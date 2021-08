Der Markt für Venenfinder wird im Prognosezeitraum 2019 bis 2027 voraussichtlich mit einer CAGR von 17 Prozent expandieren

Es wird prognostiziert, dass der Venensucher-Markt im Prognosezeitraum 2019-2027 erheblich an Fahrt gewinnen wird, wobei ein alarmierender Anstieg der Fettleibigkeit und eine Zunahme der geriatrischen Bevölkerung die Hauptwachstumsfaktoren sind. Der Markt für Venenfinder lässt auf den wachsenden Einfluss von Venenfindern in Krankenhäusern und Kliniken im großen Stil hoffen. Venenfinder helfen Ärzten und Klinikern, eine Vene leicht zu lokalisieren und helfen bei der Bereitstellung nützlicher Informationen für das Verfahren des Gefäßzugangs. Außerdem ziehen es viele Menschen vor, zur Venenerkennung nicht unter die Nadel zu gehen. Daher erweist sich die wachsende Nachfrage nach nadelloser Technologie als Segen für den Markt der Venenfinder.

Ein großer Teil der geriatrischen Bevölkerung leidet an verschiedenen chronischen Erkrankungen, die zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Dies führt zu einem verstärkten Einsatz von Venenfindern. Daher erweist sich der Anstieg der Krankenhauseinweisungen der geriatrischen Bevölkerung als ein guter Wachstumstreiber für den Markt für Venenfinder.

Laut Transparency Market Research (TMR) wird der Markt für Venensucher im Prognosezeitraum 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 17 Prozent wachsen. Der globale Markt für Venensucher wurde 2018 auf 150,9 Mio. geschätzt.

Innovationen zur Steigerung der Wachstumsaussichten des Marktes für Venenfinder

Technologische Innovationen sind auf dem Markt für Venenfinder zu einem häufigen Phänomen geworden, da zahlreiche medizinische Fachkräfte für eine effiziente Erkennung und Behandlung auf Venenfinder angewiesen sind. Die Hersteller im Markt für Venenfinder bieten neuartige Technologien und Innovationen, die die Wachstumsrate des Marktes für Venenfinder stark beschleunigen.

Technologien wie die Venenvisualisierung entwickeln sich zu Hauptdarstellern zur Steigerung der Wachstumsrate des Venensuchermarktes. Der AccuVein Vein Finder nutzt die Venenvisualisierungstechnologie. Dieses Gerät verwendet die Nahinfrarot-Technologie (NIR)-Bildgebung zur Venenerkennung und ermöglicht so eine genaue Visualisierung der Venen unter der Haut. AccuVein verwendet zwei Laser der Barcode-Scanner-Klasse, die für die Haut sicher sind. Die beiden Laser arbeiten zusammen, um ein Echtzeitbild des subkutanen Gefäßsystems zu liefern. Der rote Laser ermöglicht eine Venenkartierung.

Ein weiteres Beispiel für eine hochmoderne technologische Innovation auf dem Markt für Venensucher ist PEDI2, ein Gerät, das speziell entwickelt wurde, um Kindern unnötiges Leiden durch Nadeln zu vermeiden, und das einzige Gerät ist, das mit einem Stich erfolgreich ist. Die Venenfinder rasten bei Nadelstichen ein und verhindern ein Abrollen der Venen. Es ist auch mit anderen Funktionen wie einer längeren Akkulaufzeit, einer um 29 Prozent größeren Öffnung für die Bildgebung von Venen sowie einer 3-Wege-Helligkeitssteuerung ausgestattet.

Die zunehmende Bedrohung durch COVID-19 rückt die Patientenselbstversorgung in den Mittelpunkt. Daher kann eine Mischung aus mHealth und Venenfindern eine große Wachstumschance für den Markt für Venenfinder schaffen. Wegweisende mobile Anwendungen zum Scannen der Haut von Patienten lenken den Markt für Venenfinder auf Wachstum.

Zu den Hauptakteuren auf dem Markt für Venensucher gehören AccuVein Inc., Near Infrared Imaging Inc., B Braun Melsungen AG, Christie Medical Holding Inc., Venoscope, Koninklijke Philips N.V. und Teleflex Incorporated (VeuTek Scientific LLC).

Nordamerika wird den Markt für Venensucher dominieren

Geografisch ist der Markt für Venensucher in Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum unterteilt. Nordamerika wird im Prognosezeitraum aufgrund von Faktoren wie einer Zunahme von Schönheitsoperationen und der Prävalenz von Fettleibigkeit in der Bevölkerung ein herausragendes Wachstum prognostizieren. Auch die Vorliebe der Menschen für die Minimierung von Blutergüssen durch nadellose Technologie findet ihren Weg durch das Wachstum. Auch der asiatisch-pazifische Raum erwartet aufgrund häufiger Bluttests im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum. Europa kann auch aufgrund steigender Fälle von Fettleibigkeit ein erhebliches Wachstum verzeichnen.

