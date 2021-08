Der Markt für hyperspektrale Bildgebungssysteme wird in naher Zukunft schnell eskalieren

Globaler Markt für hyperspektrale Bildgebungssysteme: Überblick

Hyperspektrale Bildgebung wird auch als bildgebende Spektroskopiegeräte bezeichnet. Diese Geräte werden unter anderem in einer Reihe von Anwendungen im Gesundheitswesen, im Lebensmittelsektor, in Forschung und Entwicklung, im Verteidigungssektor eingesetzt. Die anderen Sektoren wie Fernerkundung, Nachtsicht und Kalorimetrie setzen zunehmend auf das hyperspektrale Bildgebungssystem. Die hyperspektrale Bildgebung unterscheidet sich von der multispektralen Bildgebung basierend auf der Bildqualität und bietet eine höhere Empfindlichkeit als die konventionelle oder multispektrale Bildgebung.

Der Marktbericht für hyperspektrale Bildgebungssysteme dient den Investoren, Hauptakteuren und Neueinsteigern, um die bestehenden Trends auf dem Markt zu erkennen und zukünftige Chancen zu bewerten, die das Wachstum beeinflussen. Es umfasst auch aktuelle Daten zur Identifizierung von Wachstumsaussichten und einigen wichtigen Bedrohungen. Der Bericht bietet Informationen zur Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt in einem wichtigen Segment des Marktberichts für hyperspektrale Bildgebungssysteme. Es untersucht Umsatzanteil, Status, Wachstumsrate, Markttreiber, Chancen, zukünftige Trends und Herausforderungen.

Globaler Markt für hyperspektrale Bildgebungssysteme: Neuartige Entwicklung

• Einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für hyperspektrale Bildgebungssysteme sind Headwall Photonics, SPECIM, Corning Incorporated, Resonon, Norsk Elektro Optikk, Telops und Applied Spectral Imaging.

• Im Jahr 2018 brachte einer der Hauptakteure Headwall Photonics ein neues Produkt im hyperspektralen Bildgebungssystem für fortschrittliche Sensornutzlasten auf den Markt, das die hyperspektralen Sensoren umfasst, und das System wie LIDAR, das beim Einsatz in unbemannten Flugzeugen und Luftfahrzeugplattformen hilft .

• 2017 schloss SPECIM eine Vereinbarung mit zwei US-amerikanischen Unternehmen wie Blue Line Associates, Tech Imaging Services und dem koreanischen Unternehmen DATVISION. Durch diese Vereinbarung kann SPECIM seine Produkte wie Kameras und anderes Zubehör weltweit verkaufen.

Globaler Markt für hyperspektrale Bildgebungssysteme: Schlüsseltrends

Hyperspektrale Bildgebung ist eine erfinderische Innovation, die verwendet wird, um Bilder eines Artikels zu beschaffen und zu zerlegen. Mit unaufhörlichen Fortschritten bei der Ausrüstung und Programmierung für die Bildverarbeitung und -untersuchung wird die hyperspektrale Bildgebung zunehmend in verschiedenen Forschungsbereichen auf der ganzen Welt eingesetzt. Hyperspektrale Bildgebung bietet einige günstige Umstände, zum Beispiel höhere Klarheit und Granularität, höhere Bildaufnahmegeschwindigkeit im Gegensatz zu anderen Geisterbildgebern und nicht aufdringliche Bildgebung.

Über ihre Points of Interest nachgedacht, wird die Strategie in verschiedenen Anwendungsgebieten mit Hilfe von Experten durch Subventionen und Konzessionen angewendet. Wenn sich dieses Muster in den kommenden Jahren fortsetzt und erwartet, dass hyperspektrale Bildgebung dazu beiträgt, überzeugende Ergebnisse in verschiedenen Forschungsübungen und -anwendungen zu erzielen, wird eine größere Anzahl von Forschungsunternehmen hyperspektrale Bildgebungsrahmen effektiv nutzen. Folglich drängen die zunehmenden Anwendungen der hyperspektralen Bildgebung die Marktteilnehmer, Ressourcen in diesen Markt zu investieren. Die Verfügbarkeit von Finanzierungen wird es neuen Unternehmen und bestehenden Firmen ermöglichen, einfallsreiche Artikel zu versenden, ihre Artikelportfolios zu erweitern und von den Entwicklungsöffnungen auf dem Markt zu profitieren.

Im Laufe der Jahre gab es kritische Fortschritte bei Spektrographen und Identifiziererplänen, die zu geringeren Kosten und verbesserten Instrumentierungsfähigkeiten geführt haben. In der Folge wird die hyperspektrale Bildgebung zunehmend in verschiedenen Anwendungsgebieten eingesetzt. Im Gegensatz zu normalen Kameras erhalten Hyperspektralkameras ein 3D-Bild mit fester Form und außerirdischen Daten, die für alle Fälle geeignet sind, in denen Bilder einen großen Bereich umfassen und viele Daten in einer einzelnen Ansicht kodieren müssen.

Globaler Markt für hyperspektrale Bildgebungssysteme: Regionaler Ausblick

Regional könnte der Markt für hyperspektrale Bildgebungssysteme in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Von diesen wird erwartet, dass Nordamerika in Bezug auf Nachfrage, Umsatz und Verbrauch bis zum Ende des Prognosezeitraums, gefolgt von Europa, auf dem globalen Markt für hyperspektrale Bildgebungssysteme dominierend sein wird. Dies ist auf die hohen Investitionen in das Gesundheitswesen gepaart mit der Verfügbarkeit einer robusten Gesundheitsinfrastruktur und der wachsenden Neigung zur Einführung neuer Technologien zurückzuführen. Es wird jedoch geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum in den kommenden Jahren aufgrund des Anstiegs des verfügbaren Einkommens und des wachsenden Gesundheitssektors mit einer lukrativen Wachstumsrate expandieren wird.

