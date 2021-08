Der Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe wird voraussichtlich bis 2026 um 40 % CAGR wachsen

Der globale Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe zeigt eine konsolidierte und wettbewerbsorientierte Landschaft, dank des Aufstiegs großer Akteure, die einen erheblichen Anteil halten. Graphen-Verbundwerkstoffe verzeichnen eine steigende Nachfrage in High-End-Industrieanwendungen, berichtet Transparency Market Research (TMR). Dies soll den Markteintritt neuer Akteure erleichtern, da die Innovation auf dem Markt für Graphem-Verbundwerkstoffe zunimmt, fügt TMR hinzu. Darüber hinaus verzeichnen wichtige Akteure auf dem Markt aufgrund neuer Anwendungen auch höhere Gewinnmargen. Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe sind Graphene NanoXplore Inc., Graphene Industries PLC, Applied Graphene Materials p und Nanochem plc.

Dank einer Vielzahl wachsender Anwendungen bieten die globalen Marktteilnehmer für Graphen-Verbundwerkstoffe Produkte für verschiedene Anwendungen und Sektoren an. Dazu gehören Elektronik, Halbleiter, Energie, Optoelektronik, Verbundwerkstoffe, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Tinten, Beschichtungen und Automobil. Der Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe verzeichnet dank der steigenden Nachfrage einen mehrfachen Anstieg der Produktion. Laut einem Bericht der American Chemical Society hat sich seine Produktion zwischen 2010 und 2017 um mehr als das Fünffache erhöht. Die Produktion im asiatisch-pazifischen Raum, hauptsächlich in Indien und China, spielt eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Produktion. Obwohl sie relativ spät in das Rennen eingestiegen sind, haben die Marktteilnehmer für Graphen-Verbundwerkstoffe in China seit 2010 über 60 % Patente angemeldet.

Laut einem neuen TMR-Bericht wird erwartet, dass der Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe in den Jahren 2017 und 2026 eine CAGR von 40 % verzeichnen wird. Die Marktbewertung lag 2017 bei 6,3 Mio. US-Dollar. Im Prognosezeitraum wird ein unglaubliches Wachstum erwartet , dank steigender Nachfrage aus der Elektronikindustrie. Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum den höchsten Anteil am Gesamtumsatz erwirtschaftet.

Request Sample

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=45378

nnovation treibt das Wachstum auf dem Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe weiter an

Der Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe profitiert von einem verstärkten Zufluss staatlicher und privater Mittel in Forschung und Entwicklung. Der verstärkte Fokus auf Forschung und Entwicklung führt zu erheblichen Vorteilen für die Akteure auf dem Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe. So haben beispielsweise vor kurzem Linglong Tire und die Beijing University of Chemical Technology zusammengearbeitet, um Graphen-Kautschuk-Verbundwerkstoffe für Reifen zu entwickeln. Dem Bericht des Unternehmens zufolge werden die Reifen voraussichtlich extrem kraftstoffsparend sein und sich wahrscheinlich für die Kraftstoffeffizienzklasse A gemäß dem EU-Kennzeichnungsprotokoll qualifizieren.

Ähnliche Durchbrüche gibt es auch in anderen Industrien wie der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD). Es wird bei der Anwendung von Kupfer- und Nickelsubstraten verwendet. Graphen macht Kupfer bis zu 500-mal stärker und Nickel um das 180-fache. Die zunehmende Forschung auf diesem Gebiet macht Platz für leichtere und weitaus stärkere Endprodukte. Dies wird voraussichtlich zu einem erheblichen Wachstum für den Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe führen, da leichtere Flugzeuge im Luftfahrtsektor zu erheblichen Kraftstoffeinsparungen für die Endbenutzer führen können.

More Trending Reports

https://www.prnewswire.com/news-releases/high-purity-alumina-market-increased-product-use-across-electronics-industry-likely-to-boost-sales-says-tmr-301327894.html

Nachfrage in der Automobilindustrie, um den Markt für Graphen-Verbundwerkstoffe anzukurbeln

Die weltweite Nachfrage nach Fahrzeugen steigt robust. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage in den Schwellenländern diese Nachfrage weiter anheizen wird. Darüber hinaus ist bekannt, dass einige Graphen-Verbundwerkstoffe hervorragende mechanische Verstärkungseigenschaften besitzen, die insbesondere bei der Fahrzeugherstellung nützlich sind. Zum Beispiel hat Ford kürzlich eine kleine Optimierung seiner Herstellungstechnik mit der Verwendung von 0,5% Graphen eingeführt. Es wird erwartet, dass diese kleine Verbesserung zu einer erheblichen Erhöhung der Wärmebeständigkeit und einer Verringerung des Geräuschs führt. Darüber hinaus konzentrieren sich die Marktteilnehmer für Graphen-Verbundwerkstoffe auf futuristische Möglichkeiten wie den Bau extrem starker Militärfahrzeuge. Graphen ist bekanntermaßen weitaus stärker als Stahl, manchmal sogar um das 200-fache. Darüber hinaus machen sich die auf Graphen basierenden Reifen bereits einen Namen, indem sie Leistung, Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Haltbarkeit steigern.

Buy Now

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=45378<ype=S