Der Markt für Kapselhotels wird voraussichtlich in naher Zukunft 2028 mit Schlüsselakteuren ankurbeln – THE CAPSULE HOTEL, First Cabin HD CO., LTD., hipstercity, Book And Bed Tokyo, URBANPOD

Der Marktforschungsbericht für Kapselhotels ist eine wertvolle Quelle wahrnehmbarer Informationen für Geschäftsstrategen. Diese Marktstudie für Kapselhotels enthält umfassende Daten, die das Verständnis, den Umfang und die Anwendung dieses Berichts erweitern.

Eine spezifische Studie zur Wettbewerbslandschaft des globalen Markt für Kapselhotels hat Einblicke in die Unternehmensprofile, die Finanzlage, die jüngsten Entwicklungen, Fusionen und Übernahmen und damit die SWOT-Analyse gegeben. Dieser Analysebericht bietet den Lesern einen transparenten Plan zur Besorgnis über die allgemeine Marktsituation, um weitere Projekte zu diesem Markt auszuwählen.

Der Bericht über den Capsule Hotel Market stellt die folgenden Unternehmen vor, darunter: – THE CAPSULE HOTEL, First Cabin HD CO., LTD., hipstercity, Book And Bed Tokyo, URBANPOD, CubeHotelsGroup, Riccarton Capsule Hotel., NADESHIKO HOTEL., The Bed KLCC ., Pangea pod hotel, Nonze Hostel Pattaya, Dream Lodge Singapore, INBOX CAPSULE HOTEL, THE POD SYDNEY, Anshin Oyado, Bloc Birmingham., Tubohotel, Koyasan Guesthouse Kokuu, Time Capsule Retreat und De Bedstee Hotel

Der Markt für Kapselhotels wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2028 voraussichtlich ein Marktwachstum von 10,1% verzeichnen und bis 2028 voraussichtlich 3.238,8 Mio. USD erreichen. Der Marktforschungsbericht für Datenbrücken über den Kapselhotelmarkt bietet Analysen und Einblicke in die verschiedene Faktoren, die voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum vorherrschen und sich auf das Marktwachstum auswirken. Die steigende Popularität von Reisen mit einem knappen Budget lässt das Wachstum des Marktes für Kapselhotels eskalieren.

Das Kapselhotel, das auch als Schlafkabinen- oder Pod-Hotel bezeichnet wird, ist eine neuartige und exklusive Art der Unterkunft zu einem erschwinglichen Preis. Jeder Reisende bewohnt eine Kapsel, im Grunde eine bettgroße Kapsel, die entweder mit einem Vorhang oder einer Tür ohne Schloss verschlossen werden kann. Die Kapseln innerhalb der Hotels sind in Reihen angeordnet und mit Annehmlichkeiten wie WLAN, Schließfach, Steckdosen usw. ausgestattet.

Hauptfaktoren, die das Wachstum des Kapselhotelmarktes im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln werden, sind die Entwicklung mobiler Anwendungen und mühelose Buchungen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anstieg der Reise- und Tourismusbranche sowie die Kosteneffizienz das Wachstum des Kapselhotelmarktes weiter vorantreiben. Darüber hinaus wird geschätzt, dass der steigende Bedarf an wirtschaftlichen und erschwinglichen Hotels aufgrund der steigenden Ausgaben für Zimmer und Unterkünfte in Luxushotels das Wachstum des Kapselhotelmarktes abfedert

Nach Reisetyp (Solo und Gruppe), Bett (Einzel und Doppel), Form (vertikal und horizontal), Material (Holz, Metall und andere), Buchungsmodus (Online-Buchung und Offline-Buchung), Altersgruppe (Generation X, Generation Y und Generation Z), Bewerbung (Touristen, Büroangestellte und andere),

Marktsegment nach Regionen, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Nordische Nationen, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und Rest von APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Rest der Länder etc.)

Mittlerer Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA)

Inhaltsverzeichnis –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für Kapselhotels 2028

1 Marktübersicht

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb von Kapselhotels nach Herstellern

4 Globale Marktanalyse für Kapselhotels nach Regionen

5 Nordamerika Kapselhotel nach Ländern

6 Europe Capsule Hotel nach Ländern

7 Asien-Pazifik-Kapselhotel nach Ländern

8 Südamerika Kapselhotel nach Ländern

9 Nahost- und Afrika-Kapselhotels nach Ländern

10 Globales Marktsegment für Kapselhotels nach Typ

11 Globales Marktsegment für Kapselhotels nach Anwendung

Marktprognose für 12 Kapselhotels

13 Vertriebskanal, Distributoren, Händler und Händler

14 Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen

15 Anhang

