Der Markt für Patiententemperaturmanagement bietet einen eingehenden Einblick in Wachstum, Trends, Marktanalysen und Prognosen bis 2028

Marktanalyse und Einblicke in den Markt für Patiententemperaturmanagement

Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt für Patiententemperaturmanagement für den Prognosezeitraum 2021-2028 eine CAGR von rund 8.08% aufweisen wird. Steigende Akzeptanz fortschrittlicher medizinischer Lösungen für die häusliche Pflege, steigende Prävalenz von Krebs und anderen chronischen Erkrankungen und erhöhte Ausgaben für die Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten, die zu Innovationen in der Gesundheitstechnologie führen, sind die Hauptfaktoren, die auf das Wachstum des Marktes für Patiententemperaturmanagement zurückzuführen sind.

Aus dem Namen selbst geht die Rolle des Patiententemperaturmanagements hervor. Patiententemperaturmanagement ist eine Medizin- / Gesundheitstechnologie, die die Körpertemperatur eines Patienten überwacht und weiter hilft, diese Temperatur zu regulieren. Das Hauptziel des Patiententemperaturmanagements ist es, dem Körper von Hypothermie oder Hyperthermie auszuweichen.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene:

Die wichtigsten Akteure im Marktbericht für Patiententemperaturmanagement sind 3M, BD, Stryker, Medtronic und Weiss Technik North America, Inc., ZOLL Medical Corporation, Smiths Medical, Geratherm Medical AG, Inspiration Healthcare Group plc, Dem Chirurgischen Gesellschaft vom Drägerwerk AG & Co. KGaA, Ecolab, Atom Medical Corporation, Enthermics, Inc., Moeck & Moeck GmbH, Welkins, LLC, Leinenführung Worldwide, Inc., Belmont Medical Technologies, GENERAL ELECTRIC COMPANY und Merck KGaA unter anderen nationalen und globalen Akteuren. Marktanteilsdaten sind für Global, Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Mittlerer Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika separat verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Marktumfang und Marktgröße des globalen Marktes für Patiententemperaturmanagement

Der Markt für Patiententemperaturmanagement ist nach Produkt, medizinischer Spezialität, Endverbraucher und Anwendung segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten wird Ihnen helfen, magere Wachstumssegmente in den Branchen zu analysieren und den Anwendern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke zu geben, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Auf der Grundlage des Produkts wird der Markt für das Patiententemperaturmanagement in Patientenerwärmungssysteme und Patientenkühlsysteme unterteilt. Das Segment der Patientenerwärmungssysteme ist in Oberflächenerwärmungssysteme, intravaskuläre Erwärmungssysteme und Erwärmungszubehör unterteilt. Das Segment Surface Warming Systems ist weiter in konvektive Erwärmungssysteme und leitfähige Erwärmungssysteme unterteilt. Das Segment Patientenkühlsysteme ist in Oberflächenkühlsysteme, intravaskuläre Kühlsysteme und Kühlzubehör unterteilt.

Auf der Grundlage der medizinischen Spezialität ist der Markt für Patiententemperaturmanagement in allgemeine Chirurgie, Kardiologie, Neurologie, Pädiatrie, Thoraxchirurgie, Orthopädie und andere unterteilt.

Auf der Grundlage des Endbenutzers wird der Markt für das Patiententemperaturmanagement in Chirurgen und Anästhesisten, Pflegepersonal und paramedizinisches Personal unterteilt.

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt für das Patiententemperaturmanagement in perioperative Versorgung, Akutversorgung, Neugeborenenversorgung, militärische Anwendungen, Physiotherapie, medizinische / chirurgische Einheiten, Patiententransport, Chemotherapie und andere unterteilt. Das perioperative Care-Segment ist in Operationssäle, Aufwachräume und präoperative Care-Einheiten unterteilt. Das akute are-Segment ist in Intensivstationen (ICU), Notaufnahmen, Koronarstationen, neurologische Versorgungseinheiten, Verbrennungszentren und Cath-Labors unterteilt. Das Segment New Born Care ist in Entbindungssuiten, Intensivstationen für Neugeborene und postnatale Stationen unterteilt.

Wachstum der Gesundheitsinfrastruktur Installierte Basis und Durchdringung neuer Technologien

Der Markt für das Patiententemperaturmanagement bietet Ihnen auch eine detaillierte Marktanalyse für jedes Land Wachstum der Gesundheitsausgaben für Investitionsgüter, installierte Basis verschiedener Arten von Produkten für den Markt für digitale Gesundheitstechnologien, Auswirkungen der Technologie unter Verwendung von Lebenslinienkurven und Änderungen der regulatorischen Szenarien im Gesundheitswesen und deren Auswirkungen auf den Markt für das Patiententemperaturmanagement. Die Daten sind für den Zeitraum 2010 bis 2019 verfügbar.

