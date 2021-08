Der Markt für kardiale Holter-Monitore wird voraussichtlich bis 2024 einen Umsatz von 518,9 Millionen US-Dollar erreichen

Ein aktueller Bericht von Transparency Market Research besagt, dass der globale Markt für kardiale Holtermonitore in der Zeit von 2016 bis 2024 voraussichtlich erheblich wachsen wird. Laut dem Bericht die globale Der Holter Monitor Market & nbsp;wird während der Amtszeit eine robuste CAGR von 6.6% aufweisen. Das Wachstum des Marktes ist auf die steigenden Standards der Gesundheitsbranche in mehreren Ländern der Welt zurückzuführen. Darüber hinaus die steigende Zahl von Regierungsinitiativen, um die Menschen über die Vorteile von Herzmonitoren aufzuklären. Diese Initiativen ermöglichen es den Unternehmen, neue und innovative Lösungen zu entwickeln, mit denen die Fehlfunktion ihres Herzens leicht erkannt werden kann. Mit Hilfe dieser Entwicklungen wird der globale Markt für kardiale Holtermonitore voraussichtlich bis Ende 2024 einen Wert von 518,9 Mio.

Wachsende Gefahr von Herzerkrankungen, um das Wachstum voranzutreiben

Die Veränderung des Essensregimes von Individuen, die sich durch die Verwendung verschiedener unglücklicher Ernährungssachen, unvernünftige Aufnahme von Alkohol und Rauchen auszeichnet, hat sich größtenteils auf die Entwicklung von Infektionen und Hilflosigkeit gegenüber diesen Krankheiten ausgewirkt. Stationäre Lebensweise Entscheidungen wie das Nichtauftreten von Aktivität in ihrem täglichen Leben haben ebenfalls zu dem schwankenden Zustand der Stärke verschiedener Individuen beigetragen, insbesondere in Bezug auf die Turbulenzen und Beschwerden des Herzens. Dementsprechend hat die zunehmende Verbreitung von kardiovaskulären Erkrankungen ein erhebliches Interesse für den kardiovaskulären Holter-Bildschirm verstärkt, und es handelt sich um ein mobiles EKG-Prüfgerät, mit dem die elektrischen Übungen des menschlichen Herzens aufgezeichnet werden. Ungeachtet dessen ist die steigende Zahl von Herzpatienten zusammen mit steigenden mechanischen Fortschritten entschlossen, das Wachstum des globalen Marktes für Herz-Holter-Monitore voranzutreiben.

Wachsende Technologieimplementierung, um den Markt voranzutreiben

Das wachsende Interesse an einem allumfassenden, multi-Informations-und patientengetriebenen Gerät, das die unvorhersehbare Physiologie eines Patienten berücksichtigt, hat zur Entwicklung eines tragbaren Herzbildschirms geführt, der durch künstliche Intelligenz angetrieben wird. Das in Großbritannien ansässige Startup Cambridge Heartware hat Mitte 2019 den Versand eines tragbaren Herzbildschirms angekündigt, der durch künstliches Denken angetrieben wird und alle Informationen, die das Gadget auswählt, aus der Ferne in die Cloud überträgt, wo vielseitige KI-Berechnungen klinisch signifikante unvorhersehbare Rhythmen unterscheiden. Dies ist auch ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes für kardiale Holter-Monitore von 2016 bis 2024 fördert.

Nordamerika zu Halten Lion & rsquo;s Marktanteil

Nordamerika hält einen großen Teil des Weltmarktes für Herz-Holter im Jahr 2015, zurückzuführen auf die Neigung der Patienten zu unwesentlich aufdringlich indikativ Geräte und bessere Subventionierung von der Regierung für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Problem. Nordamerika wird voraussichtlich mit seiner Stärke auf dem Markt für Herz-Holter-Monitor fortfahren, die den Spekulationen zugeschrieben wird, die von den bemerkenswerten Marktteilnehmern im Geschäft mit restaurativen Geräten gemacht werden, und konsequenten Anstieg der Frequenzen von Herz-Kreislauf-Problem im Bereich von Nordamerika. Dies ermöglicht es Nordamerika, den globalen Markt für kardiale Holtermonitore von 2016 bis 2024 zu dominieren.

Der globale Markt für kardiale Holtermonitore ist segmentiert nach:

Produkttyp 1-Kanal 2-Kanal 3-Kanal 12-Kanal

Endbenutzer Krankenhäusern Ambulante Chirurgische Zentren Kliniken Homecare-Einstellungen

Region Nordamerika Europa Asien / Pazifik Lateinamerika Mittlerer Osten & amp; Afrika



