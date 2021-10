Der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge verzeichnet während des Prognosezeitraums 2021 bis 2028 eine robuste Expansion

Data Bridge Market Research hat eine neue Forschungsstudie zum Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in sein Repository aufgenommen, die einen detaillierten Überblick über die Faktoren bieten soll, die die weltweite Geschäftsausrichtung und die Gesamtaussichten beeinflussen. Die Studie hebt die jüngsten Markteinblicke mit gestörten Trends und der Aufschlüsselung von Produkten und Angeboten für unbemannte Unterwasserfahrzeuge sowie die Auswirkungen aufgrund makroökonomischer Gegenwinde und einer Verlangsamung der reifen westlichen Länder hervor. Quantitative Statistiken mit qualitativer Begründung werden zu Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und trendigen Einflussfaktoren für unbemannte Unterwasserfahrzeuge mit den Auswirkungen vor und nach 2021 auf Marktführer und aufstrebende Akteure bewertet.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 ein Marktwachstum verzeichnen wird. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2020 bis 2027 mit einer CAGR von 13,9% wächst und voraussichtlich 8.112,43 USD erreichen wird Millionen bis 2027.

Globaler Marktumfang und Marktgröße für unbemannte Unterwasserfahrzeuge

Auf der Grundlage des Typs wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in ferngesteuerte Fahrzeuge (ROV) und autonome Unterwasserfahrzeuge (AUV) unterteilt. Im Jahr 2020 stellen ferngesteuerte Fahrzeuge (ROV) den größten Markt im Typensegment dar, da es bequemer ist, UUVs über eine Remote-Station zu bedienen; Mit fortschrittlichen Technologien und künstlicher Intelligenz wird jedoch erwartet, dass das autonome Unterwasserfahrzeug (AUV) schneller wächst.

Auf der Grundlage des Produkttyps wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in schwere Arbeitsfahrzeuge, Arbeitsfahrzeuge, Elektrofahrzeuge mit hoher Kapazität und Kleinfahrzeuge unterteilt. Im Jahr 2020 dominieren schwere Fahrzeuge der Arbeiterklasse, da diese Fahrzeuge die fortschrittlichste Version von ROV sind, die bis zu 3000 m messen kann.

Auf der Grundlage von Komponenten wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in Trägheitsnavigationssysteme, Kameras, Beleuchtungssysteme, Sensoren, Videobildschirme, Sonar mit synthetischer Apertur und andere unterteilt. Im Jahr 2020 machten Trägheitsnavigationssysteme den größten Markt aus. Dies ist hauptsächlich auf die kontinuierliche Verarbeitung von Daten zurückzuführen, um die Navigations- und Positionsgenauigkeit zu verbessern, was weiter zu einer höheren Zuverlässigkeit des Projekts beiträgt.

Auf der Grundlage des Antriebssystems wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in Hybridsysteme, elektrische Systeme und mechanische Systeme unterteilt. Im Jahr 2020 dominieren Hybridsysteme das Antriebssegment und werden voraussichtlich schneller wachsen, da Hybridsysteme einen besseren Betrieb und eine bessere Effizienz bieten.

Auf der Grundlage der Einsatztiefe wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in 1000-3000m, 200-1000m, weniger als 200m und mehr als 3000m unterteilt. Im Jahr 2020 wird das Segment der Betriebstiefe von 1000-3000M dominiert und wird voraussichtlich schneller wachsen, da die meisten Operationen in diesem Bereich von UUVs durchgeführt werden.

Auf der Grundlage des Größenbereichs wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in HWV (12,75-21), LWV (9-12,75), tragbare (3-9) und große (>36) unterteilt. Im Jahr 2020 hält HWV (12.75-21) einen großen Anteil am Segment der Größenbereiche, da Frequenz und Kapazität dieser Durchmesser von der Welt weitgehend übernommen werden, auch dieses Segment entwickelt sich kohärent mit dem Segment der Betriebstiefe.

Auf der Grundlage der Anwendung wurde der Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge in Verteidigung, kommerzielle Exploration, wissenschaftliche Forschung und andere unterteilt. Im Jahr 2020 wurde die wissenschaftliche Forschung weiter in Umweltüberwachung, ozeanographische Studien, Meeresbodenkartierung und -bildgebung sowie pharmazeutische Forschung unterteilt. Die Verteidigung hatte den größten Marktanteil aufgrund der zunehmenden Verwendung von UUVs durch die Verteidigungskräfte, um Bedrohungen der Meeressicherheit zu begegnen.

Die im Marktbericht für unbemannte Unterwasserfahrzeuge behandelten Länder sind USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Niederlande, Schweiz, Russland, Belgien, Türkei, übriges Europa, China, Südkorea, Japan, Indien, Australien , Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Philippinen, übriger asiatisch-pazifischer Raum, Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, übriger Naher Osten und Afrika, Brasilien, Argentinien und übriges Südamerika.

Zu den führenden Hauptakteuren auf dem Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge gehören:

Die wichtigsten im Bericht behandelten Akteure sind Oceaneering International, Inc., Kongsberg Maritime, Saab AB, International Submarine Engineering Limited, Teledyne Technologies Incorporated, ATLAS ELEKTRONIK GmbH, Fugro, Lockheed Martin Corporation, Boeing, SUBSEA 7, L3Harris Technologies, Inc., General Dynamics Mission Systems, Inc., Deep Trekker Inc., Duro UAS, BAE Systems, Modus Seabed Intervention Limited, ECA GROUP und Huntington Ingalls Industries, Inc. unter anderem. Viele Produktentwicklungen werden auch von den Unternehmen weltweit initiiert, die auch das Wachstum des Marktes für unbemannte Unterwasserfahrzeuge beschleunigen.

Neue Produktentwicklung, Expansion und andere Strategien erhöhen den Marktanteil des Unternehmens durch erhöhte Abdeckung und Präsenz. Es bietet auch den Vorteil für Unternehmen, ihr Angebot für den Markt für unbemannte Unterwasserfahrzeuge zu verbessern.

Der Bericht bietet Einblicke in die folgenden Hinweise:

Marktdurchdringung: Bietet umfassende Informationen über den von den Hauptakteuren angebotenen Markt Marktentwicklung: Bietet detaillierte Informationen über lukrative Schwellenländer und analysiert die Marktdurchdringung in reifen Marktsegmenten Marktdiversifizierung: Bietet detaillierte Informationen zu neuen Produkteinführungen, unerschlossenen Regionen, jüngsten Entwicklungen und Investitionen Competitive Assessment & Intelligence: Bietet eine umfassende Bewertung von Marktanteilen, Strategien, Produkten, Zertifizierungen, behördlichen Genehmigungen, Patentlandschaft und Fertigungskapazitäten der führenden Akteure Produktentwicklung & Innovation: Bietet intelligente Einblicke in zukünftige Technologien, F&E-Aktivitäten und bahnbrechende Produktentwicklungen

Der Bericht beantwortet Fragen wie:

Was ist die Marktgröße und Prognose des Unterwasser-Unmanned Vehicle-Marktes? Was sind die hemmenden Faktoren und Auswirkungen von COVID-19, die den Unterwasser-Unmanned Vehicle-Markt im Prognosezeitraum prägen? In welche Produkte/Segmente/Anwendungen/Bereiche soll im Prognosezeitraum auf dem Unbemannte Unterwasserfahrzeuge-Markt investiert werden? Was ist das wettbewerbsstrategische Fenster für Chancen auf dem Unterwasser-Unmanned Vehicle-Markt? Was sind die Technologietrends und Regulierungsrahmen auf dem Unterwasser-Unmanned Vehicles-Markt? Wie hoch ist der Marktanteil der führenden Anbieter auf dem Unterwasser-Unmanned Vehicle-Markt? Welche Modi und strategischen Schritte gelten als geeignet für den Eintritt in den Unterwasser-Unmanned Vehicles-Markt?

