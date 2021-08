Der Marktausblick für Cigs Thin Film Solar Panels verzeichnete bis 2026 ein enormes Wachstum

Markt für CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)-Dünnschicht-Solarmodule: Überblick

Die Kupfer-Indium-Gallium-Selenid-(CIGS)-Solarzelle besteht aus einem dünnen Solarzellenfilm, der Sonnenlicht in elektrische Energie umwandelt. Es wird hergestellt, indem eine kleine Schicht aus Indium, Kupfer, Selenid und Gallium auf Kunststoff- oder Glasrückseiten abgeschieden wird, mit Elektroden vorne und hinten, um den Strom zu sammeln. Das Material hat einen hohen Absorptionskoeffizienten und absorbiert Sonnenlicht effektiv. Es gibt drei Mainstream-Dünnschichttechnologien, die auf Cadmiumtellurid, Kupfer-Indium-Gallium-Selenid und amorphem Silizium basieren. CIGS ist flexibel, ähnlich wie andere Dünnschicht-Photovoltaiktechnologien. Dies hilft ihm, auf einem flexiblen Substrat platziert zu werden.

CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenide) Dünnschicht-Solarpanel bietet den höchsten Wirkungsgrad unter den Dünn-Photovoltaik-(PV)-Technologien. Es liefert die höchste Energie bei verschiedenen Lichtsituationen. Das flexible Element bietet geringes Gewicht pro Dachfläche und geringes Gewicht pro erzeugter Leistung. Das flexible Modul ist langlebig und unzerbrechlich. Die Produktionskosten von CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)-Dünnschicht-Solarmodulen sind jedoch vergleichsweise hoch.

Markt für CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)-Dünnschicht-Solarmodule: Schlüsselsegmente

Der Markt für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid) kann nach Dicke, Abscheidungstechnologie, Endverwendung und Region segmentiert werden. In Bezug auf die Dicke kann der Markt für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid) in Dicken von 1-2 (Mikrometer) mm, 2-3 mm und 3-4 mm eingeteilt werden. Basierend auf der Abscheidungstechnologie kann der Markt für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid) in chemische Gasphasenabscheidung, Elektrospray-Abscheidung, Film, Produktion und Co-Verdampfung unterteilt werden. Die chemische Gasphasenabscheidung (CVD) wird auf verschiedene Weise zur Abscheidung von CIGS ausgeführt. Der CVD-Prozess besteht aus plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD), metallorganischer chemischer Gasphasenabscheidung bei niedrigem Druck (MOCVD) und aerosolunterstützter MOCVD. CVD hat eine geringere Effizienz und eine raue Filmoberfläche. Die Elektrospray-Abscheidungstechnik umfasst das durch ein elektrisches Feld unterstützte Sprühen von Tinte, die CIGS-Nanopartikel enthält, auf das Substrat und dann das Sintern in einer unreaktiven Umgebung. Der Prozess findet bei Raumtemperatur statt. Es kann mit jedem Massen- oder kontinuierlichen Produktionssystem verknüpft werden.

Die Abscheidungstechnik zur Filmherstellung ist ein Verfahren auf Vakuumbasis. Kupfer, Gallium und Indium werden bei Raumtemperatur gemeinsam verdampft oder gesputtert, und der resultierende Film wird mit Seleniddampf getempert. Die Co-Evaporation-Abscheidungsmethode ist die am meisten akzeptierte CIGS-Herstellungstechnik, die die Abscheidung von CIGS-Doppelschichten auf einem erhitzten Substrat beinhaltet und deren Vermischung ermöglicht.

In Bezug auf die Endverwendung kann der globale Markt für CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid) Dünnschicht-Solarmodule in Automobil, Elektronik und Elektrik, Energie und Strom und andere unterteilt werden. CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid) Dünnschicht-Solarpanel wird auf der Oberseite von Fahrzeugen angebracht, so dass es im Leerlauf das Fahrzeug kühlen oder heizen und andere Zubehörteile mit Strom versorgen kann. Im Bereich Energie & Strom können die CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenide) Dünnschicht-Solarmodule verwendet werden, um Energie zu erzeugen und in Batterien zu speichern oder direkt in das Hauptnetz einzuspeisen.

Markt für CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)-Dünnschicht-Solarmodule: Regionaler Ausblick

Je nach Region kann der globale Markt für CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)-Dünnschicht-Solarmodule in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika sowie den asiatisch-pazifischen Raum unterteilt werden. Nordamerika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den globalen Markt für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid) anführen, gefolgt von Europa. Der Markt für CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)-Dünnschicht-Solarmodule im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Es wird erwartet, dass Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum einen moderaten Anteil am globalen Markt für CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)-Dünnschicht-Solarmodule halten werden.

Markt für CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)-Dünnschicht-Solarmodule: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen Markt für CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Selenid)-Dünnschicht-Solarmodule sind Trina Solar, Tata Power Solar Systems Ltd., Suniva Inc, SolarWorld Americas Inc, Pionis Energy Technologies, LLC, Jinko Solar., ALPS Technology Inc, und Silfab Solar Inc.

