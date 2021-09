Der Markt für kosmetische Sheabutter wird im Zeitraum 2018-2026 mit einer hohen CAGR von 4,5% wachsen

In einer aktuellen Studie zur Marktdynamik von kosmetischer Sheabutter stellt Transparency Market Research (TMR) ein bemerkenswertes Wachstum zwischen 2018 und 2026 fest. Teilweise ist das prognostizierte Wachstum den Bemühungen der International Cocoa Organization und Global Shea . zu verdanken Allianz.

Es hat auch positiv zu einer besseren Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen wie Herstellern, Händlern, Großhändlern und Lieferanten beigetragen. Und es überrascht nicht, dass dies eine stärkere Lieferkette darstellt, die zum Wachstum des globalen Marktes für kosmetische Sheabutter beiträgt, der eine stetige CAGR (Compound Annual Growth Rate) von 5 % erreichen wird.

Einer der größten Wachstumsfaktoren des globalen Marktes für kosmetische Sheabutter ist das Wachstum des Marktes für chemiefreie Produkte. Der Grund für diese Verschiebung sind die wahrgenommenen Vorteile von Naturprodukten gegenüber Produkten auf chemischer Basis, die als schädlich gelten und Nebenwirkungen verursachen.

Nachfrage nach hochwertigen Kosmetikprodukten für die Hautpflege, um das Wachstum des globalen Marktes für kosmetische Sheabutter anzukurbeln

Dank des intensiven Einflusses von Social Media auf den Alltag der Menschen sind makellose Haut, Haare und Körper eine Notwendigkeit. Und aufgrund einiger sehr günstiger Eigenschaften von Sheabutter steigt die Nachfrage deutlich. Reich an Vitaminen und Fettsäuren, ist es dafür bekannt, die Haut weich und strahlend zu machen. Und so würde man dieses Produkt in den kommenden Jahren in verschiedenen kosmetischen Produkten vermehrt einsetzen. Außerdem hat es heilende Eigenschaften und wird zur entzündungshemmenden Behandlung verwendet, da es die Haut beruhigen und straffen kann. Es ist auch ein Konditioniermittel.

Asien-Pazifik wird eine signifikante CAGR über den Prognosezeitraum darstellen

Laut TMR-Analysten wäre die am schnellsten wachsende Region auf dem globalen Markt für kosmetische Sheabutter im Prognosezeitraum der asiatisch-pazifische Raum (APAC) mit einer CAGR von 5,2%. Einige der bemerkenswertesten Gründe für dieses Wachstum in der Region sind die Nachfrage nach Farbkosmetik, das steigende Bewusstsein und auch die natürliche Tendenz, sich für naturbasierte Produkte gegenüber chemischen Varianten zu entscheiden. Da es den Nationen, die die Region flankieren, wirtschaftlich gut geht, steigen außerdem die verfügbaren Einkommen, was den Lebensstandard verbessert und den globalen Markt für kosmetische Sheabutter unterstützt. An dieser Stelle ist auch erwähnenswert, dass die Regierung auch das Wachstum des Marktes unterstützt, indem sie den Handel mit solchen Produkten im Kosmetikuniversum erleichtert.

Der globale Markt für kosmetische Sheabutter wird im Prognosezeitraum Zeuge einer fragmentierten Wettbewerbslandschaft

Der weltweite Markt für kosmetische Sheabutter ist fragmentiert. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich stark auf den Forschungs- und Entwicklungsaspekt ihrer gesamten Wachstumsstrategie. Die andere Domäne, die Aufmerksamkeit erregt hat, ist die des Marketings, wie aus den obigen Informationen bei genauerem Hinsehen hervorgeht

Prominente Namen auf dem globalen Markt für kosmetische Sheabutter sind unter anderem BASF SE; Olvea-Gruppe; Sophim S. A.; Cargill, Inc.; Suru-Chemikalien; Ghana Nuts Company Ltd.; Croda International Plc; Agrobotanicals, LLC; Clariant AG; und AAK AB, unter anderem.

