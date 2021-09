Der Markt für medizinische Ernährung wird im Zeitraum 2018-2027 mit einer CAGR von 6,2 % steigen

Transparency Market Research (TMR) liefert in seinem bevorstehenden Ausblick mit dem Titel „Markt für medizinische Ernährung: Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018-2027“ wichtige Einblicke in den globalen Markt für medizinische Ernährung. In Bezug auf den Wert wird für den globalen Markt für medizinische Ernährung im Prognosezeitraum aufgrund verschiedener Faktoren eine gesunde CAGR von 6,2% prognostiziert, zu denen TMR wichtige Erkenntnisse im Detail bietet.

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung wird heute als ein globales Problem von Bedeutung erkannt. Veränderungen des Lebensstils haben zu einer schnellen Alterung der Bevölkerung geführt und die Prävalenz verschiedener Krankheiten erhöht. Die Gesamtalterung der Bevölkerung (über 65 Jahre) verzeichnete in den letzten Jahrzehnten ein erhebliches Wachstum – von 9,2 % im Jahr 1990 auf 11,7 % im Jahr 2013. Die Zahl der älteren Menschen wird voraussichtlich von 841 Mio. im Jahr 2013 auf über 2 Mrd. im Jahr 2050 ansteigen , laut Weltbevölkerungsbericht.

Fordern Sie ein Muster an – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=1704

Zunehmende Akzeptanz von zu Hause parenteralen medizinischen Ernährungstherapien

Etwa zwei Drittel der Allgemein- und Akutkrankenhausbetten werden von der geriatrischen Bevölkerung über 65 Jahren genutzt, und über 75-Jährige haben längere Aufenthalte. Die Belastung der geriatrischen Bevölkerung beeinflusst die Nachfrage und das Angebot an nährstoffreichen Nahrungsmitteln für diese Bevölkerung und trägt wesentlich zum Markt für medizinische Ernährung bei. Die Prävalenz von Mangelernährung in Europa und Nordamerika beträgt 1–15 % bei älteren Menschen, die nicht in Heimen untergebracht sind, 25–60 % bei älteren Erwachsenen in geriatrischen Einrichtungen und 35–60 % bei älteren Erwachsenen in Krankenhäusern, laut medizinischen Forschungsquellen.

Es wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz der parenteralen medizinischen Ernährungstherapie zu Hause durch die geriatrische Bevölkerung mit chronischen Krankheiten wie Diabetes, Krebs und AIDS das Marktwachstum ankurbeln wird. Darüber hinaus ist die geriatrische Bevölkerung anfälliger für Krankheiten wie Nervenstörungen, Parkinson, Diabetes und Organversagen. Solche Patienten leiden an einer restriktiven Nahrungsaufnahme und benötigen eine parenterale medizinische Nahrungszufuhr, um ihren Nährstoffgehalt aufrechtzuerhalten.

Die parenterale medizinische Ernährung erfordert eine regelmäßige Beurteilung und Überwachung, um Komplikationen oder Nebenwirkungen zu vermeiden. Die unsachgemäße Verwendung dieser medizinischen Nahrung maximiert das potenzielle Risiko von unerwünschten Ereignissen wie Refeeding-Syndrom, Partikelkontamination, Katheterinfektionen und Leberfunktionsstörungen für die Patienten, die sich der medizinischen Ernährungstherapie unterziehen. Die katheterbedingte Blutstrominfektion (CRBSI) ist eine schwerwiegende Komplikation bei Patienten und erfordert eine häufige und teure parenterale medizinische Ernährungstherapie. Ein 2014 von der American Society for Nutrition veröffentlichter Artikel zeigte auch, dass eine langfristige parenterale medizinische Ernährungstherapie das Risiko von Lebererkrankungen und metabolischen Komplikationen bei Patienten signifikant erhöht.

Eine weitere vom University Health Network veröffentlichte Studie geht ebenfalls auf die Komplikationen ein, die bei der parenteralen medizinischen Ernährungstherapie zu Hause bei der Behandlung der metabolischen Knochenerkrankung bei Patienten auftreten. Darüber hinaus treten bei Patienten, die sich einer parenteralen medizinischen Ernährungstherapie unterziehen, häufiger Probleme wie allergische Reaktionen, Kurzatmigkeit, unerklärliche Gewichtszunahme, Muskelschmerzen, Schwäche und Appetitlosigkeit auf. Es wird erwartet, dass diese Komplikationen/Nebenwirkungen das Wachstum des Marktes für medizinische Ernährung hemmen.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/global-dairy-alternatives-market-to-reach-valuation-of-whopping-us-34-6-bn-by-2029-transparency-market-research-301000215.html

Höhere Marktattraktivität von Nordamerika und Europa

Dieser Bericht behandelt Trends, die jedes Segment antreiben, und bietet Analysen und Einblicke in das Potenzial des Marktes für medizinische Ernährung in bestimmten Regionen. Nordamerika soll zwischen 2018 und 2027 hohe Wachstumsraten verzeichnen und soll auch bis 2027 der größte Markt bleiben. Entsprechend der Marktattraktivität sind Nordamerika und Europa relativ attraktivere Märkte im Markt für medizinische Ernährung. Auf der Grundlage des Produkttyps wird der Markt für medizinische Ernährung in Standardrezepturen und Spezialrezepturen unterteilt. Andere Segmente umfassen Geschmack, Indikation, Vertriebskanal und Endverbraucher. Das Indikationssegment wird weiter in enterale und parenterale Ernährung unterteilt.

Der Bericht enthält auch detaillierte Profile der Anbieter, um ihre langfristigen und kurzfristigen Strategien, wichtigsten Angebote und jüngsten Entwicklungen im Bereich der medizinischen Ernährung zu bewerten. Zu den wichtigsten Akteuren von Medical Nutrition gehören NUTRICIÓN MÉDICA SL, Meiji Holdings Co., Ltd., Medtrition Inc., Baxter International Inc., B. Braun Melsungen AG., Fresenius Kabi AG, Danone Nutricia, Nestlé SA, LLC, Otsuka Holdings Co., Ltd. (Muttergesellschaft von Otsuka Pharmaceutical) Europe Ltd. und Abbott Laboratories unter anderem.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=1704