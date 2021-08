Der Markt für Tee und teebasierte Getränke wird im Zeitraum 2018-2028 mit einer CAGR von 4,9% wachsen

Transparency Market Research bietet wichtige detaillierte Einblicke in den globalen Markt für Tee und teebasierte Getränke in seinem bevorstehenden Marktausblick mit dem Titel „Markt für Tee und teebasierte Getränke: Globale Branchenanalyse und Prognose 2018-2028“. Für den globalen Markt für Tee und Getränke auf Teebasis wird im Zeitraum des Prognosezeitraums aufgrund verschiedener Marktdynamiken, zu denen TMR detaillierte Einblicke bietet, voraussichtlich eine relativ höhere durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,9% in Bezug auf den Umsatz verzeichnen.

Der Markt in Nordamerika verzeichnet ein vorherrschendes Wachstum auf dem globalen Markt für Tee und Getränke auf Teebasis

Als gut entwickelte Volkswirtschaft mit einer größeren Bevölkerung gesundheitsbewusster Verbraucher und höheren Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensmittel verzeichnet Nordamerika im Vergleich zu allen anderen Regionen in ganz Nordamerika ein durchschnittliches jährliches Wachstum auf dem Markt für Tee und Getränke auf Teebasis die Welt.

Aufgrund von Faktoren wie dem steigenden Import und Konsum von grünem Tee, einer günstigen Regierungspolitik in Bezug auf den internationalen Handel und der Kennzeichnung sowie anderen makroökonomischen Faktoren, die Tee und Getränke auf Teebasis begünstigen, wird erwartet, dass der Markt in Nordamerika einen erheblichen Wachstumsrate auf dem Markt für Tee und Getränke auf Teebasis, die im Prognosezeitraum rund 5,8% ausmacht.

Hohe Neigung für das Segment Teemischungen auf dem globalen Markt für Tee und Getränke auf Teebasis

Auf Basis der Teesorte und des Teegetränks wird für das Segment Teemischungen im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 5,1 % erwartet. Die zunehmende Verbraucherpräferenz für eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen, Aromen und anderen gesunden Kräuterzutaten wie Honig-, Zimt- und Zitronengeschmack hat im Laufe der Jahre die Marktdurchdringung von Teemischgetränken erhöht. Da Teemischungen in verschiedenen Geschmacksrichtungen zu einem erschwinglichen Preis erhältlich sind, haben Teemischungen und Getränke auf Teebasis eine erhebliche Nachfrage bei den Verbrauchern.

Wachsende Akzeptanz bei Verbrauchern für trinkfertige (RTD) Formate von Tee und teebasierten Getränken aufgrund der einfachen Zugänglichkeit

Die zunehmende Entwicklung der Infrastruktur und Lieferkette des Marktes für Tee und teebasierte Getränke im Laufe der Jahre hat die Verfügbarkeit von Tee und teebasierten Getränken in variablen Formaten wie losem Teepulver, Teebeuteln und trinkfertigen Getränken ermöglicht ( RTD) Tee. Das trinkfertige Format (RTD) von Tee und teebasierten Getränken wird jedoch von den Verbrauchern aufgrund der leichten Zugänglichkeit in verschiedenen Verkaufskanälen, einschließlich moderner Lebensmittel, traditioneller Lebensmittel, Lebensmittelspezialitäten und anderer Erfrischungsgeschäfte, in verschiedenen Bereichen relativ zunehmend angenommen Aromen und die Möglichkeit des Verzehrs ohne jegliche Verarbeitung. Dieser Faktor wird voraussichtlich zu der erheblichen Wachstumsrate von trinkfertigem (RTD) Tee beitragen, der im Vergleich zu anderen Formaten auf dem globalen Tee- und Teegetränkemarkt rund 5,9 % CAGR ausmacht.

Der Marktbericht für Tee und Getränke auf Teebasis enthält die aktuellen Trends, die jedes Segment antreiben, und liefert Daten in Bezug auf Wert und Volumen. Es enthält auch eine eingehende Analyse des Potenzials des Marktes für Tee und teebasierte Getränke in bestimmten Regionen. Entsprechend der Marktattraktivität sind Nordamerika und Europa relativ attraktivere Regionen im Markt für Tee und teebasierte Getränke.

Markt für Tee und teebasierte Getränke: Wettbewerbs-Dashboard

TMR hat einige der bekanntesten Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Tee und teebasierte Getränke tätig sind, porträtiert, wie Tata Global Beverages, Starbucks Corporation, Unilever Group, The Hain Celestial Group Inc., Associated British Foods Plc., Organic India Private Limited , The Republic of Tea, Townshend’s Tea Company, R.Twining and Company Limited, Arbor Teas, The Stash Tea Company, Ceylon Organics Limited, Alkaloid AD Skopje, AMORE Pacific Corp., Numi, Inc. PBC und andere, um umfassendere Sicht auf den weltweiten Markt für Tee und Getränke auf Teebasis.

Markt für Tee und teebasierte Getränke: Wichtige Erkenntnisse

Weltweit führende Hersteller und Produktentwickler verarbeiten Tee und teebasierte Getränke in anwenderfreundlichen Formaten, wie loses Teepulver, Teebeutel und trinkfertige (RTD) Tee und teebasierte Getränke. Tee und Getränke auf Teebasis werden auch mit anderen Kräuterzutaten, Aromen und aufgegossenem Aroma gemischt, um den Verbrauchern zusätzliche Vorteile zu bieten. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach aromatisiertem Tee und Getränken auf Teebasis planen Hersteller und Lebensmittelverarbeiter, verschiedene einzigartige Geschmacksrichtungen in Tee und Getränke auf Teebasis in allen Formaten zu integrieren.

