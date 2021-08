Der Markt für Robo Advisors wird wahrscheinlich eine zweistellige CAGR von 2017 bis 2025 verzeichnen

Globaler Markt für Robo Advisors: Momentaufnahme

Für Profis im Investmentbereich war das Aufkommen von Robo Advisors ein Segen. Robo Advisors arbeiten als Lösung für jemanden, der keinen Vollzeit-Finanzberater anstellt, was auf Kosten oder zum Selbermachen zurückzuführen sein kann, und helfen bei der Auswahl von Anlageanlagen, bei der Neuausrichtung und bei der Platzierung von Trades in ihrem Namen. Robo Advisors werden mit Intelligenz erstellt, um automatisch Investment Slots auszuwählen und ein Portfolio für die Benutzer zu entwickeln. Sobald die Fonds übergeben wurden, kann die Software, die sich auf Robo Advisors bezieht, Änderungen entsprechend dem Portfolio vornehmen. Einige können sogar automatische Händler machen, um Steuerrechnung zu beschneiden, etwas, das auch als Steuerverlust Ernte genannt wird.

Abgesehen von den Investitionskosten wird eine Grenzgebühr an diese Online-Robo-Berater gezahlt, die nach dem Prozentsatz des Vermögens strukturiert ist. Diese Gebühr ist wesentlich niedriger als die von persönlichen Anlageberatern berechnet, und es werden keine emotionalen Entscheidungen getroffen, die auf Tiefs und Hochs des Marktes und nicht auf dem Bauchgefühl basieren. Entlastung von Stress ist ein weiterer wichtiger Treiber, der die Nachfrage auf dem Robo Advisors-Markt erhöht.

Robo Advisors sind auch für Anleger in der Anfängerphase von großer Bedeutung, da sie schnell in modernes Design und Brandings investieren können, die Millennials ansprechen, ohne die Boomer davon abzubringen, und dabei helfen, genau herauszufinden, wie das Vertrauen über die Verkaufszyklen aufgebaut werden kann. Dieser Forschungsbericht über den Robo Advisors-Markt bietet eine umfassende Analyse aller Faktoren, die die Nachfrage in naher Zukunft antreiben oder einschränken werden, segmentiert sie in kleinere Aspekte, misst das Nachfragepotenzial aus verschiedenen Regionen und Ländern und profiliert einige der Schlüsselakteure, die sich in diesen relativ neueren Markt wagen.

Globaler Robo Advisors Markt: Überblick

Robo Advisors beziehen sich auf digitale Plattformen, die Finanzplanungsberatung mit dem geringsten Eingriff von Humanressourcen bieten. Die Finanzplanungsberatung erfolgt algorithmusbasiert und automatisch. Aufgrund einer Vielzahl von Dienstleistungen, die im Vergleich zu renommierten Finanzplanungsberatern zu viel geringeren Kosten angeboten werden, und der raschen Ergebnisverbesserung expandiert der globale Markt für Robo-Beratung in vielversprechendem Tempo.

Globaler Markt für Robo Advisors: Trends und Chancen

Einer der Schlüsselfaktoren, die den globalen Markt für Robo Advisors vorantreiben dürften, sind die niedrigen Gebühren für Robo Advisory Services im Vergleich zu professionellen Vermögensberatern. Die steigende Zahl von Menschen mit hohen verfügbaren Einkommen auf der ganzen Welt, der rasche Anstieg der Zahl der Banken, die Robo Advisors in ihre bestehenden Vermögensverwaltungsdienste integrieren, und das steigende Vertrauen der Verbraucher in die effektive Beratung durch Robo Advisors tragen ebenfalls zur Gesamtentwicklung des Marktes bei. Die deutliche Verbesserung der Qualität der Interaktion zwischen Robo Advisors und Verbrauchern und eine effektive Beratung zu viel geringeren Kosten im Vergleich zu professionellen Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden den Markt in naher Zukunft ebenfalls antreiben.

Globaler Robo Advisors Markt: Regionale Analyse

Der globale Markt für Robo Advisors hat derzeit den nordamerikanischen Markt als führenden Umsatzbeitrag sowie einen sehr fruchtbaren Boden, wenn es um zukünftige Wachstumschancen geht. Mit einer großen Anzahl von Unternehmen in den USA wird die florierende Vermögensverwaltungsbranche aufgrund der großen Bevölkerung von Menschen mit hohem Einkommen und der Bereitschaft, neue Technologien zu nutzen, auch in den nächsten Jahren weiterhin zugunsten des globalen Robo Advisors-Marktes arbeiten. Daher wird erwartet, dass der nordamerikanische Robo-Advisor-Markt auch in den nächsten Jahren hart umkämpft und vielversprechend bleibt und einer der führenden Umsatzträger auf dem Weltmarkt ist.

Globaler Markt für Robo Advisors: Marktpotenzial

Um neue Verbraucher anzuziehen, konzentrieren sich Unternehmen auf dem Markt auf die Integration innovativer und effektiverer Analysealgorithmen, künstlicher Intelligenz und neuer Technologien in ihre Lösungen. Das US-amerikanische Unternehmen Wealthfront beispielsweise hat künstliche Intelligenz (KI) in seine Lösungen und Dienste integriert. Diese Funktionalitäten könnten zwar die Dienste für die Verbraucher effektiver machen, dem Unternehmen jedoch auch dabei helfen, die Aktivitätsmuster seiner Verbraucher für seine Produkte zu verstehen, und so dazu beitragen, verbraucherzentriertere und maßgeschneidertere Dienste und Lösungen bereitzustellen.

Darüber hinaus arbeiten mehrere Banken zunehmend mit Robo Advisor-Anbietern zusammen, um ihren Verbrauchern eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen direkt anzubieten. Da finanzstarke Banken bereit sind, in innovative Technologien zu investieren, die angesichts des intensiven Wettbewerbs dazu beitragen können, mehr Verbraucher zu gewinnen, könnten Unternehmen auf dem globalen Robo-Advisor-Markt vom gestiegenen Interesse der Banken an Robo-Advisor-Lösungen profitieren.

Globaler Robo Advisor-Markt: Wettbewerbsdynamik

Der globale Markt für Robo Advisors befindet sich derzeit in den ersten Jahren der Entwicklung, hat jedoch eine große Anzahl von Unternehmen, von denen die meisten in den USA ansässig sind Trotz der großen Anzahl von Unternehmen ist der Markt weitgehend konsolidiert, da er von einigen dominiert wird große Unternehmen wie Betterment Holdings und Wealthfront Inc.

Mit zunehmenden Wachstumschancen und zunehmender Popularität kann das Unternehmen den Aufstieg neuer Spieler erleben und wettbewerbsfähiger werden. Einige der führenden Unternehmen, die derzeit auf dem globalen Markt für Robo Advisors tätig sind, sind Hedgeable, Inc. (USA), Bambu (Singapur), Betterment Holdings Inc. (USA), Ally Financial Inc. (U. S.), WiseBanyan, Inc.(U. S.), Wealthfront Inc.(U. S.), und Charles Schwab & Co.(USA)

