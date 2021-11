Der Markt für medizinische Keramik wird bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 9,15% wachsen

Marktanalyse und Einblicke: Globaler Medizinische Keramik Markt

Der Markt für medizinische Keramik wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 voraussichtlich an Marktwachstum gewinnen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 9,15% wächst. Das wachsende Bewusstsein für Mundhygiene und Ästhetik werden dazu beitragen, das Wachstum des Marktes für medizinische Keramik zu beschleunigen.

Medizinische Keramiken werden in bioinerte, bioaktive, bioresorbierbare und Piezokeramiken eingeteilt. Bioinerte Keramiken bilden den Großteil des Marktes für medizinische Keramiken und umfassen Aluminiumoxid, Zirkonoxid und Kohlenstoff. Wichtige bioaktive Keramiken wie Hydroxyapatit (HAP), Glas und Bioglas sowie Zirkonoxid-Aluminiumoxid-Komposit werden als formgebende Materialien sowie als Beschichtungen für Implantate, Geräte und Einwegartikel verwendet. Piezokeramiken haben aufgrund ihrer Toleranz gegenüber extremen Temperaturen für den Einsatz in elektronischen Implantaten an Popularität gewonnen.

Wesentliche Faktoren, die das Wachstum des Marktes für medizinische Keramik im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln werden, sind die zunehmenden Forschungsaktivitäten zur Entwicklung neuartiger medizinischer Keramiken und der wachsende Bedarf an implantierbaren Geräten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach medizinischer Keramik in der plastischen Chirurgie und bei Wundheilungsanwendungen sowie die zunehmende Anzahl von Hüft- und Knieersatzverfahren das Wachstum des Marktes für medizinische Keramik weiter vorantreiben. Andererseits wird geschätzt, dass die strengen klinischen und regulatorischen Verfahren sowie ungeeignete Gesundheitsreformen das Wachstum des Marktes für medizinische Keramik im Zeitrahmen weiter hemmen.

Wettbewerbslandschaft und medizinische Keramik Marktanteilsanalyse

Die Wettbewerbslandschaft des Medizinische Keramik-Marktes bietet Details zum Wettbewerber. Enthaltene Details sind Unternehmensüberblick, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendung Dominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Markt für medizinische Keramik.

Die im Marktbericht für medizinische Keramiken behandelten Hauptakteure sind Advanced Monolythic Ceramics, Advanced Ceramics Manufacturing, DePuy Synthes, Morgan Advanced Materials, Nobel Biocare Services AG, HC Starck GmbH, Kyocera Corporation, Stryker Corporation, Institut Straumann AG, Zimmer Biomet, CeramTec Group , CoorsTek Inc, Amedica, APC International, BCE Special Ceramics, CeraRoot, Bonesupport, Intra-Lock International, Innovnano, Media Data Systems Pte Ltd, Globus Medical Inc, Glidewell Laboratories, Friatec AG, Eurocoating spa, Dentium, Deltex Medical, Curasan Inc ., 3M. Bonesupport, neben anderen nationalen und globalen Playern. Marktanteilsdaten sind für global, Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Naher Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika separat verfügbar. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Medizinische Keramik Marktumfang und Marktgröße

Der Markt für medizinische Keramik ist nach Material und Anwendung unterteilt. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse magerer Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

• Der Markt für medizinische Keramik wird nach Material in bioinerte Keramiken, bioaktive Keramiken, bioresorbierbare Keramiken und Piezokeramiken unterteilt. Bioinerte Keramiken werden weiter in Zirkonoxid-Aluminiumoxid und andere bioinerte Keramiken unterteilt. Bioaktive Keramik wird weiter in Hydroxyapatit und Glaskeramik unterteilt.

• Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt für medizinische Keramik in zahnmedizinische Anwendungen, orthopädische Anwendungen, kardiovaskuläre Implantate, diagnostische Instrumente, chirurgische Instrumente, plastische Chirurgie und andere Anwendungen unterteilt. Dentalanwendungen werden weiter unterteilt in Zahnimplantate, Zahnkronen und -brücken, Zahnspangen, Inlays und Onlays sowie dentale Knochentransplantate und -ersatzstoffe. Orthopädische Anwendungen werden weiter unterteilt in Gelenkersatz, Frakturfixierung und synthetische Knochentransplantate. Gelenkersatz wird weiter unterteilt in Knieersatz, Hüftersatz, Schulterersatz und andere. Plastische Chirurgie wird weiter unterteilt in kraniomaxillofaziale Implantate, Augenhöhlen- oder Augenimplantate und Hautfüllung

