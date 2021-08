Der Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von ~7% wachsen

Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche: Einführung

Transparency Market Research hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Globaler Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche im Jahr 2019 auf 5,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird von 2020 bis 2030 voraussichtlich mit einer CAGR von ~7% wachsen. Maul- und Klauenseuche (MKS) ist ein akutes Virus und hochansteckende Krankheiten, die verschiedene wirtschaftlich bedeutende Nutztierarten befallen. Das MKS-Virus befällt Schweine, Kühe, Ziegen, Schafe und Hirsche.

Tiere mit MKS entwickeln Fieber und Blasen an Lippen und Zunge im Maul, an den Brustdrüsen und um die Hufe. Die Maul- und Klauenseuche ist eine hochansteckende Krankheit von Paarhufern. In Ländern, in denen Nahrungsmittel und Nutztiere für die Subsistenzlandwirtschaft unverzichtbar sind, beeinträchtigen MKS-Ausbrüche ernsthaft die Ernährungssicherheit und die Entwicklung. In den letzten Jahrzehnten wurden erhebliche Fortschritte in der MKS-Virusforschung auf molekularer, zellulärer und lebender Ebene erzielt.

Typisch ist der weltweite Markt für Maul- und Klauenseuche-Impfstoffe in konventionelle Impfstoffe und Notfallimpfstoffe unterteilt. Das Segment konventionelle Impfstoffe wurde in Impfstoffe auf Aluminiumhydroxid/Saponin-Basis und Impfstoffe auf Ölbasis unterteilt. Das Segment konventionelle Impfstoffe machte im Jahr 2019 einen Großteil des globalen Marktes für Maul- und Klauenseuche-Impfstoffe aus. Das Segment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen CAGR wachsen, da der Bedarf und die Nachfrage nach Prävention der Krankheit in allen Bereichen gestiegen sind die Welt.

Basierend auf der Anwendung wurde der weltweite Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche in Rinder, Schafe und Ziegen, Schweine und andere (Antilopen, Hirsche, Bisons und Kameliden) eingeteilt. Das Rindersegment hatte 2019 einen bedeutenden Anteil am weltweiten Impfstoffmarkt für Maul- und Klauenseuche.

Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche: Prominente Regionen

Nordamerika hatte im Jahr 2019 einen großen Anteil am globalen Markt für Maul- und Klauenseuche-Impfstoffe. Eine hoch strukturierte Tiergesundheitsbranche, die Präsenz wichtiger Akteure und die von diesen Akteuren verfolgten Wachstumsstrategien sind die Hauptfaktoren für den Markt für Maul- und Klauenseuche-Impfstoffe in der Region . Ein steigendes Bewusstsein für die Vorteile der Prävention von Krankheiten und ein Anstieg der Ausgaben für die Tiergesundheit stärken den Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche in Nordamerika.

Der asiatisch-pazifische Raum hielt 2019 den zweitgrößten Anteil am weltweiten Markt für Maul- und Klauenseuche-Impfstoffe. Das Wachstum des Marktes für Maul- und Klauenseuche-Impfstoffe im asiatisch-pazifischen Raum ist auf den Anstieg akuter Viruserkrankungen und den gut entwickelten Tiergesundheitssektor zurückzuführen. Der Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen.

Die Entwicklung von Impfstoffen und anderen Pharmaprodukten zur Bewältigung von Bedenken gegen Zoonosen und eine Sensibilisierung für routinemäßige Untersuchungen und Diagnosen sind die wichtigsten Faktoren, die voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Maul- und Klauenseuche-Impfstoffe in der Region ankurbeln werden.

Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche: Hauptakteure

Hauptakteure bauen ihre Präsenz aus, um ihre Position auf dem globalen Markt für Impfstoffe gegen Maul- und Klauenseuche zu festigen. Eine stärkere Betonung der Prävention und des Wohlbefindens durch Tierärzte und Besitzer bietet wichtigen Akteuren lukrative Möglichkeiten, ihren Anteil am globalen Markt für Maul- und Klauenseuche-Impfstoffe zu erhöhen. Daher engagieren sich Hersteller in der Entwicklung neuer Produkte, Kooperationen und Vertrieb, um Marktanteile zu gewinnen.

Zu den führenden Akteuren auf dem globalen Markt für Maul- und Klauenseuche-Impfstoffe gehören India Immunological Ltd., Merck Animal Health, Brilliant Bio Pharma Ltd., Ceva Santé Animale, Boehringer Ingelheim GmbH, Biovet Private Limited, Biovencer Healthcare Private Limited, Vetal Animal Health Products SA , und Biogenesis Bago SA.

