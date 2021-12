Der Markt für Rhizob-Bakterien-Düngemittel boomt weltweit|  Agrium Inc., Novozymes, National Fertilizers Limited, MADRAS FERTILIZERS LIMITED, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited

Rhizobium-Bakterien-Düngemittel ist der umfassende Marktforschungsbericht, der die Herausforderungen, Marktstrukturen, Chancen, treibenden Kräfte, aufkommenden Trends und die Wettbewerbslandschaft der 55 Industrie untersucht. Unter Berücksichtigung des expliziten Basisjahres und des bemerkenswerten Jahres wurden Berechnungen im Bericht durchgeführt, die die Marktausführung in der Schätzung über einen langen Zeitraum entschlüsseln, indem Daten über die Marktdefinition, ClaRhizobium-Bakterien-Düngemittel, Anwendungen und Engagements bereitgestellt werden. Darüber hinaus überprüft der Bericht die allgemeinen Marktbedingungen, schätzt den Marktanteil und das Verkaufsvolumen von PoRhizobium-Bakterien-Düngemitteln-Branche, ermittelt den wahrscheinlichen Markt für die Einführung eines neuen Produkts und ermittelt die am besten geeignete Methode für den Vertrieb eines bestimmten Produkts.

Erwähnte Unternehmen: The Mosaic Company, Biomax, Agrium Inc., Novozymes, National Fertilizers Limited, MADRAS FERTILIZERS LIMITED, Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC), Vegalab SA, Chr. Hansen Holding A/S, Kiwa Bio-Tech Products Group Corporation, T.Stanes and Company Limited, Jaipur Bio Fertilizers, INTERNATIONAL PANNACEA LIMITED, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Lallemand Inc., Nutramax Laboratories Consumer Care, Inc., Kan biosys, Mapleton Agri Biotec Pt Ltd, Manidharma Biotech Private Limited. und Biomaxnaturals

Der Markt für Rhizobiumbakterien-Düngemittel wird voraussichtlich bis 2028 USD 2,89 Milliarden erreichen und im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,7 % wachsen. Der Anstieg der Anwendungen aus Entwicklungsländern ist der Faktor für die Rhizobium-Bakterien Düngemittelmarkt im Prognosezeitraum 2021 bis 2028.

Rhizobium hat die Fähigkeit, Stickstoff aus der Atmosphäre zu binden und wird auch als Dünger gemessen, wenn es unlöslichen Phosphor für Pflanzen zur Verfügung stellt. Rhizobium ist im Allgemeinen in den Wurzelknollen der Hülsenfrüchte vorhanden und fügt dem Boden Stickstoff hinzu, der den Pflanzen zugeführt wird, um ihr Wachstum zu verbessern.

Type of Rhizobium Bacteria Fertilizers Market: Nitrogen-Fixing, Phosphate-Solubilizing, Potash-Mobilizing, Others

Application of Rhizobium Bacteria Fertilizers Market: Seed Treatment, Soil Treatment, Others

Data Bridge Market Research ist führend in der fortschrittlichen formativen Forschung. Wir sind stolz darauf, unsere bestehenden und neuen Kunden mit Daten und Analysen zu versorgen, die ihren Zielen entsprechen und entsprechen. Der Bericht kann so angepasst werden, dass er Preistrendanalysen von Zielmarken umfasst, die den Markt für zusätzliche Länder verstehen (fragen Sie nach der Länderliste), Daten zu klinischen Studienergebnissen, Literaturrecherchen, renovierte Markt- und Produktdatenbankanalysen.

