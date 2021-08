Der Markt für Nasen-Rachen-Abstriche wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von ~ 2 % wachsen

Markt für Nasen-Rachen-Abstriche: Einführung

Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Nasen-Rachen-Abstriche im Jahr 2019 auf 103 Millionen USD geschätzt und soll von 2020 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2 % wachsen. Forschung einschließlich konventioneller Zellkulturmethoden, diagnostischer Tests und molekularbiologischer Techniken. Tupfer, die trocken oder in Kochsalzlösung gesammelt und transportiert werden, werden mit kommerziell erhältlichen Tupfer/Medien-Kombinationen für den PCR-Nachweis von Influenza, Enterovirus, Herpes-Simplex-Virus, COVID-19 und Adenovirus verglichen. Nordamerika dominierte 2019 den weltweiten Markt für Nasopharynx-Abstriche. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Das Wachstum dieses regionalen Marktes ist auf einen deutlichen Anstieg der Zahl der vom neuartigen Coronavirus betroffenen Menschen zurückzuführen. Darüber hinaus wird der Weltmarkt durch die zunehmende Konzentration der Marktteilnehmer auf die Verbesserung der Produktionsanlagen getrieben, um der wachsenden Nachfrage nach Nasen-Rachen-Abstrichen gerecht zu werden.

Konzentrieren Sie sich auf die Stärkung der Fertigungskapazitäten

Wichtige Marktteilnehmer wie Puritan Medical Products und COPAN Diagnostics, Inc. konzentrieren sich aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Nasen-Rachen-Abstrichen aufgrund der globalen Coronavirus-Pandemie auf die Verbesserung ihrer Produktionskapazitäten. Dies wiederum wird es ihnen ermöglichen, der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und ihre Position auf dem Markt für Nasen-Rachen-Abstriche zu festigen. Die Verbesserung der Fertigungskapazitäten dieser Marktteilnehmer ist unerlässlich, um ihre Marktposition zu stärken. Aufgrund der langfristigen Bekämpfung von Infektionskrankheiten dürfte die Nachfrage nach Nasen-Rachen-Abstrichen in naher Zukunft konstant bleiben. Im Februar 2020 rationalisierte COPAN die Produktion, um maximale Ausbeuten an Virustransport-Kits für die Entnahme von Proben der oberen Atemwege, einschließlich COVID-19, zu erzielen. Im Mai 2020 eröffnete Puritan Medical Products eine neue Einrichtung in Pittsfield, ME, als direkte Reaktion auf den nationalen Bedarf an COVID-19-Testtupfern. Diese zweite Anlage wird es dem Unternehmen ermöglichen, monatlich weitere 20 bis 40 Millionen Tupfer zu produzieren.

Markt für Nasopharyngeal-Abstriche: Schlüsselregionen

Nordamerika hatte 2019 einen herausragenden Anteil am globalen Markt für Nasen-Rachen-Abstriche. Der globale Markt für Nasen-Rachen-Abstriche wurde in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2019 den weltweiten Markt für Nasopharynx-Abstriche. Die USA waren 2019 der wichtigste Markt für Nasen-Rachen-Abstriche in dieser Region. Das Wachstum des Marktes in dieser Region ist auf die zunehmende Prävalenz chronischer und infektiöser Erkrankungen und die zunehmende Konzentration von Marktteilnehmern zur Erweiterung der Produktionskapazität von Nasopharynx-Abstrichen zur Deckung der steigenden Nachfrage zurückzuführen. Der Markt für Nasen-Rachen-Abstriche im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer hohen jährlichen Wachstumsrate wachsen, angeführt von Entwicklungsländern wie China und Indien. Die Ausweitung des Marktes in der Region ist auf erhöhte Epidemien und einen Anstieg des Medizintourismus in der Region zurückzuführen. Darüber hinaus wird die zunehmende Zahl lokaler Akteure, die in den Markt eintreten, um ihre Produktionsstätten für Nasopharynx-Abstriche zu erweitern, den Markt im Prognosezeitraum ebenfalls zur Expansion antreiben.

Markt für Nasopharyngeal-Abstriche: Hauptakteure

Hauptakteure bauen ihre Präsenz aus, um ihre Präsenz auf dem globalen Markt für Nasen-Rachen-Abstriche zu stärken. Dieser Player arbeitet mit anderen Unternehmen zusammen, um ihre Position auf dem globalen Markt für Nasen-Rachen-Abstriche zu gewinnen und zu stärken. Daher engagieren sich Hersteller in der Entwicklung neuer Produkte, in der Zusammenarbeit und im Vertrieb, um Marktanteile zu gewinnen. Hauptakteure auf dem globalen Markt für Nasen-Rachen-Abstriche sind Thermo Fisher Scientific, Inc., CR Bard, Inc., Medical Wire & Equipment, Titan Biotech Ltd., COPAN Diagnostics, Inc., Miraclean Technology Co., Ltd., Puritan Medical Products, YOCON Biology, Trinity Biotech, VIRCELL SL und Quidel Corporation.

