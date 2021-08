Der Markt für Tätowierfarben wird bis 2030 mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate florieren

Der weltweite Markt für Tätowierfarben wurde im Jahr 2017 auf 122,25 Mio. USD geschätzt. Laut einem neuen Forschungsbericht mit dem Titel „Markt für Tätowierfarben: Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil“ wird von 2018 bis 2026 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,55% gerechnet , Growth, Trends, and Forecast, 2018–2026“, herausgegeben von Transparency Market Research (TMR). In Bezug auf die Nachfrage hat Nordamerika einen dominierenden Anteil am globalen Markt für Tätowierfarben.

Muster anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=49773

Steigende Nachfrage nach Tattoos unter Jugendlichen, um den Markt anzukurbeln

Tätowieren ist ein zunehmendes Modephänomen, das bis heute mehr als 100 Millionen junge Erwachsene auf der ganzen Welt angezogen hat. Laut Europarat ist in Großbritannien jeder fünfte Mensch tätowiert. Bei den jungen Erwachsenen steigt die Zahl auf jeden dritten. Etwa 12% der Menschen in Europa und bis zu 24% der Menschen in den USA sind tätowiert, darunter auch Teenager. Etwa 20 bis 30 % der Jugendlichen in Europa und fast 40 % der Jugendlichen in den USA haben Tätowierungen. In Deutschland und den Niederlanden ist die Zahl noch höher und soll sich bis zum Ende des Prognosezeitraums verdoppeln. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt fortsetzen und damit den globalen Markt für Tätowierfarben antreiben. Die Popularität des Tätowierens ist bei Menschen ab 50 Jahren deutlich geringer. Weniger als 10 % der Menschen in dieser Altersgruppe entscheiden sich für Tätowierungen. Etwa 37 % der tätowierten Menschen in Dänemark ließen sich im Alter von unter 20 Jahren zum ersten Mal tätowieren. Bei den Jugendlichen unter 18 Jahren in Frankreich und Deutschland steigt dieser Anteil auf 44 % bzw. 18 %. Derzeit machen Frauen in Dänemark, Italien und den USA einen großen Teil der tätowierten Bevölkerung aus. Der Trend zum Tätowieren ist bei Jugendlichen und Jugendlichen in Europa und Nordamerika stärker ausgeprägt.\

Unerwünschte Auswirkungen von Tätowierfarben auf die Gesundheit, die den Markt für Tätowierfarben beeinträchtigen

Die Popularität von Tattoos ist in den letzten Jahren gestiegen. Dies hat jedoch zu Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Tätowierfarben geführt, die infektiöse und nicht infektiöse Risiken mit sich bringen können. Tätowierfarben können gefährliche chemische Inhaltsstoffe und mikrobiologische Wirkstoffe enthalten. Sie können unter schlechten Hygienebedingungen angewendet werden. Laut der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie bestehen Tätowierfarben aus Pigmenten und Farbstoffen, Additiven, Nanopartikeln von Schwermetallen und gefährlichen Verunreinigungen, die aus dem Produktionsprozess entstehen. Dies kann potenzielle Risiken in Bezug auf bakterielle Kontamination, Allergien, toxische Wirkungen und sogar Krebs mit sich bringen. Die Europäische Akademie für Dermatologie und Venerologie hat den Nachweis erbracht, dass Spuren von Tätowierfarben in ableitenden Lymphdrüsen und in Laboruntersuchungen in Mäuseleber nachgewiesen werden können. Mehr als 60 % der Chemikalien in Tätowierfarben sind Azo-Pigmente, eine Art von Verbindung, die nach der Injektion durch ultraviolette Strahlung abgebaut und potenziell krebserregende Partikel auf andere Körperteile verteilt werden kann. Tätowierfarben enthalten auch verschiedene Chemikalien wie Formaldehyd-Glycerin und Isopropylalkohol. Wenn diese Chemikalien tief in die Haut eindringen, wird die Haut durchlässiger. Mit anderen Worten, Chemikalien, die in der Tätowierfarbe verwendet werden, sind schädlich und können die Blutzirkulation im Körper direkt beeinflussen.

Einen Bericht kaufen- https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=49773<ype=S

Segment der schwarzen und grauen Tätowierfarben wird den globalen Markt für Tätowierfarben dominieren

Je nach Typ wurde der globale Markt für Tätowierfarben in schwarze und graue Tätowierfarben und farbige Tätowierfarben unterteilt. Das Segment der farbigen Tätowierfarben wurde in Rot, Violett und Blau & Violett unterteilt. Das Segment Schwarz-Graue Tätowierfarben hatte 2017 einen führenden Anteil am weltweiten Tätowierfarben-Markt. Das Segment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund des hohen Einsatzes von Schwarz-Grau-Tätowierfarben bei der Gestaltung farbiger Tätowierungen sehr attraktiv bleiben. Verbraucher von Tätowierfarben bevorzugen im Allgemeinen schwarze und graue Tinten zum Tätowieren. Schwarze Tätowierfarbe wird aus verschiedenen Pigmenten mit verschiedenen Grundfarben wie Blau-Schwarz, Grau-Schwarz und Schwarz-Grün hergestellt. Je nach Lage der Tätowierung am Körper wird die schwarze Farbe nach einigen Jahren durch Sonneneinstrahlung transparent.

Organisches Segment zum Leitmarkt

Basierend auf Pigmenten wurde der globale Markt für Tätowierfarben in mineralische, organische und andere unterteilt. Das Segment Sonstige umfasst biologische Pigmente, anorganische Pigmente, Azopigmente und Erdpigmente. Organisch war 2017 aufgrund der physikalischen Eigenschaften organischer Pigmente wie höherer Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Überflutung, Säuren, Laugen, organische Lösungsmittel und Hitze im Vergleich zu anderen Pigmenten ein sehr attraktives Segment des globalen Tätowierfarbenmarktes. Organische Pigmente weisen in Mischung mit Bariumsulfat und Titanoxid eine hohe Farbstärke auf. Aufgrund dieser Eigenschaften werden organische Pigmente häufig in Tätowierfarben verwendet.

Nordamerika dominiert den globalen Markt für Tätowierfarben

Basierend auf der Region wurde der globale Markt für Tätowierfarben in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. In Bezug auf Wert und Volumen war Nordamerika im Jahr 2017 eine führende Region auf dem Weltmarkt, und der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich aufgrund der steigenden Anzahl von Tattoo-Studios und der Präsenz von großen Hersteller von Tätowierfarben in der Region. Europa und der asiatisch-pazifische Raum sind bedeutende Verbraucher von Tätowierfarben. Laut Europarat wurden 2017 mehr als 60 Millionen Menschen in der Europäischen Union tätowiert. Europa wird im Prognosezeitraum aufgrund der technologischen Fortschritte bei Tattooentfernungsmethoden und Tätowiermaschinen. Der Markt für Tätowierfarben im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich nur schleppend bis mäßig wachsen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Tätowierfarben in diesen Regionen in den nächsten Jahren aufgrund der erwarteten steigenden Nachfrage nach Tätowierungen von Jugendlichen in diesen Regionen steigen wird.

Hoher Wettbewerb unter den Spielern, die auf dem Markt für Tätowierfarben tätig sind

Der Grad des Wettbewerbs zwischen den auf dem Markt für Tätowierfarben tätigen Akteuren in den USA ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren, die Tätowierfarben im Land herstellen, hoch. Hauptakteure auf dem globalen Markt für Tätowierfarben sind Intenze Tattoo Ink, Eternal Ink, Kuro Sumi, Millennium Colors, Bloodline Tattoo Ink, Alla Prima, Dynamic Tattoo Inks, Radiant Colors Tattoo Ink, StarBrite Colors Tattoo Ink und Sacred Color.

Trendbericht abrufen- https://www.prnewswire.com/news-releases/rapid-inclination-towards-vegan-food-choices-to-invite-enormous-growth-opportunities-for-tiger-nuts-market-tmr-insights-301333737.html