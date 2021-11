Der Markt für Flugzeugüberlebensfähigkeitsausrüstung wird zwischen 2021 und 2028 eine gesunde CAGR registrieren

Auf der Grundlage von Subsystemen wird der Markt für Flugzeugüberlebensfähigkeitsausrüstung in elektronische Unterstützungs-, elektronische Angriffs- und Nicht-Kampfsysteme unterteilt. Die elektronische Unterstützung ist weiter unterteilt in Identifizierung, Freund oder Feind (IFF), Radarwarnempfänger (RWR), Laserwarnsystem (LWS) und Raketenwarnsystem (MWS). Electronic Attack wird weiter in Countermeasure Dispenser System (CMDS) und Electronic Countermeasure (ECM) unterteilt. Das Countermeasure Dispenser System (CMDS) ist weiter in einen Spreuspender und einen Fackelspender gegabelt. Elektronische Gegenmaßnahmen (ECM) werden weiter in HF-Störsender und IR-Störsender unterteilt. Nicht-Kampfsysteme werden weiter in Terrain-Following-Radar (TFR) und Terrain Awareness and Warning System (TAWS) unterteilt.