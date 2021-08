Der Markt für koscheres Salz steigt, da die Verbraucher eine Neigung zu zusatzfreiem Tafelsalz zeigen, sagt TMR

Es wird erwartet, dass der Markt für koscheres Salz aufgrund des steigenden Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher und der Änderung ihres Verhaltensmusters über Wasser bleibt. Infolge des beispiellosen COVID-19-Ausbruchs haben sich die Verbraucher zur Gewohnheit gemacht, wichtige Rohstoffe zu lagern. Salz, ein unverzichtbarer Küchenartikel, verzeichnete daher inmitten des anhaltenden Szenarios eine erhöhte Nachfrage.

Das Gesamtgeschäft wird jedoch in gewissem Maße behindert, da Restaurants und Lebensmittelketten auf Anordnung der Regierung geschlossen bleiben. Dennoch ist eine Erholung in Sicht, da die Regierungen die Sperrbefehle lockern. Die Zeit nach COVID-19 wird laut TMR die Erholung des Marktes und die erhöhte Nachfrage nach koscherem Salz kennzeichnen.

Trotz Unterbrechungen der Lieferkette, einem Nebenprodukt der längeren Sperrung, prognostiziert Transparency Market Research (TMR), dass die Nachfrage nach koscherem Salz stabil bleiben wird, sodass der Markt bis 2025 eine Gesamtbewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar übertreffen wird.

TMR untersucht den Markt für koscheres Salz und bietet verfeinerte Prognosen für den Zeitraum zwischen 2020 und 2030. Es prognostiziert, dass der Markt im Laufe der prognostizierten Amtszeit um über 6 % CAGR wachsen wird. Der Bericht bietet exklusive Einblicke in den Markt und untersucht die wichtigsten Strategien der Marktteilnehmer, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Der koschere Salzmarkt weist einen hohen Konsolidierungsgrad auf, wobei die Tier-1-Unternehmen den Löwenanteil ausmachen. Darunter sind Cargill, Compass Minerals International, Inc. und die K+S Aktiengesellschaft sehr prominent. Aufgrund mangelnder Differenzierung konzentrieren sich die meisten auf dem Markt tätigen Unternehmen auf die Werbung für ihre Marken.

Nordamerika wird weiterhin hohe Nachfrage aufweisen

Darüber hinaus werden Forschungsinitiativen zur Verbesserung des Nährstoffquotienten von koscherem Salz dem Wachstum ihres Unternehmens Rückenwind geben. Im Bericht von TMR finden die Leser detaillierte Einblicke in die wichtigsten Markttrends. Es bietet auch Informationen zu den wichtigsten Wachstumstreibern und -hemmnissen.

Unter den regionalen Märkten wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum dominierend bleibt. Das Wachstum in der Region ist auf die stetig steigende Nachfrage nach koscherem Salz zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen wird, das von der Nachfrage in den berühmten Restaurant-, Hotel- und Gastronomieketten der Region getragen wird.

Unter den auf dem Markt erhältlichen Produkttypen ist die Nachfrage nach koscheren Salzkristallen sehr hoch. Der Bericht bietet detaillierte Einblicke in verschiedene Faktoren, die das Wachstum in wichtigen Marktsegmenten fördern.

Zunehmende Anwendung bei verschiedenen Delikatessen untermauert das Wachstum

Die Popularität von koscherem Salz als jodfreies Salz ist dank seiner zunehmenden Anwendung in der Kochkunst auf der ganzen Welt gestiegen. Ohne chemische Zusätze erfreut sich dieses Kochsalz aufgrund seiner gesundheitlichen Eigenschaften großer Beliebtheit. Es wird häufig zum Würzen von Fleisch in Fastfood-Restaurants verwendet.

Grobe und etwas größere Körner des koscheren Salzes verleihen ihm eine leicht zu kontrollierende Textur, die eine der wichtigsten Eigenschaften ist, die Köche auf der ganzen Welt ansprechen. Auch wegen seiner groben Körnung verleiht koscheres Salz einer Vielzahl von Delikatessen eine attraktive Textur. Dies sind einige der Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes für koscheres Salz.

Darüber hinaus wird der Markt für koscheres Salz voraussichtlich den expandierenden Lebensmittel- und Getränkesektor gewinnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Fortschritte bei der Verpackung verborgene Chancen für den Markt aufdecken. Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte haben unterschiedliche Regale und Abteilungen für koscheres Salz eingeräumt, um anspruchsvolle Verbraucher anzulocken. Es wird erwartet, dass ihre Strategien für den Weltmarkt gute Vorzeichen haben.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

