Der Markt für Krankenhausmöbel wird voraussichtlich zwischen 2020 und 2030 um 4% CAGR wachsen

Markt für Krankenhausmöbel: Einführung

Dem Bericht zufolge wurde der globale Markt für Krankenhausmöbel im Jahr 2019 auf 9,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um 4% CAGR wachsen. Das Krankenhausmobiliar ist die wichtigste Komponente in Krankenhäusern. Krankenhausmöbel werden von Patienten, Mitarbeitern und Gesundheitsdienstleistern verwendet. Krankenhausmöbel spielen zusammen mit medizinischen Geräten eine entscheidende Rolle für die effiziente und effektive Behandlung von Patienten und bieten Gesundheitsdienstleistern eine Plattform, um alle klinischen Arbeiten reibungslos und problemlos zu erledigen. Krankenhausmöbel helfen nicht nur Gesundheitsdienstleistern, ihre tägliche klinische Arbeit mit höchster Sicherheit zu erledigen, sondern machen den Patienten auch während und nach der klinischen Behandlung komfortabel.

Krankenhausmöbel umfassen Krankenhausbetten, Stühle, Untersuchungs- und Operationstische, Rollstühle, Patientenlifter, Krankentragen, Krankenwagen und andere Artikel wie z. Stangen und Stationsmöbel. Das Wachstum des globalen Marktes für Krankenhausmöbel kann auf die steigende Prävalenz chronischer Erkrankungen wie Nierenerkrankungen im Endstadium, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die schnell alternde Bevölkerung und den Anstieg der weltweiten behinderten Bevölkerung zurückgeführt werden. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für Krankenhausmöbel und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Dies ist auf eine hohe Prävalenz chronischer Erkrankungen, vergleichsweise hohe Produktkosten im Vergleich zu anderen Regionen, eine gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur und hohe Gesundheitsausgaben pro Kopf zurückzuführen.

Anstieg der weltweiten behinderten Bevölkerung, um den Markt anzukurbeln

Der deutliche Anstieg der Zahl der Menschen mit Behinderungen aus verschiedenen Gründen wie Verkehrsunfällen, Sportverletzungen, septischen Erkrankungen und alternde Bevölkerung sind Faktoren, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden. Der von der University of New Hampshire veröffentlichte Jahresbericht über die Behinderungsstatistik 2014 wies darauf hin, dass die Invaliditätsrate mit dem Alter steigt. Laut Disabled World lebten 2017 etwa 12,6 % der Menschen in den USA mit Behinderungen.

Menschen mit Behinderungen benötigen zunehmend Mobilitätshilfen für ihre täglichen Aktivitäten, da Alterskrankheiten häufig mit Fettleibigkeit und Behinderung einhergehen. Daher wird erwartet, dass die Zunahme von Fettleibigkeit und lebensstilbedingten Behinderungen bei Menschen, die ins hohe Alter eintreten, die Nachfrage nach Reha-Rollstühlen, Mobilitätsrollern und anderen bariatrischen Mobilitäts- und Hilfsgeräten erhöhen wird. Daher wird prognostiziert, dass der weltweite Anstieg der weltweiten behinderten Bevölkerung den Markt für Krankenhausmöbel im Prognosezeitraum antreiben wird.

Zunahme der geriatrischen Bevölkerung, um den globalen Markt anzukurbeln

Die geriatrische Bevölkerung in Ländern wie Indien und China hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Prävalenz verschiedener chronischer sowie akuter Erkrankungen ist in der geriatrischen Bevölkerung höher, zusammen mit anderen Gesundheitszuständen wie Krebs, Schilddrüse, Fettleibigkeit und Diabetes. Ältere Menschen mit diesen Erkrankungen benötigen häufige Gesundheitsdienste. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird sich die geriatrische Bevölkerung (Personen über 60) bis 2050 voraussichtlich von 0,96 Milliarden im Jahr 2017 auf 2 Milliarden im Jahr 2050 verdoppeln. Weltweit wächst die geriatrische Bevölkerung schneller als die jüngere Bevölkerung. Die geriatrische Bevölkerung macht 13% der Weltbevölkerung aus und nimmt jedes Jahr erheblich zu. Darüber hinaus wird sich die Zahl der über 80-Jährigen bis 2050 von 137 Millionen im Jahr 2017 auf 425 Millionen im Jahr 2050 verdreifachen.

Gegenwärtig hat Europa eine sehr große geriatrische Bevölkerung. Das Altern ist mit einer abnehmenden Unterstützung für die Langzeitpflege durch die Familien und mit sehr teuren formellen Langzeitpflegediensten verbunden. Diese strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft dürften daher zu einer steigenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und letztendlich zu einer steigenden Nachfrage nach Krankenhausmöbeln führen.

Betten führen den Weltmarkt an

In Bezug auf das Produkt wurde der globale Markt für Krankenhausmöbel in Betten, Patientenlifter, Tische, Stühle, Krankenwagen, Krankentragen und andere unterteilt. Betten werden im Prognosezeitraum voraussichtlich das führende Segment sein. Das Bettensegment ist weiter unterteilt in Intensivbetten, Vogelbetten, einfache Krankenhausbetten, Kinderbetten, Matratzen und andere. Andere umfassen niedrige Betten, bariatrische Betten und psychologische Betten. Das Bettensegment wird von Intensivbetten dominiert. Es wird erwartet, dass im Prognosezeitraum hohe Kosten und eine steigende Nachfrage nach Intensivbetten sowie eine hohe Prävalenz und ein zunehmendes Auftreten chronischer Erkrankungen, die eine Intensivpflege erfordern, das Bettensegment antreiben werden. Die weltweite Covid-19-Pandemie hat die Nachfrage nach Krankenhausbetten auf der ganzen Welt erheblich getrieben. Die Mehrheit der führenden Unternehmen hat ihre Produktionskapazität für Krankenhausbetten fast verdoppelt, um die anhaltende weltweite Nachfrage zu decken.

Krankenhäuser und Spezialkliniken werden zu den wichtigsten Endverbrauchern

Basierend auf dem Endverbraucher wurde der globale Markt für Krankenhausmöbel in Krankenhäuser und Spezialkliniken, ambulante Operationszentren und andere unterteilt. Das Segment Krankenhäuser & Spezialkliniken hielt 2019 den größten Marktanteil und es wird erwartet, dass sich der Trend im Prognosezeitraum fortsetzt. Die wachsende Zahl von Krankenhäusern in Verbindung mit einer zunehmenden Krankenhauseinweisung aufgrund verschiedener chronischer Erkrankungen und einem zunehmenden Zugang zur Gesundheitsversorgung in Schwellenländern dürften das Segment im Prognosezeitraum antreiben.

Markt für Krankenhausmöbel: Prominente Regionen

Der globale Markt für Krankenhausmöbel wurde in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für Krankenhausmöbel, gefolgt von Europa. Für die Dominanz sind eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur, eine frühzeitige Einführung technologisch fortschrittlicher Produkte, ein steiler Anstieg der Krankenhausaufenthalte in der Bevölkerung in Nordamerika aufgrund verschiedener chronischer Erkrankungen und die Präsenz einer großen Anzahl inländischer und multinationaler Marktteilnehmer verantwortlich von Nordamerika auf dem Markt für Krankenhausmöbel. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen, aufgrund eines großen Patientenpools von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektionen in Indien, China, Australien und Neuseeland und einem Anstieg der Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben und den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern. Der Markt in Lateinamerika sowie im Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen.

Fusionen und Übernahmen durch Schlüsselakteure zur Erweiterung des globalen Marktes

Der globale Markt für Krankenhausmöbel ist in Bezug auf die Anzahl der Akteure fragmentiert. Eine große Anzahl von Akteuren macht einen erheblichen Anteil am Weltmarkt aus. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Krankenhausmöbel gehören die Stryker Corporation, Hill-Rom Holdings Inc., Invacare Corporation, ARJO AB, Steris Plc., Drive DeVilbiss Healthcare, GF Health Products, Inc., Medline Industries, Inc., NAUSICAA Medical, und Sunrise Medical (US) LLC.

