Der Markt für Testlösungen der Schallübertragungsklasse (STC) boomt weltweit, so der neueste Bericht 2018-2026

Die Schallübertragungsklasse oder STC ist eine digitale Bewertung dafür, wie gut eine Gebäudetrennwand Luftschall ausgleicht. Die Schallübertragungsklasse ist eine Technik, die normalerweise verwendet wird, um die architektonische Klangqualität zu testen und Lärmschutzprobleme anzugehen, um zu verhindern, dass ein unbeabsichtigter Zuhörer das Gespräch einer anderen Person durch gemeinsam genutzte Gebäudetrennwände hört und versteht. Die Rangfolge wird gemäß den Richtlinien bestimmt, die in den Standards der American Society for Testing & Materials (ASTM) festgelegt sind. Das Kurvenanpassungsverfahren ist ein Prozess zum Konstruieren einer Kurve, die am besten zu einer Reihe von Datenpunkten passt, die möglicherweise Einschränkungen unterliegen.

Prüflösungen der Schallübertragungsklasse werden in gewerblichen und privaten Einrichtungen wie Produktionsstätten, Lagerhallen, Vertriebszentren, Wasseraufbereitungsanlagen, Schulturnhallen, Schwimmbädern, Mehrzweckräumen, Justizvollzugsanstalten, Garagen, Schießständen, Tonstudios, Kraftwerken, und Theater.

Anbieter von Lösungen für die Prüfung der Schallübertragungsklasse bieten verschiedene Dienstleistungen an, z detaillierte Raumakustik wie Ray-Tracing-Analyse und Bewertung der Sprachverständlichkeit), Sprachgeheimnis, HLK-Lärm- und Vibrationskontrolle, Gebäudevibrationskontrolle, Umgebungslärmbewertung und -prüfung, akustische Test- und Überwachungsdienste sowie Audio-Video-Systemdesign.

Markt für Schallübertragungsklassen-Testlösungen – Segmentierung

Geografisch wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum der weltweit führende Markt für Testlösungen der Schallübertragungsklasse ist, da die Region eine frühe Technologieanwender ist. In den USA werden Prüflösungen für die Schallübertragungsklasse häufig verwendet, um Türen, Innenwände, Fenster, Decken/Böden und Außenwandkonfigurationen zu bewerten. Der asiatisch-pazifische Raum ist der zweitgrößte Markt für Prüflösungen der Schallübertragungsklasse, gefolgt von Europa.

Der Markt für Testlösungen für Schallübertragungsklassen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der maximalen Wachstumsrate wachsen. Das Wachstum ist hauptsächlich auf die zunehmenden Investitionen in Technologie im asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen. Außerdem beschleunigt das von der indischen Regierung eingeführte Konzept der intelligenten Städte die Einführung von Testlösungen für die Schallübertragungsklasse im Land.

Markt für Schallübertragungsklassen-Testlösungen – Treiber und Einschränkungen

Prüflösungen der Schallübertragungsklasse werden in fast allen Branchen eingesetzt. Die wichtigsten Branchen, die zum Wachstum des Marktes für Testlösungen für Schallübertragungsklassen beitragen, sind das Gesundheitswesen (einschließlich Krankenhäuser, Kliniken, medizinische Bürogebäude, Bildgebungssuiten); Wohnen (einschließlich Mehrfamilienwohnheimen, Wohnungen, Eigentumswohnungen); Gastgewerbe, Unterhaltung, Bildung, Museen, Behörden, Labore, Forschungszentren, Chemie, Luft- und Raumfahrt, Automobil und Fertigung.

In der Gesundheitsbranche haben Krankenhäuser, Kliniken und andere Einrichtungen aufgrund des Bundesgesetzes zum Schutz der Privatsphäre im Gesundheitswesen „Health Insurance Portability & Accountability Act“ (HIPAA) damit begonnen, die Privatsphäre der Patienten zu schützen. Gemäß HIPAA sind Gesundheitseinrichtungen streng darauf angewiesen, sicherzustellen, dass die Informationen und Daten von Patienten vertraulich bleiben. Ebenso verleitet der intensive Wettbewerb im Gastgewerbe die Dienstleister dazu, neue Wege der Besucheranziehung zu finden, indem sie mehr Privatsphäre durch den Einsatz von schalldämpfenden Trennwänden in den Räumen versprechen.

Markt für Schallübertragungsklassen-Testlösungen – Hauptakteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Testlösungen für Schallübertragungsklassen sind Wave Engineering, Intertek Group plc, Sound Acoustic Solutions, NGC Testing Services, Phoenix Noise & Vibration, Howe Gastmeier Chapnik Limited, Audimute und Innova Global Limited.

