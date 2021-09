Der Markt für Hämostasediagnostik soll von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 8,5% wachsen

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für Hämostasediagnostik – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2027“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge wurde der weltweite Markt für Hämostase-Diagnostika im Jahr 2018 auf 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 2019 bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,5% wachsen.

Überblick

• Eine Störung der Blutgerinnungsfähigkeit des Körpers wird als Gerinnungsstörung bezeichnet. Diese Störungen können entweder zu Blutungen oder Thrombosen führen. Es gibt verschiedene Gründe, die Gerinnungsstörungen verursachen können. Diese Störungen können entweder erworben oder erblich sein. Einige der Hauptursachen für Gerinnungsstörungen, die zu Blutungen führen können, sind Hämophilie, von Willebrand-Krankheit und Thrombozytendysfunktion. Andere Ursachen für Gerinnungsstörungen, die zu Blutungen führen können, sind Vitamin-K-Mangel, disseminierte intravasale Gerinnung und andere Gerinnungsfaktor-Mangel

• Laut der National Hemophilia Foundation kommt Hämophilie A etwa viermal so häufig vor wie Hämophilie B. Die Zahl der Menschen mit Hämophilie in den Vereinigten Staaten wird auf etwa 20.000 Personen geschätzt.

• Nordamerika war 2018 der größte Markt für Hämostase-Diagnostika. Der Anstieg der Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, tiefen Venenthrombosen sowie genetischen und erworbenen Blutgerinnungsstörungen ist ein Faktor, der den Markt für Hämostase-Diagnostika in Nordamerika von 2017 bis 2025 voraussichtlich vorantreiben wird. Darüber hinaus sind technologische Fortschritte, ein verbesserter Zugang zu Gesundheitsdiensten und der Eintritt neuer Hersteller weitere Faktoren, die den Markt in der Region im Prognosezeitraum wahrscheinlich ankurbeln werden.

• Der asiatisch-pazifische Raum ist wahrscheinlich ein sehr lukrativer Markt für Hämostase-Diagnostika und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer hohen CAGR wachsen. Das hohe Pro-Kopf-Einkommen hat den Konsum von Diagnose- und Therapieprodukten in der Region erhöht. Die rasante Marktausweitung in der Region ist auf die zahlreichen staatlichen Initiativen zur Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur zurückzuführen. Es wird geschätzt, dass der Markt in der Region im Vergleich zu anderen Regionen aufgrund der Verlagerung der Basis von Pharmaunternehmen und klinischen Forschungsbranchen von entwickelten Regionen in Entwicklungsregionen wie China und Indien schnell wächst

Broschüre für Bericht anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=1503

Fortschritt in der Technologie führt zu einer einfachen Anwendung und einem Anstieg der Prävalenz von Blutgerinnungsstörungen, um den Markt anzukurbeln

• Die Technologie entwickelt sich schnell weiter. In den letzten Jahren ist die Überwachung der Blutgerinnung entscheidend für die Diagnose von Blutungsursachen, die Entwicklung von Antikoagulanzien, die Beurteilung des Blutungsrisikos bei umfangreichen chirurgischen Eingriffen und der Dialyse und die Untersuchung der Wirksamkeit hämostatischer Therapien geworden. Geräte zur Hämostase-Diagnostik haben von der Quantifizierung der optischen Dichte des Gerinnsels in einer Küvette bis zum Nachweis von Gerinnungsfaktoren einen langen Weg zurückgelegt. Diese umfassen Durchflusszytometrie, chromogene Assays, molekulare Typisierung (z. B. Polymerasekettenreaktion), immunologische Assays (z. B. Enzyme-linked Immunosorbent Assays), funktionelle Assays spezifischer Gerinnungsproteine ​​und Thrombozytenfunktionsanalysatoren. Diese technologischen Fortschritte haben zu größerer Leistungsfähigkeit, Produktivität, Sensitivität, Spezifität und letztendlich zu einer Verbesserung der klinischen Versorgung von Patienten geführt.

• Blutungsstörungen lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: ererbt und erworben. Angeborene Blutungsstörungen haben eine genetische Veranlagung und beinhalten einen Mangel an Gerinnungsfaktoren. Erworbene Blutungsstörungen können durch Erkrankungen verursacht werden, die eine Person zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens entwickeln kann. Erbliche Blutungsstörungen sind auf das Fehlen oder den Mangel spezifischer Gerinnungsproteine ​​zurückzuführen, die durch präzise Wechselwirkungen in der Gerinnungskaskade als Prokoagulanzien wirken. Die bekanntesten erblichen Blutgerinnungsstörungen sind die relativ seltenen Hämophilie A und B. Hämophilie A betrifft 1 : 5000–10.000 Männer, während Hämophilie B 1 : 50.000–100.000 Männer betrifft.

Anfrage zur Analyse der Auswirkungen von COVID19 auf den Markt für Hämostasediagnostik –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=1503

Verbrauchsmaterialsegment wird den Markt dominieren

• Basierend auf dem Produkttyp wurde der globale Markt für Hämostasediagnostik in Laborsysteme, Verbrauchsmaterialien und Point-of-Care-Testsysteme unterteilt. Laborsysteme werden weiter in automatisierte Systeme, halbautomatische Systeme und manuelle Systeme unterteilt.

• Das Verbrauchsmaterialsegment dominierte 2018 den globalen Markt für Hämostasediagnostik, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Die zunehmende Verwendung von Kits und Reagenzien, verschiedene Assays für die Hämostasediagnostik, die Ergebnisse in kürzester Zeit liefern, fördern das Wachstum des Segments.

• Point-of-Care-Testsysteme liefern jedoch in relativ kürzerer Zeit zuverlässige Ergebnisse und sind damit das am schnellsten wachsende Segment.

Marktbericht für Hämostasediagnostik kaufen –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=1503<ype=S

Nordamerika wird den Weltmarkt dominieren

• In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Hämostasediagnostik in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika dominierte 2018 den globalen Markt für Hämostasediagnostik, gefolgt von Europa. Die Dominanz dieser beiden Regionen ist auf die Zunahme von Diagnoseeinrichtungen, die Zunahme der gemeldeten Fälle von Gerinnungsstörungen und die Konzentration bestehender und neuer Akteure auf diesen Markt zurückzuführen, die den Markt in der Region voraussichtlich vorantreiben werden.

• Nordamerika hatte 2018 einen großen Anteil am weltweiten Markt für Hämostase-Diagnostika, vor allem aufgrund der hohen Prävalenz von Herzerkrankungen, technologisch fortgeschrittenen Ländern und des steigenden Bewusstseins für Gerinnungsstörungen.

• Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum bieten aufgrund von Faktoren wie steigendem Einkommensniveau in Schwellenländern wie Indien und China ein enormes Wachstumspotenzial, was zu einem Anstieg der Gesundheitsausgaben führt. Darüber hinaus haben die sich ändernden Lebensstile und die zunehmende Urbanisierung in diesen Ländern zu einer allmählichen Eskalation von lebensstilbezogenen Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herzerkrankungen geführt. Dies hat mehrere Möglichkeiten für die Expansion im biopharmazeutischen Sektor eröffnet, um Forschung zu betreiben und erhebliche Budgets dafür bereitzustellen

Wettbewerbslandschaft

• Der weltweite Markt für Hämostase-Diagnostika ist hinsichtlich der Anzahl der Akteure fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Weltmarkt gehören Abbott Laboratories, Thermo Fisher Scientific, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Nihon Kohden Corporation, Sysmex Corporation, Siemens Healthineers, Instrumentation Laboratory, Danaher Corporation (Beckman Coulter) und Grifols, S.A.

Durchsuchen Sie weitere Berichte von Transparency Market Research:

Markt für kardiale Biomarker-Diagnosekits:

https://www.prnewswire.com/news-releases/alarming-rise-in-cardiovascular-cases-and-the-awareness-about-early-detection-among-many-individuals-will-invite-extensive-growth- chancen-für-das-herz-biomarker-diagnostik-kits-markt-sagt-tmr-301289795.html

Markt für die Behandlung von Hypopigmentierungsstörungen:

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-awareness-about-disorders-spurs-discovery-of-effektive-therapeutics-in-hypopigmentation-disorder-treatment-market-topical-drugs-to-enrich- Pipeline-tmr-301299862.html

Über uns

Transparency Market Research ist ein globales Marktforschungsunternehmen, das globale Geschäftsinformationsberichte und -dienste bereitstellt. Unsere exklusive Mischung aus quantitativer Prognose und Trendanalyse bietet zukunftsweisende Einblicke für mehrere Entscheidungsträger. Unser erfahrenes Team aus Analysten, Forschern und Beratern verwendet proprietäre Datenquellen und verschiedene Tools und Techniken, um Informationen zu sammeln und zu analysieren.

Unser Datenrepositorium wird von einem Team von Forschungsexperten ständig aktualisiert und überarbeitet, damit es immer die neuesten Trends und Informationen widerspiegelt. Mit einer breiten Forschungs- und Analysefähigkeit setzt Transparency Market Research strenge primäre und sekundäre Forschungstechniken ein, um unverwechselbare Datensätze und Forschungsmaterial für Geschäftsberichte zu entwickeln.

Kontakt

Transparenz Marktforschung,

90 State Street, Suite 700,

Albany, NY 12207

Tel: +1-518-618-1030

USA – Kanada Gebührenfrei: 866-552-3453

Website: https://www.transparencymarketresearch.com/