Der Markt für Reisetechnologielösungen zeigt ein beschleunigtes Wachstum im Prognosezeitraum 2020-2030

Markt für Reisetechnologielösungen – Einführung

Reisetechnologielösungen sind in der Informations- und Kommunikationstechnologie anwendbar, die in der Hotellerie und Reisebranche verwendet wird. Lösungsanbieter bieten Reisebüros verschiedene Software und Anwendungen für die Planung und Buchung von Touren, Flügen, um einfache Transaktionen zu ermöglichen und andere reisebezogene Vorgänge.

Reisetechnologielösungen werden hauptsächlich von der Luftfahrtindustrie übernommen, die sich in hohem Maße mit Online-Reservierungssystemen befasst. Das Mobiltelefon ist das am meisten bevorzugte Gerät, um verschiedene Arten von Reisetechnologieanwendungen zu verwenden. Lösungsanbieter bieten mehrere mobile Anwendungen für verschiedene Betriebssysteme von Mobiltelefonen an.

Lösungsanbieter verwenden die Cloud-basierte Plattform, um den Datenzugriffsprozess und die Leistung der Software zu erhöhen und die Leistung der Reisetechnologielösung zu verbessern

Von Reisebüros, Flughäfen und dem Reisesektor der Regierung wird erwartet, dass sie Reisetechnologielösungen einführen, um einen besseren Kundenservice zu bieten. Diese Lösung hilft, den Reisebuchungsprozess zu verbessern und ist eine flexiblere, zuverlässigere und skalierbarere Ressource für die Verwaltung von Reisedaten.

Es wird erwartet, dass die globale Reise- und Tourismusbranche im Jahr 2020 aufgrund der steigenden Zahl von Coronavirus-infizierten Menschen auf der ganzen Welt einen enormen Niedergang erleben wird

Haupttreiber des Reisetechnologielösungen-Marktes

Steigende Ausgaben für Geschäftsreisen und die zunehmende Akzeptanz von Social-Media-Plattformen und Big-Data-Analyselösungen treiben das Wachstum des Marktes für Reisetechnologielösungen voran. Es wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von gehosteten Lösungen und Software as a Service (SaaS) die Nachfrage nach Reisetechnologielösungen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass die Einführung künstlicher Intelligenz in Reisetechnologielösungen Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen von Reisetechnologielösungen schafft, um fortschrittliche Lösungen basierend auf KI-Technologie zur Analyse und Verbesserung des Entscheidungsprozesses bereitzustellen.

Synchronisierungs- und Open-Source-Softwareprobleme werden voraussichtlich den Markt behindern

Es wird erwartet, dass Synchronisierungsprobleme von Reisetechnologielösungen, mit denen Online-Reisebüros und Buchungsmaschinen konfrontiert sind, das Marktwachstum von Reisetechnologielösungen bremsen werden.

Auch die zunehmende Open-Source-Software im Internet dürfte das Marktwachstum bremsen.

Globale Unternehmen stehen aufgrund der zunehmenden Auswirkungen des Coronavirus auf wichtige Länder vor einem großen Niedergang. Auch für die Reise- und Tourismusbranche wird im Zeitraum 2020 mit geringen Geschäftsmöglichkeiten gerechnet.

Auswirkungen von COVID 19 auf den globalen Markt für Reisetechnologielösungen

Der Markt für Reisetechnologielösungen wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2020 mit einer Finanzkrise konfrontiert sein. Die Reise- und Tourismusbranche ist eine Grundeinkommensquelle für mehrere große Länder. Alle internationalen und inländischen Flüge sowie alle Transporte sind aufgrund von COVID-19 geschlossen. Die Nachfrage nach Reisetechnologielösungen wird durch die zunehmenden Sperrbedingungen in allen Regionen beeinflusst. Die Akzeptanz von Reisetechnologielösungen ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der geringen Nachfrage aus der Reise- und Tourismusbranche gering.

Nordamerika wird großen Anteil am globalen Markt für Reisetechnologielösungen halten

Nordamerika hielt einen bedeutenden Anteil am Markt für Reisetechnologielösungen, da Reisebüros und Unternehmen zunehmend fortschrittliche Reisetechnologielösungen zur Minimierung der Reisekosten einsetzen und die Nachfrage nach Echtzeitänderungen in Reiseplänen steigt. Der Markt für amerikanische Reisetechnologielösungen wirkt sich negativ aus, indem er die Geschäftssperre aufgrund von COVID 19 in der gesamten Region verstärkt.

Der Markt für Reisetechnologielösungen im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus mit einer Finanzkrise konfrontiert sein. Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa werden nach der Finanzkrise voraussichtlich mit deutlichem Wachstum wachsen. Darüber hinaus erweitern Unternehmen ihre geografische Präsenz, um mehr Marktanteile im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa zu gewinnen.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Reisetechnologielösungen

Amadeus IT Group, SA

Amadeus IT Group, SA ist ein globaler Anbieter von IT-Lösungen und globalen Vertriebssystemen. Das Unternehmen bietet Reiseanbietern und Reisebüros die Softwarelösung für Suche, Preisgestaltung, Ticketing, Buchung und andere Echtzeit-Reiseprozesse an. Amadeus bietet Lösungen in den Bereichen Analytics und Intelligence, Business Management, Kundenmanagement und Zahlungslösungen.

Säbel GLBL Inc.

Sabre GLBL Inc. ist ein globales Vertriebssystem und Anbieter von Reiselösungen. Es bietet Airline-Lösungen, Hospitality-Lösungen und Travel-Network-Lösungen. Sabre GLBL Inc. bietet Reisetechnologielösungen für 60 Länder weltweit an.

Weitere wichtige Akteure auf dem globalen Markt für Reisetechnologielösungen sind Travelport Worldwide Ltd, mTrip, Tramada Systems Pty Ltd, Lemax Ltd. und Expedia Group.

