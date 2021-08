Der Markt für geprägte Folien wird bis 2030 voraussichtlich 6,7 Milliarden US-Dollar überschreiten

Embossed Foil Market: Introduction

Transparency market research provides key insights into the Embossed Films market in its published report that includes global industry analysis, size, share, growth, trends, and forecast for 2020-2028. In terms of growth, the global Embossed Films market is projected to grow 3.5% through the end of 2028 as embossed films are increasingly used in end-use industries such as Food & Beverage, Automotive, Home Care, Personal Care & Hygiene, Construction & Construction, Printing & stationery and others. In addition, TMR offers detailed insights and forecasts in the market report for embossed films.

Global market for embossed foils

Embossed foils have a different visual appeal than conventional plastic foils. Embossed films offer a soft and cloth-like surface and have high friction resistance, which makes them ideal for applications such as floor coverings, inserts for rubber and tires, and backing films for diapers and ladies’ napkins. The embossed film market is expected to grow, followed by the advance of end-user industries such as automotive, construction, and printing, which are currently experiencing significant growth due to increased consumption in several regions. The decoration surface of machines with embossed foils is expected to increase the market growth in the forecast period.

Use of embossed foils in the rubber and tire industries to promote market growth

Geprägte Folien werden als Trennfolien in der Gummi- und Reifenindustrie verwendet. Geprägte Folien tragen dazu bei, die Gummieigenschaften beizubehalten und verhindern, dass Staub und Fremdpartikel vom Gummi haften, was die Qualität des Gummis während der Lagerung oder des Versands beeinträchtigen kann.

Es liegt auf der Hand, dass die Nachfrage nach Reifen stark vom Wachstum der Automobilindustrie abhängt. Weltweit hat sich die Automobilindustrie von der Wirtschaftskrise erholt und befindet sich im Aufwärtstrend. Darüber hinaus waren bis vor kurzem traditionelle Reifenhersteller wie Bridgestone, Michelin und Continental mit über 50 % Marktanteil die dominierenden Akteure. Die Ankunft asiatischer Spieler hat jedoch das Reifensegment weltweit weiter fragmentiert. Darüber hinaus dürfte der Reifenwechsel die Nachfrage nach Reifen ankurbeln. Die steigende Nachfrage nach Reifen dürfte die Nachfrage nach geprägten Folien ankurbeln.

Geprägte Folien für Dekorationsmaschinen bieten lukrative Möglichkeiten für das Marktwachstum

Der weltweit steigende Kaffeekonsum dürfte die Nachfrage nach Kaffeemaschinen erhöhen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der schnell wachsende Markt für Getränke zum Mitnehmen, insbesondere mit Koffein angereicherte Getränke, einen direkten Einfluss auf den Verkauf von Kaffeemaschinen für kommerzielle und institutionelle Zwecke haben wird.

Für die Außendekoration der Kaffeemaschinen wird Prägefolie verwendet, die das Design, die Farbe und die Haptik der Kaffeemaschinen aufwertet. Darüber hinaus gehört die Kratzfestigkeit zu den attraktiven Eigenschaften von Prägefolien, die für Kaffeemaschinenhersteller bevorzugt werden.

ISOFILM is an embossed film from ISOSPORT Verbundbauteile GmbH for coffee machines. It is expected that this will increase the demand for embossing foils in coffee machines and offer the possibility of using these foils in other beverage or snack dispensing machines.