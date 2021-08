Der Markt für Retortenschalen wird im Jahr 2031 mit einem robusten Tempo expandieren

Retort ist ein Lebensmittelzubereitungsprozess, bei dem Hitze und Druck verwendet werden, um Lebensmittel in einer geschlossenen und versiegelten Verpackung zu kochen. Diese verpackten Lebensmittel werden ordnungsgemäß zubereitet und sterilisiert, ohne die Qualität der Lebensmittel zu beeinträchtigen, um die Sicherheit der verarbeiteten Lebensmittel und ihrer Behälter zu erhalten. Retort tray ist eine Art Lebensmittelverpackungslösung, die aus Aluminiumfolie und hitzebeständigem Kunststoff besteht.

Retortenschalen werden zum Verpacken von fertigen Lebensmitteln und anderen Lebensmitteln verwendet, die äußerster Hitze ausgesetzt sind, wodurch das Produkt kommerziell steril ist. Retortenschale konzentriert sich auf die Verringerung von Mikroorganismen durch Erhitzen, um die Nahrung vor jeder Art von Reaktanten zu schützen und sie zum Servieren bereit zu halten. Solche Schalen werden mit Aluminiumfolie (Barriereschicht), Polyester (Außenschicht), Polypropylen (physikalische Lebensmittelkontaktschicht), Nylon (Abriebfestigkeitsschicht) und Metall hergestellt. Die Verpackungsmethode verwendet Druck und Hitze, um das Lebensmittel sterilisiert zu machen. Das steigende Bewusstsein für Lebensmittelsicherheit bei den Verbrauchern dürfte das Wachstum des Retortenschalenmarktes beschleunigen.

Retort Tray Markt: Dynamik

Treiber:

Der Prozess der Erwiderung verringert die Enzymwirkung, stoppt das mikrobielle Wachstum und stellt sicher, dass die Produkte lagerstabil sind. Retortenschalen helfen bei der Aufrechterhaltung der Haltbarkeit des Produkts für einen längeren Zeitraum ohne Kühlbedarf. Retortenschalen sind einfach zu handhaben und sparen Transport- und Lagerkosten. Diese Schalen stellen sicher, dass jeder Beutel nach dem Befüllen mit Produkten eine ähnliche Dimension mit gleichmäßiger Exposition gegenüber dem Heizmedium aufwies, die eine Bewegung des Beutels und ein Überauslegen während des Erhitzens verhindern. Die oben genannten Faktoren sind einige der Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Retortenschalenmarktes auf der ganzen Welt vorantreiben.

Beschränkungen:

Retortenschalen Erfordert teure Spezialausrüstung. Darüber hinaus erfordert es einen komplexen Sterilisationsprozess und ein zusätzlicher Schutz während des Versands ist erforderlich, der das Wachstum von Retortenschalen auf dem Markt hemmen könnte.

Gelegenheiten:

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Verpackungslösungen in der Lebensmittelindustrie

Lebensmittel haben ihr nicht zu vernachlässigendes Angebot für das Wachstum von Retortenschalenverpackungen. Retortenverpackungen haben die Lebensmittelindustrie verändert und zum Management der Lebensmittelversorgungskette beigetragen, um saisonale Lebensmittel das ganze Jahr über verfügbar zu machen. Es wird erwartet, dass die Verwendung von Retortenschalen in verzehrfertigen Lebensmitteln im Prognosezeitraum am schnellsten zunehmen wird.

Wachstum von E-Commercial-Sites

E-Commerce-Plattformen erfüllen die Nachfrage nach frischen und verzehrfertigen Lebensmitteln des Kunden pünktlich und auf sehr effiziente Weise. Das Wachstum von E-Commercial-Plattformen treibt die Innovationsaktivitäten im Markt für Lebensmittelkonservierung voran. Die steigende Nachfrage nach gesunden, frischen und verzehrfertigen Lebensmittelsorten in verschiedenen Kategorien wie Fleisch, Milchprodukte und Säfte als Ersatz für verarbeitete Snacks ist einer der Hauptfaktoren, die neue Möglichkeiten für das Wachstum von Retortenschalen schaffen.

Retort Tray Market: Covid19 Auswirkungen

Die durch das Corona-Virus verursachte Pandemiesituation hat sich positiv auf den Markt für Retortenschalen ausgewirkt. Das veränderte Verbraucherverhalten gegenüber dem Konsum von Rohstoffen, das zunehmende Bewusstsein für den Lebensmittelkonsum hat sich positiv auf das Lieferkettenmanagementsystem des Erwiderprozesses ausgewirkt, was letztendlich das Wachstum der Retortenschale in der Verpackungsindustrie angeheizt hat.

Retort Tray Market: Regionaler Ausblick

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den Markt für globale Retortenschalen anführen wird, indem er im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Akzeptanz von Retortenschalen in der verpackten Lebensmittel-FMCG-Industrie das höchste Wachstum aufwies. Ausländische Direktinvestitionen im Einzelhandel ziehen ausländische Akteure an, um ihre Einrichtungen in der Region zu errichten, was weitere Möglichkeiten für Verpackungen schafft. Die wachsende Nachfrage nach den Retortenschalen wurde durch das Wachstum des Konsums von verpackten Lebensmitteln und Getränken in Ländern wie China und Indien aufgrund des steigenden verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens beschleunigt.

Europa wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fertig- und Tiernahrung eine schnelle Wachstumsrate aufweisen. Es wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum eine gute Wachstumsrate aufweisen wird, was auf Faktoren wie erhöhte Investitionen der Unternehmen in die Verpackung von Lebensmitteln und Getränken zurückzuführen ist. MeA, Nordamerika und Lateinamerika werden voraussichtlich ebenfalls eine moderate Wachstumsrate aufweisen, da verpackte Lebensmittel zusammen mit der fortschrittlichen Verpackungslösung in diesen Regionen immer beliebter werden.

Retort Tray Market: Hauptakteure

Packaging Technologies & Inspections LLC

Amcor Limited

Winpak Ltd

Flair Flexible Verpackungen

Mondi Gruppe

Berry Plastics Corporation

Truitt Bros. Inc

