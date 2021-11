Der Markt für Insektenproteine ​​wird voraussichtlich bis 2027 eine moderate CAGR erreichen Covid-19-Analyse | Aspire Food Group, Entomo Farms, PROTIX, Ÿnsect

Im asiatisch-pazifischen Raum dominiert der Insektenproteinmarkt in China aufgrund des hohen Konsums von Nahrungsmitteln aus Insekten und ist die größte Gesamtbevölkerung, die aufgrund ihres höheren Energiegehalts auf Insektenprotein angewiesen ist. In Nordamerika dominiert der Markt in den USA aufgrund der höchsten Anzahl von Produktionsstätten in der Region aufgrund der breiten Verbrauchernachfrage nach Proteinprodukten mit hohem Protein- und Vitamingehalt in ihrer Ernährung. In Europa dominiert der Markt im Vereinigten Königreich, was die EU-Zulassung für die Verwendung von Insektenprotein in Fisch- und Schweinefutterprodukten betrifft.