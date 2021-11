Der Markt für Überwachungsgeräte für die Flugsicherung wird durch die steigende Nachfrage bei Top-Unternehmen angekurbelt – Thales Group, Raytheon Company, Indra Sistemas SA, L3Harris Technologies, Inc., Honeywell International, Inc., ALTYS Technologies

Der Markt für Überwachungsgeräte für die Flugsicherung wird durch die steigende Nachfrage bei Top-Unternehmen angekurbelt – Thales Group, Raytheon Company, Indra Sistemas SA, L3Harris Technologies, Inc., Honeywell International, Inc., ALTYS Technologies

Marktforschungsberichte über Überwachungsgeräte für die Flugsicherung sind wertvolle Wahrnehmungsinformationen für Geschäftsstrategen. Diese Marktforschung für Flugsicherungsüberwachungsgeräte liefert umfassende Daten, die das Verständnis, den Umfang und die Anwendung dieses Berichts erweitern.

Spezifische Untersuchungen zum Wettbewerbsumfeld des globalen Marktes für Flugsicherungsüberwachungsgeräte sollen Einblicke in Unternehmensprofile, Finanzbedingungen, jüngste Entwicklungen, Fusionen und Übernahmen und damit SWOT-Analysen liefern. Dieser Analysebericht bietet einen transparenten Plan für die Bedenken der Leser bezüglich der allgemeinen Marktbedingungen für die weitere Auswahl dieses Marktprojekts.

Der Marktbericht für Überwachungsgeräte für die Flugsicherung umfasst die folgenden Unternehmen: – Thales Group, Raytheon Company, Indra Sistemas SA, L3Harris Technologies, Inc., Honeywell International, Inc., ALTYS Technologies, BAE Systems, Adacel Technologies Limited, NAV Canada, ConVi GmbH, Aeronav Inc., ARTISYS sro, Easat Radar Systems Limited , Intelcan Technosystems Inc., Kutta Technologies, Inc., General Dynamics Mission Systems, Inc., NEC Corporation, Leonardo SpA, Northrop Grumman Corporation und Lockheed Martin Corporation.

Fordern Sie ein Muster dieser Premium-Forschung an @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-surveillance-air-traffic-control-equipment-market&DBMR

Marktanalyse und Einblicke:

Der Anstieg des weltweiten Luftverkehrsaufkommens, insbesondere die Notwendigkeit, neue Flughäfen in Entwicklungsländern zu bauen, und der rasante Einsatz der Automatisierung der Flugsicherung sind größtenteils auf das Wachstum des Marktes für die Überwachung der Flugsicherung zurückzuführen. .. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt für Überwachungsgeräte für die Flugsicherung im Prognosezeitraum 2021-2028 eine CAGR von 6,10% aufweisen wird.

Schon der Name macht deutlich, dass es sich bei der Flugsicherung um eine Dienstleistung handelt, die dazu beiträgt, den Flugverkehr effizient und effektiv zu steuern, um die Sicherheit von Flugzeugen und Passagieren zu gewährleisten. Daher handelt es sich bei Überwachungsgeräten für die Flugsicherung um Geräte, die von Fluglotsen am Boden verwendet werden, um Überwachungsarbeiten im Zusammenhang mit der Flugsicherung durchzuführen.

Nach Flugverkehr (Air Traffic Control Center (ARTCC), Terminal Radar Approach Control (TRACON), Air Traffic Control Tower (ATCT) und Remote Tower (RT)), Anwendungen (Primary Surveillance Radar (PSR), Automatic Dependent Surveillance-Broadcasting ( ADS-B) Bodenstation, Wide Area Multilateration (WAM) und Secondary Surveillance Radar (SSR)), Angebote (Hardware, Software, Lösungen und Services), Investitionsarten (Brownfield und Greenfield), Flughafengrößen (Klein), Mittel, Groß ), Endverbrauchersektor (Gewerbe und Verteidigung)

Marktsegmente nach Regionen, Ziel der regionalen Analyse:

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, skandinavische Länder, Spanien, Schweiz, sonstiges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und andere APACs)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika und andere MEAs)

Für Rabatte auf diesen Marktbericht für Luftverkehrsüberwachungsgeräte kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden URL:

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-surveillance-air-traffic-control-equipment-market&DBMR

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Situation und Prognose für Flugsicherungsgeräte für die Überwachung 2028

1 Marktübersicht

2 Herstellerprofil

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil, Wettbewerb nach Herstellern

4 Regionale Überwachung Globale Marktanalyse für Überwachungsgeräte für den Flugverkehr

Nordamerika Surveillance Air Traffic Control Equipment nach 5 Ländern

6 Europäische Überwachungsgeräte für die Flugsicherung nach Ländern

Asien-Pazifik-Luftverkehrskontrollausrüstung von 7 Ländern

Südamerika Surveillance Air Traffic Control Equipment nach 8 Ländern

9 Länderspezifische Flugsicherungsgeräte zur Überwachung des Nahen Ostens und Afrikas

10 Globale Marktsegmente für Flugsicherungsüberwachungsgeräte nach Typ

11 Globales Marktsegment für Flugsicherungsausrüstung nach Anwendung

12 Marktprognose für Luftverkehrskontrollgeräte

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler, Händler

14 Umfrageergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

Über Databridge-Marktforschung:

Data Bridge hat sich als unkonventionelles und neuartiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit einer beispiellosen Belastbarkeit und einem integrierten Ansatz etabliert. Wir sind entschlossen, die besten Marktchancen zu entdecken und effiziente Informationen zu fördern, damit Ihr Unternehmen auf dem Markt erfolgreich sein kann. Data Bridge ist bestrebt, die richtigen Lösungen für komplexe geschäftliche Herausforderungen zu bieten und leitet einen einfachen Entscheidungsprozess ein.

Kontakt:

Marktforschung für Datenbrücken

USA: +1 888 387 2818

Vereinigtes Königreich: +44 208 089 1725

Hongkong: +852 8192 7475

E-Mail: Corporatesales@databridgemarketresearch.com