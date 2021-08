Der Markt für Zahnimplantate soll von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 7,1 % wachsen.

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für Zahnimplantate – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2027“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Zahnimplantate im Jahr 2018 auf 4,08 Mrd. US-Dollar geschätzt und wird von 2019 bis 2027 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % wachsen.Übersicht

• Zahnimplantate sind Metallgerüste, die postoperativ als Zahnersatz in den Kieferknochen eingesetzt werden. Wenn sie an Ort und Stelle sind, ermöglichen sie Zahnärzten die Implantation von Ersatzzähnen/Zähnen. Personen, die aufgrund von Verletzungen, Parodontitis und anderen Gründen ihren Zahn/Zähne verloren haben, verwenden am ehesten Zahnimplantate als alternative Behandlungen zum natürlichen Zahn.

• Weltweit leiden viele Menschen an Parodontitis. Dies ist einer der wichtigsten Faktoren für das Wachstum des Marktes für Zahnimplantate. Zum Beispiel haben die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vorhergesagt, dass 47,2 % der Gesamtbevölkerung in den USA über 30 Jahren an einer Art von Parodontitis leiden.

• Folglich wird mit der weltweiten Zunahme von Parodontalerkrankungen auch der Markt für Zahnimplantate in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen.

Broschüre für Bericht anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=224

Steigende Inzidenz von Zahnkaries, um den Markt anzukurbeln

• Trotz außergewöhnlicher Leistungen bei der Mundgesundheit der Weltbevölkerung plagen Zahnprobleme weiterhin mehrere Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Karies ist in den meisten Industrieländern nach wie vor ein wichtiges Problem der Mundgesundheit und betrifft 60–90% der Schulkinder und die überwiegende Mehrheit der Erwachsenen.

• Laut einem WHO-Bericht aus dem Jahr 2016 haben weltweit 60–80 % der Schulkinder und fast 100 % der Erwachsenen Zahnbeläge und Karies, die oft zu starken Schmerzen und Beschwerden führen. Neben den sich ändernden Lebensstilen sind die wachsende geriatrische Bevölkerung und in der Folge die Zahl der Fälle von Zahnverlust, Karies und einer Vielzahl von Parodontalerkrankungen die Haupttreiber des globalen Marktes. Im Jahr 2010 wurden beispielsweise etwa 160 Millionen Menschen als zahnlos geschätzt, was 2,3% der Weltbevölkerung ausmacht.

• Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird prognostiziert, dass die Weltbevölkerung älterer Menschen, die 2010 rund 524 Millionen betrug, bis 2050 voraussichtlich rund 2 Milliarden erreichen wird und in entwickelten Ländern wie Italien, Deutschland, Großbritannien, den USA und Japan. Nach Angaben des US-Zensusbüros gehörten im Jahr 2011 rund 40 Millionen Menschen im Land zur Kategorie der älteren Menschen. Schätzungen zufolge werden bis 2050 rund 89 Millionen Menschen über 65 Jahre alt sein. Dies erhöht die Nachfrage nach Zahnimplantaten.

• Die zunehmende Inzidenz von Zahnkaries wird den Markt für Zahnimplantate im Prognosezeitraum wahrscheinlich ankurbeln.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Markt –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=224

Segment der endostalen Implantate wird den Markt dominieren

• Basierend auf dem Produkttyp wurde der weltweite Markt für Zahnimplantate in enossale Implantate, subperiostale Implantate, transostale Implantate und intramuköse Implantate unterteilt.

• Das Segment der enossalen Implantate dominierte 2018 den weltweiten Markt für Zahnimplantate und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen.

• Die Dominanz des Segments ist auf die hohe Akzeptanz von Implantaten zurückzuführen. Es wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum von 2019 bis 2027 erheblich expandiert. Laut dem Bericht der American Academy of Periodontology sind die enossalen Implantate das am häufigsten verwendete und am weitesten verbreitete Implantat in der Zahnheilkunde.

Marktbericht kaufen –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=224<ype=S

Wettbewerbslandschaft

• Der weltweite Markt für Zahnimplantate ist weitgehend konsolidiert, wobei die Top-5-Player den größten Marktanteil ausmachen. Wichtige Akteure auf dem Weltmarkt Straumann Holding AG, Dentsply Sirona Inc., Henry Schein Inc., Zimmer Biomet Holdings, Inc., Danaher Corporation, 3M Health Care, Ivoclar Vivadent AG, AVINENT Implant System, SL, Bicon, LLC und Ostem Implantat, CO., Ltd.

Zahnkliniken werden das am schnellsten wachsende Segment

• In Bezug auf die Endbenutzer wurde der weltweite Markt für Zahnimplantate in Krankenhäuser, Zahnkliniken, akademische und Forschungsinstitute und andere unterteilt.

• Zahnkliniken werden im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein.

• Zahnkliniken sind nach wie vor die beliebteste Wahl und ein äußerst günstiges Umfeld für zahnimplantatchirurgische Eingriffe und Behandlungen. Das Segment dürfte aufgrund der erheblichen Nachfrage nach Privatkliniken in den meisten aufstrebenden Teilen der Welt und der Bevorzugung von Patienten mit Zahnproblemen ein hohes Wachstum verzeichnen.

Weitere Marktberichte durchsuchen:

Markt für Radiopharmaka:

https://www.transparencymarketresearch.com/radiopharmaceuticals-market.html

Markt für Telemedizin:

https://www.transparencymarketresearch.com/telemedicine-market.html

Markt für diagnostische Bildgebung:

https://www.transparencymarketresearch.com/diagnostic-imaging-market.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein Anbieter von Marktinformationen der nächsten Generation, der faktenbasierte Lösungen für Unternehmensführer, Berater und Strategieexperten anbietet.

Unsere Berichte sind Einzellösungen für Unternehmen, die wachsen, sich weiterentwickeln und reifen können. Unsere Echtzeit-Datenerfassungsmethoden sowie die Möglichkeit, mehr als eine Million wachstumsstarke Nischenprodukte zu verfolgen, sind auf Ihre Ziele ausgerichtet. Die detaillierten und proprietären statistischen Modelle, die von unseren Analysten verwendet werden, bieten Einblicke, um in kürzester Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für Organisationen, die spezifische, aber umfassende Informationen benötigen, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen durch Ad-hoc-Berichte. Diese Anfragen werden mit der perfekten Kombination aus faktenorientierten Problemlösungsmethoden und der Nutzung vorhandener Datenbestände geliefert.

TMR glaubt, dass die Übereinstimmung von Lösungen für kundenspezifische Probleme mit der richtigen Forschungsmethodik der Schlüssel ist, um Unternehmen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Kontakt

90 State Street, Suite 700

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

E-Mail: sales@transparencymarketresearch.com

Website: https://www.transparencymarketresearch.com