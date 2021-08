Der Markt für Hydrogel-basierte Arzneimittelabgabesysteme wird voraussichtlich in den nächsten Jahren wachsen

Markt für Hydrogel-basierte Arzneimittelabgabesysteme: Einführung

• Hydrogele sind dreidimensionale Netzwerke aus wasserlöslichen Polymeren, die vernetzt sind. Hydrogele können aus fast jedem wasserlöslichen Polymer hergestellt werden, und diese können eine Reihe von chemischen Zusammensetzungen und physikalischen Masseneigenschaften aufweisen. Darüber hinaus können Hydrogele in verschiedenen physikalischen Formen wie Platten, Mikropartikel, Nanopartikel, Beschichtungen und Filme hergestellt werden. Daher werden Hydrogele in der klinischen Praxis und experimentellen Medizin für verschiedene Anwendungen, einschließlich Tissue Engineering und regenerative Medizin, Diagnostik, zelluläre Immobilisierung, Biomolekül- oder Zelltrennung und Barrierematerialien zur Regulierung biologischer Adhäsionen, weit verbreitet verwendet.

• Herkömmliche Methoden zur Arzneimittelverabreichung werden durch Bedenken wie systemische Toxizität und wiederholte Dosierung behindert. Hydrogele stellen bequeme Träger für die Arzneimittelabgabe bereit, wodurch sichergestellt wird, dass diese Nachteile verringert werden, während die therapeutischen Vorteile des Arzneimittels verbessert werden. Hydrogele haben sich aufgrund fein einstellbarer physikalischer Eigenschaften, die eine kontrollierte Wirkstofffreisetzung bieten, und der Vorteile, die diese für einen labilen Wirkstoffschutz vor Abbau bieten, als äußerst effiziente Wirkstoffabgabesysteme erwiesen.

Haupttreiber, Einschränkungen und Chancen des globalen Marktes für Hydrogel-basierte Arzneimittelabgabesysteme

• Der weltweite Markt für Arzneimittelverabreichungssysteme auf Hydrogelbasis wird voraussichtlich durch steigende Investitionen und Finanzierungen führender Pharmaunternehmen in F&E-Aktivitäten auf der Suche nach neuen Arzneimitteln, Verabreichungsmethoden und Diagnostika angetrieben. Hydrogel hat sich aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften als vielversprechende Methode zur Wirkstoffabgabe erwiesen. Es wird erwartet, dass der Weltmarkt durch verstärkte F&E-Bemühungen im Zusammenhang mit Medikamentenabgabesystemen vorangetrieben wird.

• Hydrogele helfen, die Freisetzung eines Arzneimittels räumlich und zeitlich zu kontrollieren. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Medikamentenabgabesystemen mit kontrollierter Freisetzung in einer Reihe von therapeutischen Bereichen den Weltmarkt im Prognosezeitraum steigern wird. Hohe Kosten für Hydrogele, geringe mechanische Festigkeit und Kompatibilitätsprobleme mit einer begrenzten Anzahl von Arzneimitteln werden jedoch wahrscheinlich das Wachstum der Welt langfristig behindern.

• Derzeit laufen eine Reihe klinischer Studien zu Wirkstoffabgabesystemen auf Hydrogel-Basis, und mehrere Hydrogel-Technologien haben bereits die behördliche Zulassung für biomedizinische Anwendungen erhalten. Dies wird voraussichtlich den Weltmarkt im Prognosezeitraum antreiben.

Nordamerika wird großen Anteil am globalen Markt für Hydrogel-basierte Arzneimittelabgabesysteme erobern

• Nordamerika wird voraussichtlich einen Großteil des globalen Marktes für Hydrogel-basierte Arzneimittelverabreichungssysteme ausmachen. Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit einer effektiven Kostenerstattung, die die Kosten aktueller Therapien abdeckt, die Präsenz von Hydrogel-Lieferanten in der Region und zahlreiche Produkteinführungen das Wachstum des Marktes in der Region ankurbeln.

• Der Markt für Hydrogel-basierte Arzneimittelverabreichungssysteme im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Dies wird auf den verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung, den steigenden Bedarf an besserer medizinischer Behandlung in verschiedenen therapeutischen Bereichen und die steigende Nachfrage zur Senkung der Gesundheitskosten zurückgeführt.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Arzneimittelverabreichungssysteme auf Hydrogelbasis

Führende Marktteilnehmer konzentrieren sich darauf, ihre F&E-Aktivitäten zu verstärken und neue Produkte für spezifische Anwendungen auf den Markt zu bringen. Hauptakteure auf dem globalen Markt für Arzneimittelverabreichungssysteme auf Hydrogelbasis sind:

• GlaxoSmithKline

• Alliance Pharmaceuticals Limited

• Oraldent GmbH.

• Ashland

• Johnson & Johnson

• Pfizer, Inc.

• Gilead-Wissenschaften

• Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

• Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

• Andere prominente Spieler

