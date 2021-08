Der Markt für kardiorespiratorische Stresstestsysteme wird bis Ende 2025 voraussichtlich einen Wert von 3,08 Milliarden US-Dollar haben.

In Bezug auf die Anbieterumgebung ist der globale Markt für kardiopulmonale Stresstestsysteme Koninklijke Philips NV, Hill-rom Holdings Inc., General Electric Company, MGC Diagnostics Corporation, OSI Systems Inc., Masimo, NIHON KOHDEN CORPORATION, COSMED, Halma plc, Schiller AG und Vyaire Medical Inc. Dies führt zu einem hohen Wettbewerbsniveau zwischen diesen Unternehmen. In diesem Szenario haben sich die Spieler stark auf die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Geräte verlassen, um auf diesem Markt stark zu bleiben. Das Aufkommen von exponentiell aufstrebenden Marktteilnehmern zur Entwicklung von Hilfsmitteln, die für kardiorespiratorische Belastungstests benötigt werden, ist ein bemerkenswerter Trend, der in diesem Markt zu beobachten ist.

Darüber hinaus erwägen Hauptakteure auf dem Markt für kardiopulmonale Stresstestsysteme Kooperations- und Lizenzvereinbarungen, um relativ unerschlossene Märkte mit niedrigen Eintrittsbarrieren und hohem Wachstumspotenzial zu erschließen. Infolgedessen wird erwartet, dass diese Akteure in den nächsten Jahren verstärkt Fusionen und Übernahmen sowie strategische Partnerschaften mit lokalen Akteuren eingehen werden.

Laut einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) erreichte der globale Markt für kardiorespiratorische Stresstestsysteme im Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Entwicklung verschiedener technologischer Produkte für kardiopulmonale Stresstests und vieler anderer Faktoren ein Volumen von 2,08 Milliarden US-Dollar. Im Prognosezeitraum 2017-2025 soll der Markt bis Ende 2025 auf 3,08 Milliarden US-Dollar geschätzt werden.

Unter den verschiedenen Produkttypen wird erwartet, dass das Segment Herz-Lungen-Belastungstestsysteme im Prognosezeitraum den globalen Markt für Herz-Lungen-Belastungstestsysteme anführt. Laut Endverbrauchern dürfte der Krankenhaussektor im Prognosezeitraum 2017-2025 den Markt wertmäßig dominieren. Geografisch wird erwartet, dass Nordamerika den globalen Markt für kardiopulmonale Stresstestsysteme im Verhältnis zum Umsatz im Prognosezeitraum weiterhin dominieren wird.

Zunehmende Einführung von Stresstestverfahren, um zu beurteilen, ob die Herzfunktion für den Markt von Vorteil ist

Der globale Markt für kardiopulmonale Stresstestsysteme wird von mehreren wichtigen Faktoren angetrieben. Die Diagnose der ordnungsgemäßen Funktion des Herzens bleibt die erste Behandlungslinie, um Ärzte bei der Beurteilung des Gesundheitszustands von Patienten mit einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu unterstützen. Stresstests helfen Ärzten, die Herzfunktion basierend auf mehreren Parametern wie Blutdruck, Herzrhythmus, Atmung und mehr zu bewerten, und werden normalerweise auf einem Laufband oder Fahrrad durchgeführt. Bei der Stressechokardiographie wird beispielsweise ein Ultraschallbild des Herzens aufgenommen, wenn das Herz seinen Höhepunkt erreicht hat, was einen Einblick in die Blut- und Sauerstoffversorgung des Herzens während des Trainings gibt. Alternativ werden bildgebende Tests durchgeführt, wenn die Person nicht in der Lage ist, auf einem Laufband oder Fahrrad zu gehen oder wenn ein Belastungstest keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefert, um die Ursache des Herzproblems zu diagnostizieren.

Kontinuierliche Entwicklung technologisch fortschrittlicher Produkte mit zusätzlichen Funktionen treibt das Wachstum an

Darüber hinaus ist die kontinuierliche Entwicklung technologisch fortschrittlicher kardiorespiratorischer Stresstestsysteme ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des Marktes für kardiorespiratorische Stresstestsysteme positiv vorantreibt. Dies liegt vor allem daran, dass zunehmend Stresstestverfahren zur Früherkennung von Herzerkrankungen eingesetzt werden, um das Risiko potenziell tödlicher Notfälle zu minimieren.

Die hier präsentierte Übersicht ist: Transparenz-Marktforschung (TMR), Markt für kardiopulmonale Belastungstestsysteme (Produkttypen – Systeme für kardiopulmonale Belastungstests (CPET), Belastungs-EKG, Pulsoximeter, Stress-Blutdruckmessgerät, Einzelphotonen-Emissions-Computertomographie (SPECT)) ), Endbenutzer – Krankenhäuser, Spezialkliniken/Kardiologiekliniken, ambulante chirurgische Zentren, Diagnosezentren) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen, 2017 – 2025“

