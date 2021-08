Der Markt für interspinöse Abstandshalter wird voraussichtlich 5.5% CAGR während 2018-2026 registrieren

Transparenz Marktforschung (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel veröffentlicht, ‘Interspinous Spacers Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends, und Prognose, 2018–2026.’ Nach dem Bericht, die global Interspinous Spacers market & nbsp;wurde bei US$ 63.45 Mn in 2017 bewertet und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR expandieren. Anstieg des Bewusstseins & die Nachfrage nach minimal-invasiven Operationen, günstige Erstattungsrichtlinien für interspinöse Geräte und die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung werden voraussichtlich den Weltmarkt von 2018 bis 2026 vergrößern. Der globale Markt für interspinöse Abstandshalter wird wahrscheinlich durch die Zunahme der Inzidenz von Holzspinalstenosen und innovative Produkteinführungen angetrieben.

Anstieg der Nachfrage nach minimalinvasiven Operationen und Bewusstsein für Wirbelsäulenerkrankungen Behandlungen Markt treiben

Der globale Markt für interspinöse Abstandshalter wächst rasant, getrieben durch das zunehmende Bewusstsein für Behandlungen von Wirbelsäulenerkrankungen und die Einführung minimalinvasiver Operationen. Die Akzeptanz minimalinvasiver Operationen durch Ärzte und Chirurgen schafft Bewusstsein für die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen. Technologische Fortschritte bei minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen haben zur Entwicklung verschiedener interspinöser Prozessdekompressionsgeräte geführt. Die interspinöse Spacer-Platzierung weist niedrigere Komplikationsraten auf als Dekompressions-und Spinalfusionstechniken. Interspinöse Abstandshalter sind in der geriatrischen Bevölkerung weit verbreitet, da ältere Patienten aufgrund von Gesundheitszuständen mit Operationen nicht zufrieden sind.

Günstiges Erstattungsszenario Treibt Nachfrage nach interspinösen Abstandshaltern an

Starke Erstattungsrichtlinien für interspinöse Abstandshalter in Industrieländern wie den USA, Australien, Neuseeland, Großbritannien und Deutschland haben es den meisten betroffenen Patienten ermöglicht, sich für wirksame Behandlungsmethoden mit Qualitätsprodukten zu entscheiden. Diese Erstattungsrichtlinien haben den Umsatz führender globaler Akteure auf dem Weltmarkt erheblich gesteigert. Im November 2015 umfassten die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) beispielsweise Vertiflex, Inc.’ s Superion Interspinous Spacer in der Liste der zugelassenen chirurgischen Verfahren in ambulanten Chirurgie Zentren mit Wirkung vom Januar 1, 2016. Die Umstrukturierung bestehender Erstattungsrichtlinien zur Einbeziehung und Erweiterung der neuen Produktpalette in die Erstattungssysteme in den meisten Ländern fördert das Wachstum des globalen Marktes für interspinöse Abstandshalter.

Nordamerika dominierte Globalen Markt

Nordamerika dominierte den globalen Markt für interspinöse Abstandshalter im Jahr 2017 aufgrund der hohen Prävalenz von lumbaler Spinalstenose, des technologischen Fortschritts, der zunehmenden Akzeptanz von interspinösen Abstandshaltern, der Investitionen in Forschung und Entwicklung und der etablierten Gesundheitsinfrastruktur. Laut Forschung, Anstieg der Prävalenz von degenerativen Bandscheibenerkrankungen &Ampere; lumbale Spinalstenose in der geriatrischen Bevölkerung treibt den Markt in Nordamerika. Darüber hinaus sind schätzungsweise 250.000 und 500.000 Menschen in den USA von Symptomen einer Spinalstenose betroffen. Diese Zahl zeigt, dass etwa 1 von 1.000 Personen älter als 65 und 5 von 1.000 Personen älter als 50 von einer Spinalstenose betroffen sind.

Anstieg der geriatrischen Bevölkerung treibt Nachfrage an

Die geriatrische Bevölkerung hat ein höheres Risiko, degenerative Bandscheibenerkrankungen und lumbale Wirbelsäulenerkrankungen zu entwickeln, da diese durch altersbedingte Degeneration und Hypertrophie der invertierbaren Bandscheiben, Bandscheiben und Facettengelenke verursacht werden. Zwischen 20% und 30% der asymptomatischen Erwachsenen, die älter als 60 Jahre sind, weisen bildgebende Hinweise auf eine Spinalstenose auf. In einem von der WHO veröffentlichten Bericht heißt es, dass die Zahl der Menschen ab 65 Jahren bis 2050 voraussichtlich auf 2, 1 Milliarden steigen wird. Eine Bevölkerungsstudie in Japan ergab, dass die Inzidenzrate der lumbalen Spinalstenose in der Altersgruppe 40 bis 49 etwa 1,7% bis 2,2% betrug, während die Inzidenzrate in der Altersgruppe 70 bis 79 10,3% bis 11,2% betrug.

Investitionen in F&E und M&A durch Schlüsselakteure treiben globalen Markt an

Schlüsselakteure, die den globalen Markt für interspinöse Abstandshalter dominieren, sind Medtronic, NuVasive, Inc., Paradigm Spine (RTI Surgical), Zimmer Biomet, Vertiflex, Inc. Leben Spine, Inc. und Globus Medical, Inc. Diese Akteure konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen und investieren in die Entwicklung von interspinösen Abstandshaltern und stellen diese der Patientenpopulation zur Verfügung. Die Forschungs-und Entwicklungsbemühungen von Medtronic zielen darauf ab, die Technologieführerschaft in verschiedenen Märkten aufrechtzuerhalten oder zu erreichen. Darüber hinaus kündigte RTI Surgical im November 2018 die Übernahme von Paradigm Spine an, um seine Präsenz zu verbessern und das Produktportfolio regional zu erweitern.

