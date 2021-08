Der Markt für orale klinische Nahrungsergänzungsmittel wird bis 2026 mit einer CAGR von 6,1% wachsen

Klinische Nahrungsergänzungsmittel befinden sich auf einer Aufwärtswachstumskurve und laut einer Transparency Market Research wird der Markt dafür zwischen 2018 und 2026 eine stetige 61% CAGR (Compound Annual Growth Rate) aufweisen. Dieses Wachstum wird zu einem verbesserten Wert für die Globaler Markt für orale klinische Nahrungsergänzungsmittel.

Einer der wichtigsten Faktoren für das Wachstum des Marktes ist die Bevölkerung, die in schwindelerregender Geschwindigkeit altert. Experten stellen beispielsweise fest, dass sich die Demografie im Jahr 2018 dramatisch verändert hat und eine höhere Zahl von Menschen im Alter von 65 Jahren und Personen unter fünf Jahren verzeichnet wurde. Und laut einer Studie wird jeder sechste Mensch auf der Welt in den nächsten 3 Jahrzehnten die erste Altersgruppe einnehmen.

Was die Statistik der über 60-Jährigen betrifft, so wird die Zahl von 900 Millionen im Jahr 2015 auf 2 Milliarden im Jahr 2050 steil ansteigen.

Einer der anderen wesentlichen Faktoren, die das Wachstum auf dem globalen Markt für orale klinische Nahrungsergänzungsmittel antreiben, ist ein schlechter Lebensstil mit erhöhtem Alkoholkonsum, schlechte Ernährung und so weiter. Darüber hinaus führt die Zunahme von Kernfamilien zu nährstoffarmen Mahlzeiten. Hinzu kommt der Anstieg von Familien mit doppeltem Einkommen. Als Ergebnis, wenn beide Menschen, die in einer Familie erwachsen sind, über einen längeren Zeitraum hektisch arbeiten, möchte keiner sich die Mühe machen, richtige Mahlzeiten mit frischen Zutaten zuzubereiten.

Asien-Pazifik mit deutlichem Wachstum im Prognosezeitraum:

Aufgrund einer breiten geriatrischen Bevölkerung und einem hohen Maß an Unterernährung wird die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum eine bemerkenswerte CAGR aufweisen. Das Wachstum ist auch auf die Zunahme des Bewusstseins bei Menschen zurückzuführen, die aufgrund einer guten Wirtschaft einen verbesserten Lebensstandard erfahren und ein höheres verfügbares Einkommen generieren, das das regionale Wachstum unterstützt. Die Region verzeichnet eine große Nachfrage nach oralen klinischen Nahrungsergänzungsmitteln. Somit wird diese Region neue Möglichkeiten für die Spieler bieten, die sie erschließen können.

Die andere Region, die im Prognosezeitraum starke Statistiken aufweisen wird, ist die nordamerikanische Region, die aufgrund ihres guten Bewusstseins, einer angemessenen Gesundheitsinfrastruktur mit einer soliden Erstattungspolitik besteht. Darüber hinaus ist das verfügbare Einkommen hoch, was das Wachstum des globalen Marktes für orale klinische Nahrungsergänzungsmittel unterstützt.

Der Bericht von TMR enthält ein umfassendes Profil der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für orale klinische Nahrungsergänzungsmittel. Einige davon sind Danone Nutricia, NUTRICIÓN MÉDICA SL, Meiji Holdings Co., Ltd., Medifood International, Medtrition Inc., GlaxoSmithKline plc, Perrigo Nutritionals, Victus Inc., B Braun, Fresenius Kabi Ltd, Nestle Health Science, Nature’s Bounty, Pharmavite, Pfizer Inc., Bayer AG, Church & Dwight und andere. Zu beachten ist hier auch, dass die Marktlandschaft leicht fragmentiert ist.

