimmten Zone betragen im Allgemeinen 2 bis 5 % der gesamten Bohrlochfertigstellungskosten. Die Verlagerung der Explorationsaktivitäten von Onshore- in Offshore-Gebiete in Verbindung mit einem zunehmenden Fokus auf die Erschließung unkonventioneller Reserven hat den Markt für die Zonenisolation auf der ganzen Welt angespornt.

Entdecken Sie die preisgekrönte Berichterstattung von Transparency Market Research über die globale Industrie:https://www.prnewswire.com/news-releases/availability-of-extensive-range-of-products-customized-programs-and-endorsement-by-health-experts-creates-monumental-opportunities-in-weight-management-market-valuation-projected-to-touch-whopping-us-11-1-bn-by-2030-tmr-301284416.html

Der Markt für Zonenisolierung wurde nach Technologie und Anwendung segmentiert. Basierend auf der Technologie wurde der Markt in mechanische und chemische Zonenisolierung unterteilt. Auf der Grundlage der Anwendung wurde der Markt jedoch in zonale Offshore- und Onshore-Isolation unterteilt. Die chemische Zonenisolierung hält technologisch den höchsten Marktanteil. Hinsichtlich der Anwendung hält jedoch die Offshore-Zonenisolation den höchsten Marktanteil. Hauptakteure auf dem Markt für Zonenisolierung sind Schlumberger Limited, Superior Energy Services, Inc., Weatherford International, Baker Hughes, Inc., Halliburton Company, Nabors Industries Ltd., Trican Well Service Ltd., Expro International Group Holdings Ltd., Aker Solutions ASA und Tendeka.

Die Zunahme der Bohraktivitäten, insbesondere in den Offshore-Gebieten, gepaart mit der wachsenden Nachfrage nach unkonventionellen Energiequellen haben in den letzten Jahrzehnten den globalen Markt für Zonenisolation angetrieben. Trotz Schwankungen der weltweiten Rohölpreise wird erwartet, dass der Markt für die globale Zonenisolation bis 2024 27.888,8 Mio. USD erreichen wird.

Über uns:

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet Tausenden von Entscheidungsträgern zukunftsweisende Einblicke. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, sodass es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.