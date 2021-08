Der Markt für Lauraminoxid bietet eine neue Dimension zur Vereinfachung der Messung und Quantifizierung

Lauraminoxid ist auch als Dodecyldimethylaminoxid (DDAO) bekannt. Lauraminoxid ist ein nichtionisches Tensid auf Aminoxidbasis mit einer C12-Alkylkette. Es erzeugt positive Ladungen und negative Ladungen an verschiedenen Atomen. Lauraminoxid besitzt je nach pH-Wert anionische oder kationische Eigenschaften. Lauraminoxid kann als Duftstoff, Haarkonditionierungsmittel, Reinigungsmittel, Schaumverstärker, Tensid, Hydrotrop, Viskositätskontrollmittel, Farbstoffdispergiermittel, Benetzungsmittel, Emulgator, Gleitmittel und Antistatikmittel verwendet werden.

In hohen Konzentrationen bildet Lauraminoxid flüssigkristalline Phasen. Obwohl Lauraminoxid nur ein polares Atom besitzt, das mit Wasser wechselwirken kann, ist es ein stark hydrophiles Tensid. Es bildet in flüssigkristallinen Phasen normale Micellen. Eine hohe Hydrophobie führt zur Bildung von sehr starken Wasserstoffbrückenbindungen mit Wasser.

Andere Tenside auf Aminoxidbasis sind antimikrobiell und wirken gegen gängige Bakterien wie E. coli. Lauraminoxid ist nicht denaturierend und kann verwendet werden, um Proteine ​​zu solubilisieren. Lauraminoxid-Stoffe sind hochgiftig für Wasserpflanzen und Tiere mit Langzeitwirkung. Lauraminoxid ist schädlich. Es verursacht schwere Augenschäden und Hautreizungen.

Muster anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=57789

Globaler Markt für Lauraminoxid: Segmentierung

Der globale Markt für Lauraminoxid kann nach Materialtyp, Endverbraucherindustrie und Region segmentiert werden. Basierend auf der Materialart lässt sich der Markt in Tenside, Waschmittel und Bleichmittel einteilen. Der Bereich Tenside wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell expandieren. Tenside sind normalerweise Substanzen, die lipophile und hydrophile Gruppen in ihrem Molekül aufweisen. Sie verändern die Grenzflächenspannung von Wasser. Sie werden zur Herstellung von Seifen, Emulgatoren, Dispergiermitteln und Gruppen von Antiseptika verwendet.

Basierend auf der Endanwendungsindustrie kann der globale Markt für Lauraminoxid in Seifen und Reinigungsmittel, Farben und Klebstoffe, Düfte und andere unterteilt werden. Es wird erwartet, dass Waschmittel im Prognosezeitraum das dominierende Segment des Lauraminoxid-Marktes bleiben. Reinigungsmittel werden als Haushalts- und Industriereiniger, Kraftstoffadditive und biologische Reagenzien verwendet. Diese Faktoren werden den Markt für Lauraminoxid im Prognosezeitraum wahrscheinlich antreiben.

Einen Bericht kaufen- https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=57789<ype=S

Globaler Markt für Lauraminoxid: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Region kann der globale Lauraminoxid-Markt in den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich im Prognosezeitraum die führende Region des globalen Lauraminoxid-Marktes bleiben. Der zunehmende Textil- und Automobilmarkt in prominenten Ländern wie Indien und China, der Waschmittel für Wasch- und Reinigungszwecke verwendet, ist ein Schlüsselfaktor für die Nachfrage nach dem Waschmittelmarkt. Die steigende Nachfrage nach Tensiden und Detergenzien wird den Markt für Lauraminoxid im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben.

Der Lauraminoxid-Markt in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa wird aufgrund der Fokussierung auf biobasierte Tenside und Waschmittel von 2018 bis 2026 voraussichtlich eine moderate Wachstumsrate verzeichnen.

Globaler Markt für Lauraminoxid: Hauptakteure

Der globale Markt für Lauraminoxid ist konsolidiert. Eine Vielzahl von Unternehmen ist auf globaler und regionaler Ebene tätig. Wichtige auf dem Markt tätige Unternehmen sind Kao Chemicals, Enaspol SC, Johnson, Stepan Company, Taiwan NJC Corporation, Lonza, Bonnymans, Vicchem, Spectrum Chemical, Rhodia, DeWolf Chemical, Colonial Chemical, Graham Chemical, Hillyard und Lubrizol.

Trendbericht abrufen – https://www.prnewswire.com/news-releases/rise-in-demand-for-printing-inks-in-packaging-sector-fuels-growth-of-ink-additives-market-global-market-valuation-to-reach-us-3-5-bn-by-2026–finds-tmr-study-301352098.html