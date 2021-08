Der Markt für Konservierungsmischungen wird voraussichtlich bis 2027 eine Bewertung von 244 Mio. USD erreichen

Wichtige Highlights des globalen Konservierungsmischungen-Marktes

• Der globale Markt für Konservierungsmischungen wurde im Jahr 2018 auf 156 Mio. US-Dollar geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 5% wachsen

• Ein deutlicher Anstieg der Körperpflege und Körperpflege sowie die steigende Nachfrage nach Schönheits- und Haushaltspflege führen zu einem Wachstum des globalen Marktes für Konservierungsmischungen. Dies ist das Ergebnis einer Reihe von Faktoren. Erstens wächst das verfügbare Einkommen. Zweitens holt Influencer-Marketing die Menschen im großen Stil ein. Da die Menschen auf die neuesten Trends sowohl in der Körperpflege als auch in der häuslichen Pflege aufmerksam gemacht werden und sich den Lebensstil leisten können, der über Social-Media-Kanäle dargestellt wird, wird ein Wachstum des Marktes für Konservierungsstoffmischungen vorhergesagt.

Haupttreiber des globalen Marktes für Konservierungsstoffe

• Eine der Branchen, in der Konservierungsstoffe in großem Umfang verwendet werden, ist die Schönheits- und Körperpflege, und dies alles wird ein massives Wachstum verzeichnen. Mit einem steigenden Bewusstsein für die persönliche Hygiene und einem wachsenden Druck auf Frauen und Männer, ihr Bestes zu geben, vor allem aufgrund des Wachstums der sozialen Medien, würde der Markt im Prognosezeitraum vorangetrieben. Derzeit wird der Wert der Schönheitsindustrie auf 532 Milliarden US-Dollar geschätzt, und als Folge treten immer mehr Akteure in den bereits fragmentierten Markt ein.

• Einer der größten Player in der Schönheitsbranche ist Huda Beauty. Die Linie wurde 2013 lanciert und 2017 wurde die Gründerin von Forbes zu einer der reichsten Frauen und einer der Top-Beauty-Influencerinnen erklärt. Um zu verstehen, wie groß der Einfluss ist, wäre ein Blick in ihre sozialen Medien hilfreich.

• Es gibt auch Produkte, die bei den Massen nicht beliebt waren, aber jetzt auf dem Vormarsch sind, wie zum Beispiel Vaginalwaschmittel und Produkte zur Hautaufhellung für den Intimbereich. All dies wird durch einen Anstieg der Einkommen zur Unterstützung des Wachstums angeheizt.

Innovation im Anwendungsmarkt zur Steigerung der Chancen für den globalen Markt für Konservierungsmischungen

• Kontinuierliche Innovationen und Forschung werden von verschiedenen Branchen durchgeführt, um den Absatz ihrer Produkte zu steigern. Innovationen in Anwendungsbranchen wie Körperpflege, Haushalt und Schönheit zur Verbesserung ihrer Produktqualität werden voraussichtlich die Nachfrage nach Konservierungsmitteln beeinflussen.

• Nach jedem Intervall werden verschiedene neue und verbesserte Produkte auf den Markt gebracht, was auch zu Veränderungen auf dem Konservierungsstoffmarkt führt.

• Jede Innovation auf dem Anwendungsmarkt wird zu Innovationen bei den verwendeten Konservierungsmitteln führen. Zum Beispiel: Ein Schönheitsprodukt wird hergestellt, bei dem zwei bis drei Konservierungsstoffe miteinander vermischt werden müssen, damit das Produkt sein Ergebnis zeigt.

• Daher treiben Innovationen auf dem Anwendungsmarkt den globalen Markt für Konservierungsmischungen an.

Strenge regulatorische Normen, die von der Regierung erklärt wurden, um den globalen Markt für Konservierungsmischungen zu behindern

• Aufgrund verschiedener Nebenwirkungen und Krankheiten, die durch chemische Konservierungsmittel verursacht werden, wurde die Verwendung reduziert und in vielen Ländern verboten. Die Europäische Union hat 2003 die Verwendung von Parabenen und Phthalaten aufgrund ihres krebserregenden Verhaltens verboten. Es wurde als Ursache von Brustkrebs nachgewiesen. Seit Juni 2016 hat Kanada neue Vorschriften erlassen, um Körperpflege- und kosmetische Konservierungsstoffe einzuschränken. Kinderprodukte mit schädlichen chemischen Konservierungsmitteln werden nicht mehr auf dem Markt verkauft. Es ist komplett verboten. Auch China hat neue Kosmetikstandards veröffentlicht. Seit dem 1. Dezember 2016 ersetzt der neue Standard den Hygienestandard für Kosmetika in China. Dies zeigt, dass strenge regulatorische Normen den Konservierungsstoffmarkt einschränken können.

Asien-Pazifik dominiert den globalen Markt für Konservierungsmischungen

• Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der hohen Produktion und des hohen Verbrauchs von Schönheits-, Haushalts- und Körperpflegeprodukten im Land voraussichtlich ein wichtiger Markt für Konservierungsstoffe sein.

• Die Region Asien-Pazifik hält wie im Jahr 2018 mehr als 40 % des Marktanteils und wird in den kommenden Jahren mit Sicherheit zunehmen.

• Der Bevölkerungszuwachs in Verbindung mit dem Anstieg des verfügbaren Einkommens wird das Marktwachstum in dieser Region kennzeichnen. Bis Ende 2050 werden es 5 Milliarden Menschen sein.

• Schon heute hält es 60 % der Weltbevölkerung, das sind etwa 4 Milliarden Menschen. Regierungen in der Umgebung beeilen sich, Arbeitsplätze für diesen Anstieg zu schaffen. Dies wird den Markt für Konservierungsstoffmischungen voranbringen, da ein ungenutztes Reservoir an Möglichkeiten geschaffen wird.

Wettbewerb um Anstieg im Prognosezeitraum

• Derzeit ist der Markt für Konservierungsstoffmischungen stark fragmentiert und daher hart umkämpft. Prominente Namen auf dem globalen Markt für Konservierungsstoffe sind Troy Corp., Thor Personal Care, Spectrum Chemical, Sharon Laboratories, Schülke Inc., Salicylates & Chemicals Pvt. Ltd., ISCA UK Ltd., Dr. Straetmans GmbH. Um mit der sich ständig weiterentwickelnden Dynamik Schritt zu halten, wird von den Spielern erwartet, dass sie in Forschung und Entwicklung investieren.

