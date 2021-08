Der Markt für medizinische Sensoren im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum 2018 – 2026 voraussichtlich mit einer CAGR von 11,4 % wachsen

Markt für medizinische Sensoren – Übersicht

Medizinische Sensoren haben die neuesten Technologien in der Medizin und im Gesundheitswesen erheblich beeinflusst. Diese dienen dazu, Medizinprodukte effektiver und einfacher in der Bedienung zu machen. Diese medizinischen Sensoren ermöglichen eine langfristige sowie kontinuierliche physiologische Überwachung, die wichtig ist, um chronische Krankheiten, neurologische Störungen, Herzprobleme und psychische Probleme zu behandeln und zu verwalten. Der weltweite Markt für medizinische Sensoren wächst schnell, da die Regierungen immer mehr Initiativen zur Einführung von mHealth-Produkten ergreifen und die Akzeptanzrate von Smartphones, Hochgeschwindigkeitsnetzwerken und Sensoren steigt. Der Anstieg öffentlicher und privater Investitionen in mHealth-Unternehmen und Fortschritte bei tragbaren Technologien wie Smartwatches, Diabetikergeräten und IoT sind die wichtigsten Treiber des globalen Marktes für medizinische Sensoren. Es wird erwartet, dass das Segment der implantierbaren Sensoren im Prognosezeitraum schnell expandiert, da implantierbare Sensoren die Gesundheit des Patienten kontinuierlich überwachen und dadurch wiederholte Arztbesuche und Behandlungskosten reduzieren und genaue Ergebnisse liefern. Es wird erwartet, dass das Segment der tragbaren Sensoren durch die Einführung fortschrittlicher Technologien über Smartphones und eine kontinuierliche Gesundheitsüberwachung vorangetrieben wird. Daher treiben steigende Investitionen öffentlicher und privater Akteure und die zunehmende Akzeptanz von Smartphones und fortschrittlichen Technologien für die Gesundheitsüberwachung den globalen Markt für medizinische Sensoren an.

Der globale Markt für medizinische Sensoren wurde nach Produkt, Anwendung, Platzierung, Endbenutzer und Region segmentiert. In Bezug auf das Produkt wurde der Weltmarkt in Biosensoren, Temperatursensoren, Bewegungssensoren, Bildsensoren, Durchflusssensoren, Drucksensoren und andere unterteilt. Basierend auf der Anwendung wurde der globale Markt für medizinische Sensoren in Diagnostik, Überwachung, Therapeutik, Wellness & Fitness und andere unterteilt. Das Segment Diagnostik ist in bildgebende Diagnostik und analytische Gerätediagnostik unterteilt. Das Monitoring-Segment wurde in invasives Monitoring und nicht-invasives Monitoring unterteilt. Das Segment Therapeutika wurde in Chirurgie/minimalinvasive Chirurgie, Arzneimittelverabreichung/Infusion und andere kategorisiert. In Bezug auf die Platzierung wurde der Weltmarkt in tragbare Sensoren, drahtlose Sensoren, implantierbare Sensoren und andere unterteilt. Basierend auf den Endbenutzern wurde der globale Markt in Krankenhäuser, Kliniken, häusliche Pflegeeinrichtungen und andere unterteilt. Jedes der Segmente wurde im Detail auf Markttrends, aktuelle Trends und Entwicklungen, Treiber, Einschränkungen, Chancen und nützliche Erkenntnisse analysiert. Der Bericht gibt aktuelle und zukünftige Marktgrößen für jedes Segment und Untersegment für den Zeitraum von 2018 bis 2026 in Bezug auf den Umsatz (Mio. US-Dollar) an, wobei 2016 und 2017 als Basisjahre betrachtet werden. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (% CAGR) wurde für jedes Segment und jeden Markt für den Zeitraum von 2018 bis 2026 mit Marktgrößenschätzungen angegeben.

Der globale Markt für medizinische Sensoren wurde in drei Hauptregionen unterteilt: Amerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik. Die Regionen wurden in große Länder und Unterregionen unterteilt. Der Bericht bietet den Gesamtumsatz und die Marktgröße für jede Region und ihre wichtigsten Länder/Unterregionen in Bezug auf Umsatz und CAGR für den Zeitraum von 2018 bis 2026. Die Studie bietet auch Analysen und nützliche Erkenntnisse für große Unternehmen, um in diese Regionen einzusteigen und Märkte.

Der Übersichtsabschnitt bietet Marktdynamiken wie Treiber, Beschränkungen, Chancen und wichtige Markttrends. In diesem Abschnitt werden auch technologische Fortschritte und bedeutende Finanzierungen für Start-ups gezeigt. Dieser Abschnitt behandelt Marktattraktivitätsanalysen, Wettbewerbsanalysen und Marktanteilsanalysen, um den Grad des Wettbewerbs und attraktive Segmente für Investitionen in einer bestimmten Region zu verstehen.

Der Bericht schließt mit einer Unternehmensprofilierung, die die Hauptakteure auf dem globalen Markt für medizinische Sensoren umfasst. Hauptakteure auf dem Markt sind Cardiomo, Honeywell International, Inc., TE Connectivity, Dexcom, Inc., Medtronic, Danaher Corporation, First Sensor AG, Sensirion AG, Smiths Groups plc und GluSense Ltd. Jeder dieser Akteure wurde in Begriffe wie Unternehmensbeschreibung, Übersicht, Finanzübersicht, Geschäfts- und Produktportfolio, Geschäftsstrategien und aktuelle Entwicklungen.

