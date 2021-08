Der Markt für Leichenhallengeräte wird bis 2023 voraussichtlich 6.0% CAGR verzeichnen

Laut Transparency Market Research (TMR), dem ” global mortuary equipment market hat die fragmentierte Landschaft, da zahlreiche lokale und Globale Unternehmen bieten Dienstleistungen in dem Land. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für isotherme Beutel und Behälter sind Mopec und Kugel Medical GmbH. 2014 hatten beide Unternehmen einen Anteil von mehr als 50% am Gesamtmarkt. Thermo Fisher Scientific Inc., Mortech Manufacturing Inc., LEEC UK, Flexmort, und Ferno-Washington Inc. sind einige der anderen prominenten Spieler in diesem Markt.

Broschüre Anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=6973

Laut einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) wird der globale Markt wahrscheinlich einen gesunden Anstieg seiner Bewertung von 173,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2014 auf 306,0 Millionen US-Dollar bis 2023 verzeichnen und im Zeitraum von 2015 bis 2023 mit einer CAGR von 6,30% expandieren. Obwohl die Zukunft des weltweiten Marktes für Leichenhallengeräte voraussichtlich voller Chancen sein wird, kann es aufgrund der hohen Kosten für technisch fortschrittliche Geräte zu Hürden kommen.

Notwendigkeit einer besseren Konservierung von Leichen, um die Akzeptanz zu fördern

Die zunehmenden Investitionen von Gesundheitseinrichtungen und Leichenhallen in die Beschaffung hochwertiger Leichenhallenausrüstungen zur besseren Konservierung von Leichen treiben den globalen Markt für Leichenhallenausrüstungen erheblich an. Der wachsende Bedarf an gut erhaltenen Leichen für forensische Tests sowie für die akademische und kommerzielle Forschung treibt die Nachfrage nach fortschrittlicher Leichenausrüstung auf der ganzen Welt an. Die technischen Fortschritte, die die Benutzerfreundlichkeit von Leichenhallengeräten verbessern, dürften in den nächsten Jahren zu einem bemerkenswerten Umsatzanstieg führen.

Anfrage COVID-Analyse auf Leichenhallenausrüstungsmarkt –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=6973

Umfang der erhöhten Nachfrage nach neuen Anwendungen in Forensik und Forschung zur Stärkung der Wachstumsaussichten

Technologische Fortschritte haben dazu beigetragen, die Automatisierung im Bereich der Leichenausrüstung voranzutreiben. Unternehmen kommerzialisieren zunehmend automatisierte Leichenhallengeräte, die einen sicheren und schnellen Betrieb mit minimalem Bedarf an manuellen Eingriffen ermöglichen. Solche automatisierten Geräte ermöglichen es dem globalen Markt für Leichenhallengeräte, in neue Anwendungsbereiche im Bereich Forschung und Forensik vorzudringen. Mit einem erhöhten Maß an Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität wird erwartet, dass die Nachfrage nach fortschrittlicher Leichenausrüstung in Bereichen wie dem Transport von gut gepflegten Leichen in der kommerziellen und akademischen Forschung sowie bei forensischen Tests steigt.

Kaufen Leichen Ausrüstung Marktbericht –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=6973<ype=S

Diese Informationen werden in dem neuen Bericht von TMR umfasst, mit dem Titel “ Leichenausrüstungsmarkt (Produkttyp – Kühlschränke und Gefriergeräte, Autopsie und Seziertische, Leichenlifte und Leichenwagen; Anwendung – Forschung und Wissenschaft, Forensik, Kultur) – Globale Industrieanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2015 – 2023.”

Für die Studie wurde der Markt wie folgt segmentiert:

Nach Produkttyp

kühl-und Gefriergeräte

Autopsie-und Seziertische

Kadaveraufzüge

Kadaverwagen

Andere

Nach Anwendung

Forschung und Wissenschaft

Forensik

Kulturell

Nach Geographie:

Nordamerika S. Kanada

Europa K. Deutschland Frankreich Spanien Italien Übrige Europa

Asien / Pazifik China Japan Australien Indien Rest Asien-Pazifik

Lateinamerika Brasilien Mexiko Übrige Lateinamerika

Mittlerer Osten & amp; Afrika Südafrika Saudi-Arabien Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika



Über Uns

Transparency Market Research is a next-generation market intelligence provider, offering fact-based solutions to business leaders, consultants, and strategy professionals.

Unsere Berichte sind Einzelpunktlösungen für Unternehmen, um zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und zu reifen. Unsere Echtzeit-Datenerfassungsmethoden sowie die Möglichkeit, mehr als eine Million Nischenprodukte mit hohem Wachstum zu verfolgen, sind auf Ihre Ziele ausgerichtet. Die detaillierten und proprietären statistischen Modelle, die von unseren Analysten verwendet werden, bieten Einblicke in die richtige Entscheidung in kürzester Zeit. Für Organisationen, die spezifische, aber umfassende Informationen benötigen, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen durch Ad-hoc-Berichte. Diese Anforderungen werden mit der perfekten Kombination aus dem richtigen Gespür für faktenorientierte Problemlösungsmethoden und der Nutzung vorhandener Datenrepositorys geliefert.

TMR glaubt, dass die Einheit von Lösungen für kundenspezifische Probleme mit der richtigen Methodik der Forschung der Schlüssel ist, um Unternehmen zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Kontakt

90 State Street, Suite 700

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA-Saudi-Arabien & nbsp;Gebührenfrei: 866-552-3453

Email: sales@transparencymarketresearch.com

Webseite: & nbsp;https://www.transparencymarketresearch.com