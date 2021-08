Der Markt für Magen-Darm-Medikamente wird bis 2024 auf 61,6 Milliarden US-Dollar geschätzt

Laut einem Bericht von Transparency Market Research wird für den globalen Markt für Magen-Darm-Medikamente zwischen 2016 und 2024 ein starkes Wachstum erwartet. Dem Bericht zufolge ist das Wachstum des Marktes das Ergebnis der steigenden Zahl von Patienten, die an Magen-Darm- und Magen-Darm-Erkrankungen leiden. Darminfektionen in den letzten Jahren. „Zwischen 2016 und 2024 wird der Markt voraussichtlich eine CAGR von 4,9% verzeichnen und bis zum Ende des Prognosezeitraums einen Wert von 61,6 Milliarden US-Dollar erreichen.“ Dies bedeutet, dass der Markt ein enormes Wachstumspotenzial für Spieler und Unternehmen bietet, heißt es in dem Bericht.

Antazida-Segment dominiert den Markt Der

globale Markt für Magen-Darm-Medikamente ist nach Typ, Injektionsart und Endbenutzer unterteilt. Von diesen wird die greifbare Kategorie vom Antacida-Segment dominiert. Das Wachstum dieses Sektors ist das Ergebnis einer erhöhten Nachfrage nach Medikamenten aufgrund einer ungesunden und unausgewogenen Ernährung von Menschen auf der ganzen Welt. Darüber hinaus ist die leichte Verfügbarkeit dieser Medikamente auch ein Schlüsselfaktor für den Ausbau ihrer Dominanz auf dem globalen Markt für Magen-Darm-Medikamente von 2016 bis 2024.

„Im Jahr 2015 war der weltweite Markt für Magen-Darm-Medikamente 45,5 Milliarden US-Dollar wert. -TMR-Bericht.“

Neue Akteure könnten vor schwierigen Herausforderungen stehen

Derzeit ist der globale Markt für Magen-Darm-Medikamente hart umkämpft und fragmentiert. Dies liegt daran, dass der Markt bereits mit mehreren prominenten Akteuren gefüllt ist, die die Dynamik des Marktes kontrollieren. Dieses Szenario stellt eine schwierige Herausforderung für die Etablierung neuer Akteure auf dem globalen Markt für Magen-Darm-Medikamente im Zeitraum 2016-2024 dar.

Um diese Herausforderung zu meistern, gehen neue Akteure strategische Fusionen und Kooperationen ein. Diese Strategie wird neuen Akteuren den Zugang zu wesentlichen Ressourcen ermöglichen, die ihnen helfen, sich von 2016 bis 2024 auf dem globalen Markt für Magen-Darm-Medikamente zu positionieren.

Auf der anderen Seite akquirieren etablierte Unternehmen neue Geschäfte, um Produktionskapazitäten, Vertriebskanäle und Kundenpools zu verbessern. Dadurch kann sich das Unternehmen im Prognosezeitraum 2016-2024 einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Mitbewerbern verschaffen und dem globalen Markt für Magen-Darm-Medikamente einen Schritt voraus sein. Spieler investieren auch in Forschung und Entwicklung. Dies ermöglicht es Unternehmen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und trägt somit dazu bei, ihre Position auf dem globalen Markt für Magen-Darm-Medikamente im Berichtszeitraum zu stärken.

Marktführer in Nordamerika

Geografisch wird der globale Markt für Magen-Darm-Medikamente von Nordamerika dominiert. Faktoren wie die wachsende Zahl von Pharmaunternehmen in Ländern wie den USA und Kanada und die Nachfrage nach Generika treiben die Bedeutung der Region auf dem globalen Magen-Darm-Medikamentenmarkt von 2016 bis 2024 voran.

Der globale Markt für Magen-Darm-Medikamente ist nach Typen unterteilt:

• Arzneimittelklasse

o – Säure – Neutralisator

 Antazida

 H2 – Antagonist

 Protonenpumpenhemmer

o Antidurchfall und Abführmittel

o Antiemetikum und

Antiemetikum

o Anti-inflammatory o Biologie

o Andere (wie Spasmolytika)

• Art der Anwendung

o Oral

o Parenteral

o rektal

• Störung Typ

o Gastrointestinale Refluxkrankheit

o entzündliche Darmerkrankung

o Reizdarmsyndrom

• Vertriebswege

o Krankenhausapotheken

o Einzelhandelsapotheken

o Online-Apotheken

