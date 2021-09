Der Markt für Nierendialysegeräte wird voraussichtlich bis 2026 einen Umsatz von 22.917, 7 Millionen US-Dollar erreichen

Transparency Market Research(TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel veröffentlicht,“Markt für Nierendialysegeräte – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends, und Prognose, 2018–2026 & rdquo;. Laut dem Bericht, die globaler Markt für Nierendialysegeräte & nbsp;wurde im Jahr 2017 mit 14.673, 3 Mio. US-Dollar bewertet und wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 mit einer CAGR von 5.2% expandieren. Zunahme der Inzidenz von CKD & ESRD, ein wachsendes Bewusstsein für Dialyse zu Hause, ein Anstieg der geriatrischen Bevölkerung und technologische Fortschritte sind wichtige Faktoren, die den Markt voraussichtlich von 2018 bis 2026 anheizen werden. Eine verbesserte Krankenhausinfrastruktur in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa sowie steigende Investitionen wichtiger Akteure im asiatisch-pazifischen Raum sind Schlüsselfaktoren, die den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben werden.

Erhöhung der Hämodialysezentren durch Marktteilnehmer zur Stärkung des Segments der In-Center-Dialysezentren

Die Erhöhung der Anzahl der Hämodialysezentren durch wichtige Akteure wie Fresenius Kabi hat die Verfügbarkeit von Dialysebehandlungen zu erschwinglichen Kosten erhöht. In den USA hatte Fresenius Kabi im Jahr 2017 mehr als 2.200 Dialysekliniken, in denen rund 192.964 Patienten behandelt wurden. Fresenius Kabi führt jährlich 575.000 Dialysebehandlungen an rund 4000 Patienten durch. Fresenius Kabi verfügt über mehr als 50 Dialysezentren in England und Wales.

Anstieg der Inzidenz von & nbsp;Chronischer Nierenerkrankung (CKD) & Endstadium Nierenerkrankung (ESRD), um den Markt voranzutreiben

CKD ist ein Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, Glomerulonephritis und Alterung. CKD kann zu Nierenverletzungen und manchmal zu einem vollständigen Verlust der Nierenfunktion führen und erfordert daher eine Nierenersatztherapie. Im Jahr 2016 schätzte eine globale Sensibilisierungskampagne anlässlich des Weltnierentages, dass 10% der Weltbevölkerung von CKD betroffen sind. Laut der Global Burden of Diseases-Studie belegte CKD 2010 den 18.Platz in der globalen Liste der Todesursachen. CKD führt unbehandelt zu einer Nierenerkrankung im Endstadium (ESRD). Die National Kidney Foundation schätzte, dass im Jahr 2015 etwa 660.000 Personen an CKD litten und 468.000 ESRD-Patienten allein in den USA dialysiert wurden. Daher sind die einfache Verfügbarkeit von Dialyse für Nierenerkrankungen und die hohe globale Prävalenz von CKD wichtige Faktoren, die den Markt für Dialysegeräte antreiben. Nach Angaben der European Renal Care Providers Association wurden 2015 von 3,2 Millionen Patienten, die mit ESRD behandelt wurden, etwa 2,5 Millionen Menschen dialysiert, während 678.000 mit Transplantationen lebten.

Hohe Kosten für Dialyse und implantierbare künstliche Niere, um den Markt einzudämmen

Die WHO gibt an, dass die allgemeine Verfügbarkeit von Nierendialyse von 60% der Länder weltweit gemeldet wird. Seine Verfügbarkeit beträgt 93% in Ländern mit hohem Einkommen (53 Länder). In Entwicklungs-und unterentwickelten Ländern beträgt die Verfügbarkeit 46% bzw. Die Kampagne zum Weltnierentag besagt, dass in Entwicklungsländern jährlich etwa eine Million Menschen an unerschwinglich Nierenersatz sterben. In mehreren Ländern Asiens erhalten nur 10% der Bevölkerung eine Nierenersatztherapie, und daher sterben mehrere ohne Behandlung. Daher sind die hohen Kosten für Dialysegeräte und-dienstleistungen eine große Einschränkung für den Markt für Nierendialysegeräte. Die Universität von San Francisco, Kalifornien, und Cleveland Clinic initiiert die & lsquo;Niere Projekt’um eine chirurgisch implantierbare künstliche Niere zu bauen, bekannt als ‘ Cyborg Niere’. Im Jahr 2012 erhielt das Projekt die Fast-Track-FDA-Zulassung und bittet um aktive Finanzierung. Das Projekt ist nicht nur eine Behandlung, sondern eine Heilung für Millionen mit CKD. Im November 2015 bot das National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB) diesem Projekt einen Zuschuss von 6 Mio. Klinische Studien für das Projekt werden voraussichtlich bis 2020 abgeschlossen sein.

Markt im asiatisch-pazifischen Raum wächst exponentiell

In Bezug auf den Umsatz wird erwartet, dass der Markt für Nierendialysegeräte im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 6,1% expandieren wird. Laut NCBI litten 2016 schätzungsweise 17% der Bevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum an CKD, und die zunehmenden Investitionen von Schlüsselakteuren wie Fresenius Kabi und Baxter International in den markt im asiatisch-pazifischen Raum sind ein Schlüsselfaktor für die Stärkung des Marktes für Nierendialysegeräte in der Region.

Baxter International Inc., B. Braun Melsungen AG, Fresenius Kabi AG, NxStage Medical, Inc. und Asahi Kasei Corporation, um den Markt zu führen

Der Bericht enthält auch die profile der führenden Marktteilnehmer in der globalen Dialyse-equipment-Markt wie Baxter International Inc., B. Braun Melsungen AG, Fresenius Kabi AG, NxStage Medical, Inc. Asahi Kasei Corporation, Nipro Corporation, Terumo Corporation, Rockwell Medical, Teleflex Incorporated, und HEMOCLEAN CO., LTD.

