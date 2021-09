Der Markt für Polyepoxybernsteinsäure wird in neuen Forschungsergebnissen prognostiziert bis 2026 angeboten

Markt für Polyepoxybernsteinsäure: Einführung

Polyepoxybernsteinsäure ist auch als PESA bekannt; Epoxybernsteinsäure-Homopolymer; Polyoxiran-2,3-dicarbonsäure; 2,3-Oxirandicarbonsäure-Homopolymer; und Poly(1-oxacyclopropan-2,3-dicarbonsäure). Seine Summenformel lautet HO(C4H2O5M2)n. Die Nummer des Chemical Abstracts Service (CAS) lautet 51274-37-4. Die USA haben Anfang der 1990er Jahre die Polyepoxybernsteinsäure entwickelt, dann haben auch andere Länder wie Japan PESA und seine Derivate untersucht. PESA ist eine Chemikalie mit multivariater Skala und Korrosionsbeständigkeit mit Nicht-Phosphor und Nicht-Stickstoff. Es hat eine gute Kesselsteinhemmung und -dispergierung für Calciumcarbonat, Calciumsulfat, Calciumfluorid und Kieselsäure. Es hat eine gute Verträglichkeit mit Chlor und anderen Wasserbehandlungsmitteln. PESA hat überlegene biologische Abbaueigenschaften. Es findet Anwendung in zirkulierenden Kühlwassersystemen bei hohen Alkalien, hoher Härte und hohem pH-Wert.

Es wird geschätzt, dass die Nachfrage nach chemisch behandeltem Wasser aufgrund des Anstiegs verschiedener Endverbraucherindustrien wächst. Dies wird voraussichtlich den Markt für Polyepoxybernsteinsäure als Wasserbehandlungschemikalie im Prognosezeitraum weltweit vorantreiben.

Markt für Polyepoxybernsteinsäure: Segmentierung

Der globale Polyepoxybernsteinsäuremarkt kann nach Anwendung und Region segmentiert werden. In Bezug auf die Anwendung kann der Polyepoxybernsteinsäuremarkt in Industriekessel, Öl- und Gasindustrie, Wasseraufbereitung und andere eingeteilt werden. Es wird erwartet, dass das Segment Wasseraufbereitung im Prognosezeitraum den globalen Polyepoxybernsteinsäure-Markt dominiert. Es wird geschätzt, dass die wachsende Nachfrage nach chemisch behandeltem Wasser aufgrund des Wachstums der Endverbrauchsindustrie in Ländern wie China, Indien und Brasilien das Wasseraufbereitungssegment des Marktes im Prognosezeitraum ankurbelt. Darüber hinaus wäre ein Anstieg der Zahl der in Auftrag gegebenen und ausgeschriebenen Projekte in verschiedenen Schwellenländern auf der ganzen Welt ein treibender Faktor für das Wachstum des Marktes für Polyepoxybernsteinsäure als Wasseraufbereitungschemikalie.

Der Markt für Polyepoxybernsteinsäure als Rohöl-Dehydrator in der Öl- und Gasindustrie wird aufgrund steigender Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung von Raffinerien in Schwellenländern wie China und Indien voraussichtlich ein deutliches Wachstum aufweisen.

Polyepoxybernsteinsäure wird aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit in den Wasseraufbereitungssystemen von Industriekesseln verwendet. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Industriekesseln aus der Endverbrauchsindustrie, insbesondere der Lebensmittel- und Chemieindustrie, im asiatisch-pazifischen Raum das Industriekesselsegment des Polyepoxybernsteinsäuremarktes antreiben wird.

Markt für Polyepoxybernsteinsäure: Regionaler Ausblick

Basierend auf der Region kann der globale Polyepoxybernsteinsäuremarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund des wachsenden Marktes für industrielle Kesselanwendungen voraussichtlich eine Schlüsselregion für den Polyepoxybernsteinsäuremarkt sein. Der Anstieg der Industrialisierung und das Bevölkerungswachstum in Schwellenländern wie China, Indien und den ASEAN-Ländern dürften im Prognosezeitraum die Nachfrage nach Polyepoxybernsteinsäure aus Endverbraucherindustrien wie Industriekesseln und Wasseraufbereitungsanlagen ankurbeln. Es wird geschätzt, dass der Markt für Polyepoxybernsteinsäure in Nordamerika und Europa mit beträchtlichem Tempo wächst. Es wird erwartet, dass das Bewusstsein für Klimaänderungen und Umweltvorschriften in den entwickelten Ländern Nordamerikas und Europas den Markt als Wasseraufbereitungschemikalie ankurbelt

Markt für Polyepoxybernsteinsäure: Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Polyepoxybernsteinsäure ist aufgrund der Präsenz regionaler Global Player fragmentiert. Zu den wichtigsten Herstellern auf dem globalen Polyepoxybernsteinsäuremarkt gehören Dowdupont, Evonik, Mitsubishi Rayon, Nippon Shokubai, GEO, Sanlian Chem, Anhui Renxin, Hickory, Fangda Science, Anshun Chem, Hechuang Chem, Dayang Chem, Shandong Yuanlian Chemica & Shangdong Taihe Water Treatment Technologies., Ecolab Company, Merck KGaA, Darmstadt, und LEAD OILFIELD SOLUTIONS COMPANY.

