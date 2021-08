Der Markt für klinische Ernährung wird bis 2030 neue Wachstumschancen bieten

Anstieg der Zahl gesundheitsbewusster Verbraucher zur Unterstützung des Marktwachstums

Die Entwicklung der Verbrauchertrends in Bezug auf Ernährung und Konsum verschiedener Nahrungsprodukte ist einer der Hauptfaktoren, von denen erwartet wird, dass sie einen starken Einfluss auf das Gesamtwachstum der globaler Markt für klinische Ernährungsprodukte in den kommenden Jahren. Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets und dem zunehmenden Zugang zu digitalen Medien nimmt das Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile klinischer Ernährungsprodukte zu, was sich im Prognosezeitraum wahrscheinlich positiv auf das Wachstum des globalen Marktes für klinische Ernährungsprodukte auswirken wird. Eine Reihe etablierter Lebensmittelmarken und – hersteller sowie mehrere kleine bis mittlere Startups sind in den letzten Jahren in den globalen Markt für klinische Ernährungsprodukte eingestiegen. Aus diesem Grund ist eine breite Palette von klinischen Ernährungsprodukten in verschiedenen Preisklassen erhältlich.

Während sich das Bewusstsein der Verbraucher weiter nach oben bewegt, werden die Marktteilnehmer voraussichtlich den strengen regulatorischen Rahmen einhalten und sich auf die Produktentwicklungsstrategien konzentrieren, um die Genehmigung der betreffenden maßgeblichen Stelle zu erhalten. Mehrere Akteure, die auf dem aktuellen Markt für klinische Ernährungsprodukte tätig sind, tendieren dazu, das Produktportfolio und die Fertigungskapazitäten zu erweitern, um der wachsenden Nachfrage nach klinischen Ernährungsprodukten gerecht zu werden, insbesondere in der entwickelten Region. Der deutliche Anstieg der Zahl gesundheitsbewusster Verbraucher weltweit ist ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach klinischen Ernährungsprodukten im Bewertungszeitraum voraussichtlich erhöhen wird.

Beliebtheit von Probiotika und funktionellen Lebensmitteln zur Steigerung der Nachfrage

Der bemerkenswerte Anstieg der Zahl gesundheitsbewusster Verbraucher in Verbindung mit der steigenden Nachfrage nach funktionellen Lebensmitteln und Getränken wird voraussichtlich einen starken Einfluss auf das Gesamtwachstum des globalen Marktes für klinische Ernährungsprodukte im kommenden Jahrzehnt haben. Die Region Asien-Pazifik dürfte aufgrund der schieren Größe des Marktes und des stetigen Anstiegs der Zahl gesundheitsbewusster Verbraucher einer der lukrativsten Märkte für Akteure sein, die in der aktuellen Marktlandschaft für klinische Ernährungsprodukte tätig sind. Darüber hinaus ist der Anstieg der geriatrischen und alternden Bevölkerung in Ländern wie Japan ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach klinischen Ernährungsprodukten in absehbarer Zeit beschleunigen dürfte.

Eine Reihe von Verbrauchern aus verschiedenen Alterskategorien ist offen für neue Produkte, um die Lebensqualität zu verbessern, weshalb sich die Marktteilnehmer auf die Kuratierung effektiver und ansprechender Marketingstrategien konzentrieren sollten. Der boomende E-Commerce-Sektor auf der ganzen Welt ist ein weiterer wichtiger Faktor, der voraussichtlich das Wachstum des globalen Marktes für klinische Ernährungsprodukte im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Marken und Produkteinführungen, um auf dem Markt Fuß zu fassen

Unternehmen, die in der Marktlandschaft für klinische Ernährungsprodukte tätig sind, streben Produkteinführungen an, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. So kündigte das indische Start-up Esperer Onco Nutrition im April 2020 die Einführung einer breiten Palette klinischer Ernährungsprodukte an, die speziell für Krebspatienten entwickelt wurden. Im August 2019 gaben Nestle und Danone bekannt, dass sich die Unternehmen zunehmend auf die Erweiterung ihres Produktportfolios konzentrieren und ihr Produktportfolio durch die Einführung neuer klinischer Ernährungsprodukte erweitern.

Hohe Nachfrage nach optimalem Ernährungsmanagement inmitten der COVID-19-Pandemie

Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie wird voraussichtlich 2020 einen starken Einfluss auf den Markt für klinische Ernährungsprodukte haben, da die Nachfrage nach Ernährungsmanagement, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen, weiterhin konstant wächst. Die Nachfrage nach klinischen Ernährungsprodukten inmitten der anhaltenden COVID-19-Krise steigt, da die Verbraucher nach verschiedenen immunitätssteigernden Alternativen suchen, um eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu verhindern. Während die Offline-Verkäufe im Jahr 2020 wahrscheinlich einen Erfolg verzeichnen werden, wird erwartet, dass die Online-Verkäufe im Jahr 2020 aufgrund strenger Sperr-und Transportbeschränkungen, die von Regierungen verschiedener Länder in verschiedenen Regionen auferlegt werden, erheblich zunehmen werden.

