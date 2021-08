Der Markt für Tissue Processing Systems wird voraussichtlich bis 2030 einen Umsatz von 571 Millionen US-Dollar erreichen

Gewebe-Verarbeitung-Systeme Markt: Einführung

According to the report, the global tissue Processing systems market wurde 2019 mit US$ 318.5 Mn bewertet und wird voraussichtlich mit einer CAGR von ~5% von 2020 bis 2030 expandieren. Die Gewebeverarbeitung umfasst Schritte, die erforderlich sind, um tierisches oder menschliches Gewebe von der Fixierung in einen Zustand zu bringen, in dem ein geeignetes histologisches Wachs gründlich durchdrungen ist und in das Mikrotom eingebettet werden kann, das zum Schnitt bereit ist. Die Gewebeverarbeitung ist eine Methode, um Wasser aus Zellen zu entfernen und durch ein Medium zu ersetzen, das sich verfestigt, um dünne Abschnitte auf einem Mikrotom zu schneiden. Sobald das Gewebe richtig fixiert ist, durchläuft es einen Prozess, der Schritte wie Dehydrierung, Reinigung und Infiltration umfasst. Die Gewebeverarbeitung kann manuell durchgeführt werden (Handverarbeitung); Es ist jedoch praktischer und viel effektiver, eine automatische Gewebeverarbeitungseinheit zu verwenden, wenn mehrere Proben behandelt werden müssen. Diese Instrumente sind seit den 1940er Jahren verfügbar und haben sich langsam verbessert, um sicherer im Betrieb zu sein, größere Probenmengen zu verwalten, schneller zu verarbeiten und eine höhere Qualitätsleistung zu erzielen.

Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für Tissue Processing Systems. Der Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Strategien, die von Schlüsselakteuren wie Produktzulassung und Markteinführung sowie Fusionen und Übernahmen, eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur und die frühzeitige Einführung fortschrittlicher Technologien angenommen werden, treiben den Markt für Gewebeverarbeitungssysteme in der Region voran. Der asiatisch-pazifische Raum machte 2019 einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Tissue Processing Systems aus. Der Markt in der Region dürfte im Prognosezeitraum mit einer moderaten CAGR expandieren. Regierungsinitiativen in Entwicklungsländern zur Modernisierung der Gesundheitsinfrastruktur und zur Sensibilisierung für fortschrittliche Gewebeverarbeitungssysteme sind die Schlüsselfaktoren, die den Markt für Gewebeverarbeitungssysteme im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben sollen.

Einführung fortschrittlicher Technologien, um den Markt für Gewebeverarbeitungssysteme voranzutreiben

– Gewebe-Verarbeitung-Techniken wurden stark revolutionierten in den vergangenen Jahren. Die Automatisierung von Gewebeprozessoren bietet eine Reihe von Vorteilen, z. B. eine effektive Flüssigkeitszirkulation, Zeitersparnis und Temperaturanpassung. Zu den weiteren Vorteilen automatisierter Gewebeprozessoren gehören eine drastisch erhöhte Gewebeverarbeitung mit Hilfe automatisierter Prozessoren, automatische Reinigungszyklen und ein Reagenzmanagementsystem. Darüber hinaus hilft es, menschliches Versagen zu minimieren. Dies verbessert die Akzeptanz technologisch fortschrittlicher Gewebeverarbeiter, was wiederum die Nachfrage nach Gewebeverarbeitungssystemen erhöht.

Kleine Volumen Tissue Processors dominieren Tissue Processing Systems Markt

In Bezug auf den Produkttyp wurde der globale Markt für Tissue-Verarbeitungssysteme in Tissue-Prozessoren mit geringem Volumen, Tissue-Prozessoren mit mittlerem Volumen und Tissue-Prozessoren mit hohem Volumen unterteilt. Das Segment Tissue Processors mit kleinen Stückzahlen dominierte den Weltmarkt und machte 2019 einen großen Anteil aus. Der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Es wird erwartet, sehr attraktives Segment von 2020 bis 2030 zu sein. Aufgrund der geringen Menge an Reagenz, die für die Verarbeitung benötigt wird, bieten kleinvolumige Gewebeprozessoren ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Haltbarkeit und Reagenzeinsparung. Im Bereich der Gewebeverarbeitung wird erwartet, dass die geplante Einführung und Akzeptanz von kleinvolumigen Gewebeverarbeitern zur Deckung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse das Segment im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Bench-top-Tissue Processing Units zu Fahren Tissue-Verarbeitungssysteme-Markt

Basierend auf modalität, die globale tissue verarbeitung systeme markt wurde gegabelt in bench-top tissue verarbeitung einheit und tragbare tissue verarbeitung einheit. Das Segment Bench-Top Tissue Processing Unit dominierte den Markt und machte 2019 einen großen Marktanteil aus. Der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Es wird erwartet, dass es von 2020 bis 2030 ein hochattraktives Segment sein wird. Die Tisch-Tissue-Verarbeitungseinheit bietet große Sammlungen mit High-Speed-Verarbeitung und hat eine etablierte Erfolgsbilanz von hoher Effizienz, intuitive Funktion, die Trainingszeit verringert, und höhere Produktivität. Diese Faktoren dürften das Segment antreiben.

Vakuum-Tissue-Prozessoren erleben hohe Nachfrage

Technologisch wurde der Weltmarkt für Tissue Processing Systeme in Mikrowellen-Tissue-Prozessoren und Vakuum-Tissue-Prozessoren eingeteilt. Das Segment Vakuum-Tissue-Prozessoren dominierte den Markt und machte 2019 einen wichtigen Marktanteil aus. Der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Es wird erwartet, dass es von 2020 bis 2030 ein hochattraktives Segment sein wird.

Forschungslabors als wichtige Endnutzer

Basierend auf dem Endbenutzer wurde der globale Markt für Gewebeverarbeitungssysteme in Krankenhäuser, Pharmaunternehmen, Forschungslabors und andere unterteilt. Das Segment Forschungslabors wird durch die Zunahme der Forschungsaktivitäten angetrieben, die zur Innovation neuer Arzneimittel für lebensbedrohliche Krankheiten beitragen.

Nordamerika dominiert Markt für Tissue Processing Systems

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Tissue Processing Systems in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für Tissue Processing Systems, gefolgt von Europa. Nordamerika machte 2019 einen großen Anteil am globalen Markt für Tissue Processing Systems aus. Die Anwesenheit von Schlüsselakteuren, die Einführung fortschrittlicher Gewebeverarbeitungssysteme und der Fokus auf Forschung und Entwicklung sind die Schlüsselfaktoren, die voraussichtlich den Markt für Gewebeverarbeitungssysteme in der Region vorantreiben werden. Der Markt für Tissue Processing Systems im asiatisch-pazifischen Raum dürfte im Prognosezeitraum mit einer moderaten CAGR expandieren. Strategien, die von Schlüsselakteuren zur Deckung des unerfüllten Bedarfs an Krebsbehandlung in Entwicklungsländern angenommen werden, dürften den Markt in der Region ankurbeln.

Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Tissue Processing Systems ist hinsichtlich der Anzahl der Akteure fragmentiert. Key Player der globalen tissue-Verarbeitungssysteme-Markt umfassen Thermo Fisher Scientific, JOKOH, Danaher (Leica Biosystems Nussloch GmbH), MEDITE Medizintechnik GmbH, MILESTONE Srl, Sakura Finetek USA, Inc., SLEE medical GmbH, Bio-Optica Milano Spa, Histo-Line Laboratories, und Intelsint Srl.

Globaler Markt für Tissue Processing Systems: Segmentierung