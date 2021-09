Der Markt für Tropenfruchtpüree soll bis Ende 2025 auf 5,7 Milliarden US-Dollar steigen.

Laut dem neuesten Bericht von Transparency Market Research wird für den globalen Markt für tropische Fruchtpüree von 2017 bis 2025 ein robustes Wachstum prognostiziert. Das Wachstum des Marktes wird auf die wachsende Nachfrage nach Fruchtpüree in verschiedenen Lebensmittel- und Getränkeprodukten zurückgeführt. Diese Übernahmen kurbeln den globalen Markt für tropische Fruchtpüree mit einer konstanten CAGR von 5,6% an. Laut Bericht soll der Markt bis Ende 2025 auf 5,7 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Darüber hinaus geben die Experten an, dass der globale Markt für tropische Fruchtpüree im Jahr 2017 mit 3,5 Mrd. US-Dollar stark war. Dies bedeutet, dass der globale Markt für tropische Fruchtpüree im prognostizierten Zeitrahmen ein Wachstumspotenzial von 2,22 Mrd. US-Dollar hat. Das enorme Potenzial ist das Ergebnis zahlreicher Chancen, die von den Unternehmen des globalen Marktes für tropische Fruchtpüree genutzt werden.

Wachsende Nachfrage nach Instant-Fruchtsaft, um das Wachstum anzukurbeln

Fruchtsaft ist immer gut für die Gesundheit. Sie sind erfrischend und auffüllend und können es dem Verbraucher ermöglichen, die notwendigen Antioxidantien zu erhalten.

Aufgrund dieser gesundheitlichen Vorteile gewinnt der Fruchtsaft heutzutage an Bedeutung. Es ist jedoch nicht möglich, jedes Mal frischen Fruchtsaft zu haben, insbesondere wenn der Verbraucher auf Reisen ist. Um dem Bedarf gerecht zu werden, neigen die Verbraucher zu den Instant-Fruchtsäften auf Slush-Basis. Diese verzehrfertigen Fruchtsäfte werden aus Fruchtpüree hergestellt. Aufgrund dieser wachsenden Nachfrage nach Instant-Fruchtsäften wächst der globale Markt für tropische Fruchtpürees im Zeitraum 2017 bis 2025 exponentiell.

Darüber hinaus schränkt der hektische Lebensplan die Menschen auch davon ab, frische Fruchtsäfte zu trinken. Dies ist auch ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes für tropische Fruchtpüree von 2017 bis 2025 ankurbelt.

Wachsendes Gesundheitsbewusstsein treibt den Markt an

Die Menschen werden heutzutage sehr gesundheitlich vorsichtig. Sie sorgen dafür, dass sie gesund essen und trinken. Tropisches Fruchtpüree ist reich an lebenswichtigen Nährstoffen und kann dem Verbraucher helfen, mehrere gesundheitliche Probleme zu überwinden. Darüber hinaus ermutigt der Trend zu Workouts und Fitnessstudios die Menschen, Fruchtsäfte in ihre Ernährung aufzunehmen. Dieses Gesundheitsbewusstsein ist einige der Faktoren, die für das Wachstum des globalen Marktes für tropische Fruchtpüree in der Amtszeit von 2017 bis 2025 verantwortlich sind.

Darüber hinaus regen Vorteile wie kein Zuckerzusatz und natürliche Antioxidantien die Verbraucher dazu an, sich für tropisches Fruchtpüree zu interessieren. Dies ist auch ein entscheidender Faktor, der den globalen Markt für tropische Fruchtpürees von 2017 bis 2025 ankurbelt.

Asien-Pazifik hält Löwenanteil am Marktwachstum

Aus geografischer Sicht wird der globale Markt für tropische Fruchtpüree von der asiatisch-pazifischen Region dominiert. Diese Dominanz der Region ist das Ergebnis der üppigen Präsenz tropischer Früchte in Indien und China. Dies ermöglicht den Herstellern Zugang zu Rohstoffen, die für die Herstellung von Tropenfruchtpüree unerlässlich sind. Dies ist der Hauptgrund, der die Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums auf dem globalen Markt für tropische Fruchtpüree von 2017 bis 2025 vorantreibt.