Der Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen wird das Wachstum voraussichtlich bis 2019-2027 beschleunigen

Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen: Einführung

Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen im Jahr 2018 auf ~70 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von ~5% wachsen. Zu den verschiedenen Arten von neurologischen Erkrankungen gehören Epilepsie, Alzheimer-Krankheit und Parkinson Krankheit, Multiple Sklerose, zerebrovaskuläre Erkrankungen und andere. Verschiedene Wirkstoffklassen zur Behandlung neurologischer Störungen sind Anticholinergika, Antiepileptika, Antipsychotika, Hypnotika und Sedativa, Analgetika, Antihypertensiva, Antikoagulanzien und andere.

Das Wachstum des globalen Arzneimittelmarktes für neurologische Störungen kann auf die steigende Prävalenz neurologischer Erkrankungen in der geriatrischen Bevölkerung auf der ganzen Welt zurückgeführt werden. Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen, und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Es wird erwartet, dass die Steigerung des Bewusstseins für neue Medikamente zur Behandlung und die Präsenz großer Unternehmen in der Region den Markt in Nordamerika ankurbeln werden. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich ein sehr lukrativer Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen sein.

Anstieg der Prävalenz neurologischer Erkrankungen in der geriatrischen Bevölkerung und Zunahme therapeutischer Behandlungen, um den Markt anzukurbeln

Neurologische Erkrankungen treten häufiger bei älteren Erwachsenen auf und betreffen zwischen 5 % und 55 % der Menschen ab 55 Jahren. Sowohl in WHO-Regionen mit hohem als auch mit niedrigem Einkommen sind neuropsychiatrische Erkrankungen sehr wichtige Ursachen für Behinderungen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Europa (11,2%) für den Großteil der weltweiten Belastung durch neurologische Erkrankungen verantwortlich, während Nordamerika 7,02% ausmacht. Die Daten der Alzheimer’s Association zeigen, dass die Alzheimer-Krankheit die sechsthäufigste Todesursache in den USA ist und einer von 10 Personen im Alter von 65 und älter (10 %) an Alzheimer-Demenz leidet. In einem im März 2019 in Verdict Media Limited veröffentlichten Artikel heißt es, dass Charity Brain Research UK Forschung in drei vorrangigen Bereichen der Neurologie durchführt und unterstützt: erworbene Hirn- und Rückenmarksverletzungen, Hirntumore und Kopfschmerzen. Brain Research UK hat 1,1 Mio. GBP in vier neue Projekte investiert, die einen wesentlichen Beitrag zu diesen Bereichen leisten. Die neuronale Stimulation ist in den letzten Jahren in den Fokus der Forschung und Behandlung gerückt. In jedem seiner verschiedenen Bereiche gab es tiefgreifende Fortschritte bei den Medikamenten.

Zerebrovaskuläre Erkrankungen dominieren den Markt

Basierend auf der Störung wurde der globale Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen in Epilepsie, Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit, Multiple Sklerose, zerebrovaskuläre Erkrankungen und andere unterteilt. Das Segment zerebrovaskuläre Erkrankungen dominierte 2018 den globalen Arzneimittelmarkt für neurologische Störungen, und dieser Trend wird sich im Prognosezeitraum wahrscheinlich aufgrund der zunehmenden Fälle von Schlaganfällen und intrazerebralen Blutungen (ICH) fortsetzen.

Antiepileptikum als vielversprechende Wirkstoffklasse

In Bezug auf die Medikamentenklasse wurde der globale Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen in Anticholinergika, Antiepileptika, Antipsychotika, Hypnotika und Beruhigungsmittel, Analgetika, Antihypertensiva, Antikoagulanzien und andere eingeteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der Antiepileptika im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR expandiert. Der Anstieg der Epilepsie-Fälle und die Zunahme der Forschung zu Antiepileptika befeuern das Wachstum des Segments.

Einzelhandelsapotheken werden wichtiger Vertriebskanal

Basierend auf dem Vertriebskanal wurde der globale Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen in Einzelhandelsapotheken, Krankenhausapotheken und Online-Apotheken unterteilt. Das Segment Einzelhandelsapotheken dominierte den globalen Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen im Jahr 2018 in Bezug auf den Umsatz, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Die Zunahme der Zahl von Arzneimitteln für neurologische Störungen, die über Einzelhandelsapotheken abgegeben werden, und die Zunahme der Zahl der Einzelhandelsapotheken in Entwicklungsländern machen diese Apotheken zu einem wichtigen Vertriebskanal.

Nordamerika wird den Weltmarkt dominieren

Der globale Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen wurde in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen, gefolgt von Europa. Nordamerika hatte 2018 aufgrund der Einführung neuer Medikamente und der hohen Prävalenz neurologischer Erkrankungen in Ländern wie den USA einen großen Anteil am weltweiten Arzneimittelmarkt für neurologische Störungen von 2019 bis 2027. Das Wachstum des Marktes für Medikamente gegen neurologische Störungen in der Region ist auf die hohe Prävalenz neurologischer Erkrankungen und die steigende Nachfrage nach Therapeutika zurückzuführen.

Wettbewerbslandschaft

Novartis AG, AstraZeneca, F. Hoffmann-La Roche Ltd. und GlaxoSmithKline plc sind die führenden Akteure auf dem globalen Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen und halten den Mehrheitsmarktanteil. Der globale Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt gehören Novartis AG, GlaxoSmithKline plc, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Pfizer, Bayer AG, Boehringer Ingelheim GmbH, AstraZeneca, Teva Pharmaceutical Industries, Merck & Co., Inc., Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Amgen, Inc., UCB SA, Eli Lilly and Company und Biogen. Die Entwicklung neuer Produkte durch robuste F&E-Aktivitäten sowie Fusionen und Übernahmen sind die Schlüsselstrategien dieser Akteure, um ihr Geschäft auf dem globalen Markt für Medikamente gegen neurologische Störungen zu betreiben.

