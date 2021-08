Der Markt für kommerzielles Mehl soll bis 2025 52.518,6 Mio. USD erreichen

Der globale Markt für kommerzielle Mehle zeigt ein stark fragmentiertes und wettbewerbsorientiertes Anbieterszenario, stellt Transparency Market Research (TMR) fest. Diese Wettbewerbsfähigkeit ist auf das Aufkommen einer großen Zahl kleiner und großer Anbieter auf dem kommerziellen Mehlmarkt zurückzuführen. Bay State Milling Company, Red Mill Natural Foods, Hodgson Mill und ConAgra Foods sind führende Akteure auf dem globalen kommerziellen Mehlmarkt.

Viele große Unternehmen auf dem Markt gehen verschiedene strategische Allianzen ein, um ihre Position auf dem globalen kommerziellen Mehlmarkt zu stärken. Diese Player arbeiten auch daran, ihre Produktqualität zu verbessern, um ihre Rivalen untereinander in den Schatten zu stellen. Einige wirksame Strategien, die mittelständische Anbieter auf dem globalen kommerziellen Mehlmarkt anwenden, umfassen die ständige Produktverbesserung und die Erweiterung ihrer geografischen Grenzen. Solche Strategien helfen den Marktteilnehmern, in Zukunft lukrative Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung zu erschließen. Der Wettbewerb unter den Playern wird durch den Eintritt einiger lokaler Player, die sich auf die Herstellung modernster Mehlprodukte konzentrieren, intensiviert.

Laut Experten von TMR wird erwartet, dass der globale kommerzielle Mehlmarkt bis Ende 2025 einen Umsatz von 8,93 Mrd. US-Dollar, 518,6 Mio 2,2 % im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025.

Unter den verschiedenen Arten von Produkten auf dem Markt wird erwartet, dass das Weizenmehlsegment den globalen kommerziellen Mehlmarkt im Prognosezeitraum ankurbelt. Dies liegt an der steigenden Nachfrage der Käufer nach Lebensmitteln, die mit Weizenmehl in Verbindung stehen. In Bezug auf die Geographie wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum und Europa in den kommenden Jahren einen führenden Anteil am globalen kommerziellen Mehlmarkt einnehmen werden. Dies wird auf den steigenden Pro-Kopf-Verbrauch an kommerziellem Mehl in diesen Regionen zurückgeführt.

Steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln aus Qualitätsmehl, um den Markt anzukurbeln

Weizen ist das weltweit am häufigsten angebaute Getreide. Weizenmehle werden in großem Umfang als wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Backwaren, Brot und knusprigen Überzügen von Fast Food und frittierten Speisen verwendet. Weizenmehl wird auch häufig zur Herstellung verschiedener köstlicher Lebensmittel verwendet, darunter Burger, Donuts, gebratenes Fleisch und Kuchen. Die wachsende Nachfrage nach Qualitätsmehl bei den Verbrauchern und der sich schnell ändernde Lebensstil der Verbraucher von traditionell zu modern sind die Faktoren, die den globalen kommerziellen Mehlmarkt maßgeblich antreiben. Darüber hinaus treiben die steigenden Gesundheitsbedenken beim Verzehr von proteinreichem Mehl und die wachsende Neigung der Verbraucher zu glutenfreien Mehlalternativen das Wachstum des globalen kommerziellen Mehlmarktes voran.

Darüber hinaus kurbeln die sich schnell ändernde Verbrauchervorliebe für schmackhafte Lebensmittel und der steigende Absatz von Süß- und Backwaren auch den globalen kommerziellen Mehlmarkt an. Darüber hinaus treiben die steigende Nachfrage nach Convenience-Food-Produkten und wachsende fortschrittliche Einzelhandelsplattformen wie Lebensmitteleinkaufszentren und Supermärkte zum Verkauf verschiedener Lebensmittel die Expansion des globalen kommerziellen Mehlmarktes voran.

Vielseitigkeit der Produktkosten kann das Wachstum des Marktes behindern

Das schnelle Aufkommen von Instant-Nahrungsmitteln hat die Verwendung von natürlichem Mehl reduziert. Darüber hinaus sind Kostenunterschiede und die geringe Verfügbarkeit von Rohstoffen weitere Faktoren, die das Wachstum des globalen Marktes für kommerzielle Mehle behindern. Nichtsdestotrotz wird angenommen, dass die anhaltende Nachfrage nach schmackhaften und knusprigen Lebensmitteln und die weltweite Lebensmittelindustrie mit Pilzen dazu beitragen werden, solche Herausforderungen in naher Zukunft zu bewältigen.

Die Überprüfung basiert auf einem Marktforschungsbericht von TMR mit dem Titel „Kommerzieller Mehlmarkt (Typ – Weizenmehl, Maismehl, Roggenmehl, Reismehl und andere; Natur – organisch, konventionell; Endverwendung – HoReCa, Lebensmittelindustrie). ) – Globale Branchenanalyse und Chancenbewertung, 2017-2025“.

