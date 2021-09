Der Markt für Prozessanalysatoren wird voraussichtlich das Wachstum bis 2020-2030 beschleunigen

Prozessanalysatoren sind aufgrund der Kritikalität ihres Betriebs, hauptsächlich in den Qualitätskontrollbereichen

von Unternehmen, in mehreren Branchen weit verbreitet. New-Age-Prozessanalysatoren werden hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit immer fortschrittlicher, was verschiedene Entwicklungen auf dem Markt für Prozessanalysatoren widerspiegelt.Basierend auf den anwendungsorientierten Anforderungen konzentrieren sich die Hersteller zunehmend darauf, einzigartige Funktionen ihrer Produkte anzubieten. Zum Beispiel bieten Unternehmen leistungsstarke Kohlendioxid-Gasanalysatoren mit Funktionen an, die für den Betrieb in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie geeignet sind. Mit Fortschritten in den Technologien wird erwartet, dass Hersteller auf dem Markt für Prozessanalysatoren in den kommenden Jahren die Genauigkeit und den Komfort ihrer Produkte verbessern.

Process Analyzer-Markt: Treiber

Enormes Potenzial und Nachfrage nach Prozessanalysatoren In der pharmazeutischen Industrie ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Prozessanalysatoren auslösen. Nicht nur in der Arzneimittelherstellung, sondern auch im Bereich der Zahnmedizin erweitert sich das Anwendungsspektrum von Prozessanalysatoren mit der Zeit.

Hersteller, die branchenspezifische Funktionen in Prozessanalysatoren zur Qualitätskontrolle anbieten, um von der steigenden Nachfrage der stetig wachsenden Pharmaindustrie zu profitieren. Darüber hinaus dürfte die Wasser-und Abwasserindustrie die Nachfrage auslösen, da Umweltorganisationen strenge Vorschriften gegenüber den Wasserqualitätsstandards für die Industrie einführen. Dies wird voraussichtlich auch neue Wachstumsmöglichkeiten für die Akteure auf dem Markt für Flüssigprozessanalysatoren schaffen.

Markt für Prozessanalysatoren: Herausforderungen und Einschränkungen

Hohe Wartungs-und Wartungskosten im Zusammenhang mit Prozessanalysatoren sind eines der größten Hindernisse für das Wachstum des Marktes. Da die Aufgabe von Prozessanalysatoren in verschiedenen Fertigungsvorgängen darin besteht, Gas-und Flüssigkeitsinhalte zu überwachen und zu messen, wird eine Wartung unvermeidlich, um die Genauigkeit der Messungen sicherzustellen.

Ohne regelmäßige Wartung können Prozessanalysatoren unzuverlässige Daten erzeugen, was schwerwiegende Fehler in der Produktion und ungeplante Planabschaltungen, manchmal verzögerte Produktionszyklen, widerspiegeln kann. Daher müssen Hersteller auf dem Markt für Prozessanalysatoren über dedizierte Teams verfügen, die Wartungsdienste anbieten, um Strategien zu entwickeln, um eine bessere Leistung ihrer Produkte basierend auf ihren industriellen Anwendungen sicherzustellen.

Process Analyzer-Markt: Chancen und Trends

Die wachsende Akzeptanz von Prozessanalysatoren in der Öl-und Gasindustrie schafft neue Möglichkeiten für Marktteilnehmer, da die Nachfrage nach automatischen Validierungswerkzeugen in diesem Bereich steigt. Unternehmen können diese Möglichkeiten nutzen, indem sie hochwertige Gas-und Flüssigprozessanalysatoren einführen, die zu einem integralen Bestandteil der Öl-und Gasindustrie sowie der Pharmaindustrie werden.

Die Einführung innovativer Techniken und Technologien ist der neueste Trend auf dem Markt für Prozessanalysatoren. Hersteller verwenden fortschrittliche Techniken wie die Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS), um extrem niedrige Nachweisgrenzen zu erreichen. Darüber hinaus ermöglichen andere technologisch fortschrittliche Tools Herstellern die Einführung von Prozessanalysatoren mit Echtzeit -, genaueren und schnelleren Messungen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Prozessanalysator Markt: Regionale Analyse

Während die Welt aus dem globalen Ausbruch des neuartigen Coronavirus herauskommt, wird in der Region Asien-Pazifik ein positives Wachstum der Fertigungsindustrie erwartet. Dies wird voraussichtlich lukrativere Möglichkeiten für Unternehmen auf dem APAC-Markt für Prozessanalysatoren schaffen. In China und Japan dürfte die Einführung fortschrittlicher Prozessautomatisierungstechnologien zunehmen, was den Unternehmen in der Region Impulse verleiht.

Neben der Region Asien-Pazifik wird auch für den Markt für Prozessanalysatoren in Europa ein Anstieg der Investitionstätigkeit in der Region erwartet, da die Akteure ihre globalen Netzwerke ausbauen. So wurde 2018 die LAR Process Analysers AG – ein deutscher Hersteller und Anbieter von Online-Prozessanalysatoren – von Process Insights Holdings-einem US-amerikanischen Anbieter im Bereich der Gas-und Wasseranalyse-übernommen. Mit der Akquisition will die LAR Process Analysers AG ihre globale Position als Premiummarke in der Branche stärken.

Markt für Prozessanalysatoren: Wettbewerbslandschaft

Schlüsselakteure auf dem Markt für Prozessanalysatoren sind die Siemens AG, ABB Ltd., Endress+Hauser AG, AMETEK Process Instruments, Emerson Electric Co. Suez SA, Applied Analytics, Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Mettler-Toledo International Inc. und Yokogawa Electric Corp.

Eine Mehrheit der führenden Akteure auf dem Markt für Prozessanalysatoren setzt auf die Umsetzung organischer Wachstumsstrategien durch die Einführung innovativer, technologiebasierter Produkte auf dem Markt. Die Einführung leistungsstarker Prozessanalysatoren mit einer beträchtlich hohen Reaktionsgeschwindigkeit unter Integration technologischer Merkmale der nächsten Generation wird sich voraussichtlich als beliebte Strategie unter den Marktteilnehmern herausstellen.

Darüber hinaus konzentrieren sich Unternehmen darauf, ihre Fertigungsprozesse zu optimieren, um sie kosteneffizient zu gestalten, um die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf ihren Betrieb zu bewältigen.

Segmentierung

Basierend auf Gasanalysatoren kann der Markt für Prozessanalysatoren wie folgt segmentiert werden:

Sauerstoff-Analysator

Schwefelwasserstoff-Analysator

Kohlendioxid-Analysator

Analysator für giftige Gase

Feuchtigkeits-Analysator

Basierend auf Flüssigkeitsanalysatoren kann der Markt für Prozessanalysatoren wie folgt segmentiert werden:

Leitfähigkeits-Analysator

pH – /ORP-Analysator

Trübungs-Analysator

Analysator für flüssige Dichte

TOC-Analysator

Analysator für gelösten Sauerstoff

MLSS-Analysator

Basierend auf dem Instrumentenangebot kann der Markt für Prozessanalysatoren wie folgt segmentiert werden:

Inline-Prozessanalysatoren

At-line Prozessanalysatoren

Online-Prozessanalysatoren.

Basierend auf Endverbraucherbranchen kann der Markt für Prozessanalysatoren wie folgt segmentiert werden:

Petrochemie

Öl & Gas

Metalle & Bergbau

Pharma

Macht

Wasser & Abwasser

Zement & Glas

Papier & Zellstoff

Essen & Getränke

Andere (Eisen u. Stahl, Halbleiterverarbeitung)

Bericht Q&A

Wie groß war der Markt im Jahr 2020?

Laut unserer Analyse übertraf der globale Markt für Prozessanalysatoren im Jahr 2020 die Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar. Die Studie ist der Ansicht, dass die Einführung von Prozessanalysatoren in der Pharmaindustrie wesentlich zum Wachstum des Marktes beigetragen hat.

​Wie hoch ist die prognostizierte Wachstumsrate für 2020-2030?

Es wird erwartet, dass der Markt für Prozessanalysatoren im Prognosezeitraum 2020 bis 2030 mit einer CAGR von rund 4% ein gesundes Wachstum verzeichnen wird und sich der Markt im kommenden Jahrzehnt von dem Umsatzeinbruch aufgrund der COVID-19-Pandemie erholen wird.

Welche Art von Prozessanalysatoren wird weiterhin stark nachgefragt?

Die Akzeptanz von Sauerstoffanalysatoren ist in verschiedenen industriellen Anwendungen zur Überwachung des Sauerstoffgehalts in verschiedenen Geräten wie Öfen, Inkubatoren und Kesseln signifikant hoch geblieben. Unsere Analysten sind der Ansicht, dass neben Sauerstoffanalysatoren auch Flüssigkeitsanalysatoren im Prognosezeitraum eine hohe Nachfrage in verschiedenen pharmazeutischen Betrieben verzeichnen werden.

Was sind die wichtigsten regionalen Märkte für Prozessanalysatoren?

Während der Markt für Prozessanalysatoren in der nordamerikanischen Region erheblich profitabel ist, wird erwartet, dass der Markt in APAC im kommenden Jahrzehnt das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Die steigende Geschwindigkeit der Produktionsvorgänge in Entwicklungsländern in der Zeit nach COVID wird voraussichtlich das Marktwachstum bei APAC vorantreiben.

