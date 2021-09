Der Marktbericht für Infusionskatheter untersucht die Wettbewerbssituation und -trends von 2019 bis 2027

Markt für Infusionskatheter: Einführung

Infusionskatheter werden in große Venen und Arterien eingeführt. Mit einem Infusionskatheter können Flüssigkeiten, Medikamente oder Blutprodukte infundiert oder Blutproben entnommen werden.

Der Infusionskatheter wird zur lokalisierten Perfusion verschiedener diagnostischer und therapeutischer Wirkstoffe in das koronare und periphere Gefäßsystem verwendet

Der Infusionskatheter besteht aus einem Druckreaktionsauslass, der eine gleichmäßige Verteilung von Medikamenten über die gesamte Länge des Katheters ermöglicht. Infusionskatheter bestehen auch aus Radioplaque-Markern, die dem medizinischen Fachpersonal bei der einfachen Platzierung von Infusionskathetern helfen.

Auf dem weltweiten Infusionskathetermarkt tätige Unternehmen stellen Infusionskatheter her, die mit oder ohne Führungsdraht platziert werden können. Meditronic bietet einen einlumigen Infusionskatheter mit Ventilspitze an, der keinen Führungsdraht zum Verschließen der Spitze benötigt und für eine effiziente Patientenversorgung effektiv ist.

Auf dem Markt erhältliche Infusionskatheter für die Sonohysterographie bestehen aus einer ballonlosen Konfiguration, die ideal für postmenopausale Patienten mit stenotischen Zervikalkanälen und nullipare Patienten ist

Haupttreiber des globalen Infusionskatheter-Marktes

Der weltweite Markt für Infusionskatheter wird wahrscheinlich durch die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung angetrieben. Der Anstieg der geriatrischen Bevölkerung erhöht die Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher wird erwartet, dass ein Anstieg der Prävalenzrate von Herz-Kreislauf-Erkrankungen den globalen Markt für Infusionskatheter im Prognosezeitraum antreiben wird.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention sind in den USA jedes Jahr etwa 900.000 Menschen von einer tiefen Venenthrombose betroffen

Technologische Fortschritte bei Kathetern, wie beispielsweise die Split-Technologie, erleichtern eine konsistente Infusion und gleichmäßige Verteilung des pharmakologischen Wirkstoffs. Dies wiederum trägt zum Wachstum des globalen Marktes für Infusionskatheter bei.

Angioplastie-Arzneimittelinfusionskatheter kann zur Infusion von Urokinase an der Angioplastiestelle verwendet werden, während er auch eine wirksame Angioplastie durchführen kann. Daher wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von Mehrzweck-Infusionskathetern den globalen Markt für Infusionskatheter im Prognosezeitraum ankurbelt.

Nordamerika wird bedeutenden Anteil am globalen Markt für Infusionskatheter halten

Nordamerika war 2018 der führende Markt für Infusionskatheter, angetrieben durch die Zunahme chronischer und altersbedingter Erkrankungen aufgrund des schnellen Wachstums der geriatrischen Bevölkerung in den USA, die als Teil der Behandlung katheterisiert wird. Es wird erwartet, dass günstige Erstattungsrichtlinien der US-Regierung den Markt in der Region im Prognosezeitraum stärken werden.

Nach Angaben des U.S. Census Board machten Menschen über 65 Jahre rund 15 % der Gesamtbevölkerung aus. Dieser Anteil soll bis 2030 um schätzungsweise 20 % steigen.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich der schnell wachsende Markt für Infusionskatheter sein. Der Markt für Infusionskatheter auf dem asiatisch-pazifischen Markt wird im Prognosezeitraum aufgrund des Anstiegs der Prävalenzrate urologischer Erkrankungen, die den Bedarf an Infusionskathetern erhöht haben, voraussichtlich erheblich wachsen. Infusionskatheter verursachen ein minimales Trauma, wenn sie während der Ultraschalluntersuchung der Gebärmutter in den Gebärmutterhals eingeführt werden.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Infusionskatheter

Hauptakteure auf dem globalen Infusionskatheter-Markt sind:

AngioDynamics

Medtronic

Verdienst medizinische Systeme.

Kochen

CooperSurgical, Inc.

Getinge AB

Ablative Solutions, Inc.

