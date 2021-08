Der Markt für orale Mukositis boomt weltweit und wird in neuer Forschung untersucht

Die orale Mukositis ist eine schwächende und häufige Komplikation der Krebsbehandlung, wie Bestrahlung und Chemotherapie. Mukositis tritt auf, wenn die Krebsbehandlung die Epithelzellen, die den Magen-Darm-Trakt auskleiden, zerstört, was zu Geschwüren und Infektionen des Schleimhautgewebes führt.

Eine orale Mukositis kann verschiedene Probleme verursachen, wie z. B. Ernährungsprobleme aufgrund von Nahrungsunfähigkeit, Infektionsgefahr durch offene Wunden in der Schleimhaut und übermäßige Schmerzen. Diese Probleme wirken sich stark auf die Lebensqualität der Patienten aus und können auch zu einer Reduzierung der anschließend verabreichten Chemotherapie-Dosen führen.

Der weltweite Anstieg der Anzahl von Patienten mit Kopf- und Halskrebs ist ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Marktes für orale Mukositis. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden weltweit jedes Jahr rund 400.000 Fälle von Kopfkrebs und 600.000 Fälle von Halskrebs gemeldet, mit geschätzten 223.000 bzw. 300.000 Todesfällen pro Jahr.

Mundkrebs macht 85 % der Kopf-Hals-Tumoren aus. Die American Cancer Society hat in den USA im Jahr 2018 insgesamt 51.540 neue Fälle von Mundhöhlen- und Oropharynxkarzinom geschätzt. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Zahl der Patienten mit Mundkrebs die Patientenbasis der oralen Mukositis antreibt, da 40% der Patienten eine Krebs-Chemotherapie unterzieht, leidet an einem gewissen Grad an oraler Mukositis.

Die Markteinführung neuer Produkte durch Pharmaunternehmen ist ein weiterer Faktor, der zum Wachstum des Marktes für orale Mukositis beiträgt. Im Juni 2013 gab AMAG Pharmaceuticals, Inc. bekannt, dass es die US-amerikanischen kommerziellen Rechte an MuGard, einem oralen Mukoadhäsiv zur Behandlung oraler Mukositis von Access Pharmaceuticals, Inc. lizenziert hat Bemühungen um innovative Behandlungsoptionen für Patienten mit oraler Mukositis. Im April 2013 gaben DARA BioSciences, Inc., ein Spezialpharmaunternehmen, das sich mit der Entwicklung von Produkten für die unterstützende Onkologie befasst, zusammen mit der Helsinn Group, einem führenden Unternehmen in der unterstützenden Krebsbehandlung, die Wiedereinführung von Gelclair bekannt – einem Produkt, das im Management eingesetzt wird von oraler Mukositis auf dem US-Markt.

Darüber hinaus ist die laufende Forschung zur Entwicklung neuartiger Produkte und Therapien zur Behandlung von oraler Mukositis ein weiterer Schlüsselfaktor, der zum Wachstum des Marktes für orale Mukositis beiträgt. Im Oktober 2017 gab die Izun Pharmaceuticals Corporation, ein Unternehmen in der klinischen Phase, bekannt, dass es die klinische Doppelblindstudie der Phase 2 mit seinem Prüfpräparat IZN-6N4, das gegen orale Mukositis indiziert ist, erfolgreich abgeschlossen hat. Das positive Ergebnis der klinischen Studie ist ein Schritt vorwärts bei der Entwicklung einer neuen Behandlungsoption zur Linderung und Linderung der Belastung durch orale Mukositis.

Der globale Markt für orale Mukositis kann nach Ursache und Endbenutzer segmentiert werden. In Bezug auf die Ursache der Erkrankung kann der Markt in durch Chemotherapie induzierte orale Mukositis und durch Strahlentherapie induzierte orale Mukositis unterteilt werden. Basierend auf dem Endverbraucher kann der Markt für orale Mukositis in Krankenhäuser, Zahnkliniken und andere unterteilt werden.

In Bezug auf die Geographie kann der globale Markt für orale Mukositis in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika dominiert den weltweiten Markt für orale Mukositis aufgrund der kontinuierlichen Finanzierung der Entwicklung neuer Produkte zur Behandlung dieser Erkrankung. Auf Nordamerika folgen Europa und der asiatisch-pazifische Raum mit der Dominanz auf dem globalen Markt für orale Mukositis. Im asiatisch-pazifischen Raum wird die zunehmende Belastung durch Mundkrebs in Ländern wie Indien wahrscheinlich das Wachstum des Marktes für orale Mukositis in der Region im Prognosezeitraum ankurbeln.

Prominente Akteure auf dem globalen Markt für orale Mukositis sind Izun Pharmaceuticals Corporation, Shoreline Pharmaceuticals, Inc, AMAG Pharmaceuticals Inc., Innovation Pharmaceuticals und The Himalaya Drug Company.

