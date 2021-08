Der Markt für klinische Entscheidungsunterstützungssysteme (CDSS) wird im Prognosezeitraum 2020 – 2030 voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen

Clinical Decision Support Systems (CDs) – Markt: Übersicht

Der Antrieb für eine wertebasierte Versorgung im Gesundheitswesen ist einer der wichtigsten Dreh-und Angelpunkte für klinische Entscheidungsunterstützungssysteme (CDSS). CDSS ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, enorme Mengen an Patientendaten zu durchsuchen und diese Tools zusammen mit den gesamten IT-Tools des Gesundheitswesens zu nutzen, um Erkenntnisse zu erhalten, die zur Verbesserung der allgemeinen Patientenversorgung beitragen. Normalerweise ist CDSS ein integraler Bestandteil des elektronischen Gesundheitsdatensystems, und daher hat dessen Einsatz in der weltweiten Gesundheitsbranche die Entwicklung des CDSS-Marktes vorangetrieben. Das Ziel des Systems ist es, die klinische Effizienz auf Personal-und Verwaltungsebene zu steigern, die Mitglieder des Pflegeteams in die Lage zu versetzen, unerwünschte Ereignisse zu verhindern und eine evidenzbasierte Versorgung zu implementieren. Diese Wertversprechen treiben Investitionen in CDSS-Markt.

Die wichtigsten Bereitstellungsmodi können on-Premise-und Cloud-basierte Modelle umfassen und entweder wissensbasierte oder nicht wissensbasierte Modelle sein. Das Hauptangebot von Unternehmen auf dem CDSS-Markt sind Dienstleistungen, Software und Hardware. Die Studie bietet Einblicke in die aktuellen und aufstrebenden Wege in diesen Segmenten und mehr und präsentiert eine datengesteuerte Bewertung der Chancen in verschiedenen Regionen. Die bemerkenswertesten Trends der letzten Jahre, die Teil der Entscheidungsinstrumente bei Gesundheitsdienstleistern sind, werden in der Studie ebenfalls hervorgehoben, um den Lesern zu helfen, das Verhalten der Käufer zu verstehen.

Markt für klinische Entscheidungsunterstützungssysteme (CDSS): Wichtige Trends

Das sich entwickelnde regulatorische und Erstattungsumfeld in der Gesundheitsbranche hat klinische Entscheidungsunterstützungssysteme zu einem wichtigen Bestandteil der IT im Gesundheitswesen gemacht. Der CDSS-Markt wird durch das wachsende Bewusstsein für die Vorteile angetrieben, die Gesundheitsdienstleister mit CDSS für eine wertbasierte Versorgung nutzen können. Im Laufe der Jahre haben der Anstieg der Patientenpopulationen und die wachsende Vielfalt der Versorgung, die sie benötigen, auch Bedenken hinsichtlich Medikationsfehlern und der Häufigkeit unerwünschter Ereignisse aufgeworfen. Dies ist ein wichtiger Treiber für die Expansion des CDSS-Marktes. Die Einführung von CDSS hat Gesundheitsdienstleistern und Patienten geholfen, einen umfassenden Einblick in die Medikamente und Verfahren zu erhalten und so die ganzheitliche Gesundheitsversorgung voranzutreiben.

Es bestehen jedoch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit, wenn CDSS nicht ordnungsgemäß implementiert wird. Auf der anderen Seite hat CDSS Early Adopters geholfen, Erkenntnisse zu gewinnen, die Behandlungsprotokolle auf die nächste Ebene bringen können. Das Streben nach maßgeschneiderten Empfehlungen für Änderungen des Gesundheitsverhaltens ist ein Schlüsselfaktor, der die Nachfrage nach Technologien und Dienstleistungen auf dem CDDS-Markt ankurbelt.

Clinical Decision Support Systems (CDSS) Markt: Wettbewerbsbewertung

Dienstleister und Hardware-Entwickler sind daran interessiert, benutzerfreundliche Systeme anzubieten. Eine wachsende Anzahl von Akteuren beschäftigt sich mit der Erfüllung der Anforderungen im Gesundheitswesen, die aus der präzisionsmedizinischen Versorgung resultieren. Der Antrieb für die healthcare-IT für die Gesundheit der Bevölkerung management ist ein vielversprechender Weg für die Anbieter in den CDs-Markt. Der Anstieg der Inzidenz chronischer Krankheiten in Schwellenländern hat zu ungenutzten Möglichkeiten für Top-Player geführt. Ein typisches Beispiel ist die große potenzielle Nachfrage nach CDSS bei der Bewältigung der Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) und Krebs. Mehrere von ihnen wiederholen die Vorteile der Cloud-basierten Bereitstellung, um Kunden zu gewinnen und ihre Anteile aus hohen Verkäufen auf dem CDSS-Markt zu konsolidieren.

Einige der Branchenakteure, die hohe Anteile am CDSS-Markt anstreben, sind

MEDITECH

GE Healthcare

Siemens Healthineers

Philipp.

Markt für klinische Entscheidungsunterstützungssysteme (CDSS): Regionale Bewertung

Auf regionaler Ebene konnten Numerus-Länder in Nordamerika und Europa eine weit verbreitete Einführung von CDSS in den Gesundheitssystemen feststellen. In den letzten Jahren sind es jedoch einige asiatische Nationen, die weiterhin großes Interesse wecken. Das Umsatzwachstum in den asiatischen Märkten wird durch erhebliche Unterstützung durch die jeweiligen Regierungen getrieben. Der rasche Anstieg der Einführung elektronischer Gesundheitsakten im asiatisch-pazifischen Raum erhöht auch die Aussichten auf dem CDSS-Markt.

