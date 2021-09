Der Markt für Lebensmittelverdicker wird voraussichtlich bis Ende 2028 mit einer hohen CAGR expandieren

Globaler Markt für Lebensmittelverdicker: Überblick

Verdickungsmittel oder Verdickungsmittel werden verwendet, um die Viskosität von Flüssigkeit zu erhöhen, ohne ihre Eigenschaften oder ihren tatsächlichen Geschmack zu verändern. Essbare Verdickungsmittel werden zum Verdicken von Lebensmitteln wie Saucen, Suppen und Puddings verwendet. Verdickungsmittel werden zur Regulierung von Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Üblicherweise basieren die Verdickungsmittel auf Polysacchariden oder Proteinen. Zusätzlich wird zu diesem Zweck auch ein geschmackloses Pulver wie Stärke verwendet. Zusätzlich umfassen die mikrobiellen und pflanzlichen Gummis, die zum Verdicken der Nahrung verwendet werden, den Guarkernmehl, Alginin und Johannisbrotkernmehl, der als Nahrungsverdickungsmittel verwendet wird.

Globaler Markt für Lebensmittelverdicker: Wichtige Trends

Der Markt für Lebensmittelverdicker gewinnt aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Convenience-Food an Bedeutung. Darüber hinaus fördern die anderen Faktoren wie die sich ändernde Präferenz der Verbraucher für die Auswahl von Lebensmitteln, das wachsende Bewusstsein für den Verzehr gesunder Ernährung, Vorteile und Funktionalitäten das Wachstum des Marktes für Lebensmittelverdicker. Darüber hinaus investieren die Hersteller von Verdickungsmitteln kontinuierlich in Produktinnovationen, die das Wachstum des globalen Marktes für Lebensmittelverdickungsmittel vorantreiben.

Darüber hinaus sind andere Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Lebensmittelverdicker beeinflussen, Produktverbesserungen wie organoleptische Eigenschaften von Produkten. Zusätzlich verändern Verdickungsmittel die Viskosität in den diätetischen Zubereitungen, die Eigenschaften wie Boluskontrolle und Schluckfreiheit bieten. Diese Faktoren unterstützen das Wachstum des globalen Marktes für Lebensmittelverdicker.

Diese Produkte haben relativ niedrige Kosten als ihre Alternativen. Die Produkte sind leicht verfügbar und können in großem Maßstab hergestellt werden. Aufgrund der steigenden Prävalenz der Krankheiten wie Diabetes, Blutdruck und Fettleibigkeit steigt die Nachfrage nach natürlichen Nahrungsverdickungsmitteln, was auch dem Wachstum des Marktes zugute kommt.

Die derzeitigen strengen Vorschriften der Regierungsbehörden EFSA und FDA für zulässige Mengen an Verdickungsmittel, die hauptsächlich in den diätetischen Produkten enthalten sind, führen jedoch zu einer Begrenzung der Rentabilität. Darüber hinaus kann der extreme Einsatz von Verdickungsmitteln die Gesundheit beeinträchtigen. Dies kann zu Übelkeit, Blähungen und Blähungen führen, die eine Herausforderung für das Branchenwachstum darstellen. Dennoch wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz der Verdickungsmittel in den diätetischen Produkten, um die Textur und Haltbarkeit der Produkte zu verbessern, lukrative Wachstumschancen auf dem Markt für Lebensmittelverdickungsmittel bietet.

Globaler Markt für Lebensmittelverdicker: Neuartige Entwicklung

Zahlreiche wichtige Akteure investieren, um das Produkt zu verbessern und seine Anwendungen zu erweitern. Zum Beispiel kündigte CP Kelco, einer der Hauptakteure, der naturbasierte Zutatenlösungen herstellt, kürzlich in 2019 seine Pläne für die Einführung seiner neuesten Produktlinie an-NUTRAVA Citrus Fiber. Diese Faser auf Naturbasis ist ein Verdickungs-und Geliermittel. Darüber hinaus soll die Haltbarkeit von Produkten erheblich erhöht werden. Die Einführung dieser Art von Produkten wird voraussichtlich den Markt für Lebensmittelverdicker ankurbeln.

Globaler Markt für Lebensmittelverdicker: Regionale Aussichten

Regional könnte der Markt für Lebensmittelverdicker in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Von diesen wird erwartet, dass Asien-Pazifik bis zum Ende des Prognosezeitraums die dominierenden Regionen in Bezug auf Nachfrage, Umsatz und Verbrauch sein wird. dies ist auf die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken aufgrund der boomenden Supermarkt-und E-Commerce-Kultur in der Region zurückzuführen. Darüber hinaus wird geschätzt, dass ein steigendes Verbraucherbewusstsein in Verbindung mit einer einfachen Zugänglichkeit der Produkte die Produktnachfrage in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

Einige der prominentesten Wettbewerber, die in der Wettbewerbslandschaft des globalen Marktes für Lebensmittelverdicker tätig sind, sind –

Cargill

CP Kelco

Ingredion

Liebling Zutaten

Archer Daniels Midland

DowDuPont

Fooding Group Limited

Der Wettbewerb auf dem Markt ist hart, was die Rivalität zwischen den Hauptakteuren fördert. Darüber hinaus führt eine wachsende Anzahl von Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften zu einer zunehmenden Konsolidierung und Fragmentierung des Marktes.

